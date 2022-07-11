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Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
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Виктор Сухоруков
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Дата рождения
10 ноября 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Орехово-Зуево, СССР (Россия)
Рост
169 см
Биография Виктора Сухорукова
Родился 10 ноября 1951 года. Орехово-Зуево, СССР (Россия).
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Фильмография Виктора Сухорукова
Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма
2022, Россия
8.0
Чемпион мира
драма
2021, Россия
8.0
Илиана. Верь мне
триллер, комедия
2019, Россия
5.0
Клуб червоных валетов
2018, Россия
0.0
Звезды
комедия, драма
2018, Россия
6.0
Небесный верблюд
детский, семейный
2016, Россия
6.0
Рай
драма
2016, Россия / Германия
7.0
Новые русские
короткометражный, комедия
2015, Россия
5.0
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В онлайн-кинотеатре KION выйдет военная драма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне»
Фильм является своеобразным продолжением «Войны» Алексея Балабанова.
Написать
11 июля 2022 11:26
Виктор Сухоруков убеждал Алексея Балабанова взяться за третью часть «Брата»
У актера даже был готов сюжет.
Написать
2 февраля 2022 16:06
Иван Янковский бросает вызов Константину Хабенскому в финальном трейлере драмы о шахматах «Чемпион мира»
За режиссуру отвечает создатель «Т-34» и «Бригады».
Написать
7 декабря 2021 14:50
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Бывшие коллеги раскрыли грязную ложь Сухорукова
Звезда фильма «Брат» плохо отзывается о своих коллегах.
Написать
4 июня 2022 18:31
«Не хочу больше работать с князьками»: звезда «Брата 2» покинул сцену
Виктор Сухоруков объяснил, почему ушел из театра.
2 комментария
13 мая 2022 13:13
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