Город грехов, 2005

Действие четырех киноновелл в жанре неонуара разворачивается в вымышленном городе Бэйсин-Сити, где бал правят коррумпированные политики, продажные полицейские и мафиозные кланы.
По рассказам Фрэнка Миллера. Город грехов – это адская бездна преступлений. Один из его жителей пытается найти убийцу своей невесты. Другой, фотограф, случайно убивает полицейского и старается скрыть свое преступление. Спуститесь по глухому переулку города, и вы найдете кое-что еще. В Городе грехов полиция коррумпирована и улицы смертельно опасны...
Или в гриме или после неудачной пластической операции
Lf. он за… Читать дальше…