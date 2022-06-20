Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Евгений Ткачук

Евгений Ткачук

Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
23 июля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Ашхабад, СССР (Туркмения)
Рост
170 см
Биография Евгения Ткачука

Евгений Ткачук родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде, отец Евгения был актером, мать работала физиотерапевтом. В 1994 году семья переехала в Россию, в Сызрань, где Ткачук-старший стал служащим драматического театра им. А.Н. Толстого. Его сын с девяти лет выходил на сцену театра, был неоднократно занят в постановках. В 2002 году поступил в ГИТИС на актерское отделение. Актерская карьера в театре стартовала успешно, он стал играть во многих столичных театрах, имел невероятный успех.

Со своей первой женой Еленой актёр познакомился в институте. В браке у них родилась дочь Екатерина. Но семья распалась. Со второй женой Мартой актёр познакомился в интернете, в 2015 году у них родилась дочь Ева. Вся семья работает вместе в театре «ВелесО».

Дебютом в кино для актёра стала роль в фильме «Александра» режиссера Александра Сокурова, который вышел на экраны в 2007 году.

Популярность пришла к актеру позже, после роли в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Широкая публика и критики были в восторге от героя, которого удалось воплотить актеру на экране. После этого успеха появились яркие роли в фильмах «Бесы», «Тихий Дон», «Зимний путь», «Первые», «Перевал Дятлова» и многие другие.

Актёр избирательно подходит к ролям, поэтому каждое его появление на экране яркое и запоминающееся.

Интересные факты о Евгении Ткачуке
  • По сценарию Евгения Ткачука и Даниила Воробьёва снят короткометражный фильм «Молитва», который заработал множество российских и международных кинонаград;
  • В 2016 году основал драматический театр «ВелесО», где в спектаклях играют наравне люди и лошади;
  • Актер попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм «Стартап»;
  • У Евгения есть старший брат, который также имеет театральное образование. Является солистом филармонии в Екатеринбурге;
  • У актера есть любимая лошадь по кличке Гротеск;
  • Евгений вёл театральный кружок в школе, учась в 11 классе;
  • Первым появлением в кино для актера стал сериал «Московская сага», вышедший в 2004 году.
Фильмография Евгения Ткачука
Единица Монтевидео
драма 2022, Россия
0.0
Мать моего сына
триллер 2022, Россия
0.0
Родители строгого режима
Родители строгого режима
комедия 2022, Россия
7.0
Дышите свободно
Дышите свободно
мелодрама 2022, Россия
0.0
Сказка для старых
Сказка для старых
драма, криминал 2021, Россия
0.0
Казнь
Казнь
триллер 2021, Россия
8.0
Кроличья лапа
Кроличья лапа
мелодрама, драма 2020, Россия / Бельгия / Финляндия
0.0
Капитан Голливуд
мелодрама 2019, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
KION анонсировал цифровую премьеру фильма Сергея Бодрова – старшего «Дышите свободно» Идея этой картины возникла у режиссера еще в 90-х.
Написать
20 июня 2022 10:49
KION анонсировал премьеру комедии «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Евгением Ткачуком По замыслу и повестке фильм перекликается с «Холопом».
Написать
4 мая 2022 13:20
Следователь стремится исправить свою роковую ошибку в трейлере российского триллера «Казнь» Картина была показана на нескольких зарубежных кинофестивалях.
Написать
13 апреля 2022 14:16
Все новости
Статьи о персоне
Топ 5 российских фильмов лета 2019, на которые стоит сходить в кино Танцевальный батл с Риналем Мухаметовым, комедия с Крюковым, Курковой и Виторганом и даже отечественное фэнтези – «Киноафиша» выбрала 5 самых интересных новинок российского кино лета 2019.
Написать
11 июля 2019 15:47
Все статьи
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши