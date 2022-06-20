Евгений Ткачук родился 23 июля 1984 года в Ашхабаде, отец Евгения был актером, мать работала физиотерапевтом. В 1994 году семья переехала в Россию, в Сызрань, где Ткачук-старший стал служащим драматического театра им. А.Н. Толстого. Его сын с девяти лет выходил на сцену театра, был неоднократно занят в постановках. В 2002 году поступил в ГИТИС на актерское отделение. Актерская карьера в театре стартовала успешно, он стал играть во многих столичных театрах, имел невероятный успех.

Со своей первой женой Еленой актёр познакомился в институте. В браке у них родилась дочь Екатерина. Но семья распалась. Со второй женой Мартой актёр познакомился в интернете, в 2015 году у них родилась дочь Ева. Вся семья работает вместе в театре «ВелесО».

Дебютом в кино для актёра стала роль в фильме «Александра» режиссера Александра Сокурова, который вышел на экраны в 2007 году.

Популярность пришла к актеру позже, после роли в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Широкая публика и критики были в восторге от героя, которого удалось воплотить актеру на экране. После этого успеха появились яркие роли в фильмах «Бесы», «Тихий Дон», «Зимний путь», «Первые», «Перевал Дятлова» и многие другие.

Актёр избирательно подходит к ролям, поэтому каждое его появление на экране яркое и запоминающееся.