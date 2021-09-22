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Варвара Шмыкова

Варвара Шмыкова
Варвара Шмыкова
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Дата рождения
24 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, Россия
Рост
162 см
Биография Варвары Шмыковой

Варвара Шмыкова – популярная актриса театра и кино, коренная москвичка из Северного Тушино, родилась 24 февраля 1992 года в многодетной семье. В желании стать артисткой поддерживала мама, а две сестренки и трое братьев помогли выковать огненный характер. В детстве Варвара увлекалась занятиями, которые обычно девчонкам не свойственны: футболом, армрестлингом, рукопашным боем.

С детства представляла себя артисткой, фантазировала о театральной сцене. Принять свою неординарную внешность было непросто: одноклассники дразнили за веснушки и полноту. Сегодня она утверждает, что обожает себя и продвигает идеи бодипозитива.

Учась в школе, занималась в театральных кружках, с 2003 года выходила на сцену в настоящих спектаклях: играла в пяти мюзиклах детского театра МТЮА. В 2010 году дебютировала на телевизионном канале НТВ в сериале «Дело Крапивиных». Была помощницей ведущего программы «Умники и умницы».

Упорства будущей актрисе было не занимать: рыжую, лохматую, в веснушках девчушку взяли в школу-студию МХАТ на курс В.А. Рыжакова с четвертого раза. После окончания обучения Варвара стала ведущей артисткой театральной труппы «Июльансамбль». С 2015 года играет в постановках Центра Мейерхольда.

Гламурные стереотипы – это не про Варвару. Девушка говорит, что быть смешной важнее, чем красивой. Не стесняется показывать интерьеры обычной тушинской квартиры в Instagram. Своим самым значимым достижением называет брак с кинооператором Евгением Козловым. Варвара познакомилась с ним в 19 лет и сразу поняла – судьба. Рождение сына Корнея – постоянного героя постов в Instagram – считает вторым своим достижением.  

После премьеры сериала «Чики» Эдуарда Оганесяна проснулась знаменитой – широкая публика полюбила Варвару за яркий образ секс-работницы. Харизматичная актриса провокационной внешности не комплексует из-за того, что первую главную роль сыграла в 28 лет.

Интересные факты о Варваре Шмыковй
  • Открытая позитивная Варвара предпочитает активную жизненную позицию: читает стихи на благотворительных вечерах, участвует в футбольных тренировках для фонда «Насилию нет». Озвучивает трогательные видеоанкеты псов на сайте московского приюта «Суперсобака».
  • Варвара говорила, что ее заветная мечта – принять участие в проекте Кантемира Балагова.
  • Актриса рассказывала, что у нее нет ни видеовизитки, ни шоурила, на которые часто ориентируются кастинг-директора при подборе актеров. Варвара уверена, что в ее случае эту функцию выполняет Instagram. Именно через него она получила роль в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».
  • В детстве Варвара была непослушным и слишком энергичным ребенком, из-за этого она начала заниматься спортом, чтобы на что-то тратить всю эту энергию. Она даже состояла в женской сборной района по футболу, которая однажды стала чемпионом Москвы.
  • Варвара рассказывала, что хотя в детстве в качестве наказания мама могла ударить ее ремнем, у нее сохранились преимущественно хорошие воспоминания о тех годах. По ее словам, благодаря этому опыту она поняла, что никогда не сможет так же поступить со своим сыном.
Фильмография Варвары Шмыковой
ҚАШ
ҚАШ
2022,
0.0
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