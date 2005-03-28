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Город грехов Город грехов
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Sin City

Город грехов, 2005

2005 / США
7.8 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие четырех киноновелл в жанре неонуара разворачивается в вымышленном городе Бэйсин-Сити, где бал правят коррумпированные политики, продажные полицейские и мафиозные кланы.

  • Картина снята по мотивам графических романов Фрэнка Миллера, которого Роберт Родригес сделал своим полноправным сорежиссером, поплатившись за свое решение исключением из Американской гильдии кинорежиссеров. Миллера также можно увидеть и в кадре: автор комиксов сыграл в фильме роль священника.
  • Одну из новелл поставил специально приглашенный Родригесом Квентин Тарантино. Кроме того, Тарантино и Родригеса можно заметить сидящими в баре, где по сюжету разворачивается несколько сцен.
  • Первыми утвержденными на роли актерами стали Микки Рурк (Марв) и Джейми Кинг (Голди).
  • На некоторые из ролей претендовали Леонардо ДиКаприо, Майкл Дуглас и Кейт Босуорт, однако каждый из них в силу определенных причин не смог в итоге поучаствовать в проекте.
  • Мини-новелла (пролог) «Клиент всегда прав» с участием Джоша Хартнетта и Марли Шелтон был снят Родригесом до старта производства картины для того, чтобы убедить скептически настроенного Фрэнка Миллера передать права на экранизацию его романов из серии «Город грехов». Вторая часть новеллы, служащая эпилогом к фильму, была написана Миллером специально для картины Родригеса.

По рассказам Фрэнка Миллера. Город грехов – это адская бездна преступлений. Один из его жителей пытается найти убийцу своей невесты. Другой, фотограф, случайно убивает полицейского и старается скрыть свое преступление. Спуститесь по глухому переулку города, и вы найдете кое-что еще. В Городе грехов полиция коррумпирована и улицы смертельно опасны...

7.8 Оцените
69 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 2 июня 2005
Премьера онлайн 16 сентября 2013
Премьера в мире 28 марта 2005
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Фрэнк Миллер
В ролях
Джессика Альба
Джессика Альба
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Мария Белло
Мария Белло
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Город грехов 2 постера
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«Город грехов» – произведение неожиданное, притом неожиданное сразу во многих отношениях: и жанровыми пропорциями, и черно-белой гаммой с вкраплениями цветной реальности, и стиранием граней между потусторонним и посюсторонним. Однако тем беспроигрышнее был выбор Miramax, взлелеявшей под своим крылом киноэкранизацию комиксов Фрэнка Миллера, бережно и изящно осуществленную Робертом Родригесом. Sin City (Город грехов) – это место, где «кровь льется галлонами», а «путь к истине лежит через…
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Scarface 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 29/05/2005 - 20:03:56):Интересно, Микки Рурк в гриме был ?
Или в гриме или после неудачной пластической операции

Lf. он за… Читать дальше…
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