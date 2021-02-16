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Антон Федотов
Антон Федотов
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Антон Федотов
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Дата рождения
19 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Режиссер
Биография Антона Федотова
Родился 19 июля 1980 года.
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Фильмография Антона Федотова
Рашн Юг
комедия, мелодрама
2021, Россия
0.0
Кухня. Последняя битва
комедия
2017, Россия
7.0
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Картина появится на большом экране 4 марта 2021 года.
Написать
16 февраля 2021 11:13
«Кухня. Последняя битва» и другие новинки кино в обзоре от «Киноафиши»
Сегодняшний прокат это настоящая борьба кинематографических амбиций, в которой остроумие и фантазия работают на максимум, обыгрывая известные сюжеты. В одном углу – ода высокой гастрономии и
Написать
19 апреля 2017 16:40
Завершились съемки новой российской комедии «Кухня. Последняя битва»
Студия «Yellow, Black and White» объявила о завершении съемочных работ над фильмом «Кухня. Последняя битва». Основная часть съемок прошла в Сочи и Москве, а один из
Написать
21 февраля 2017 16:13
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