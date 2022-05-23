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Антон Филипенко
Антон Филипенко
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Антон Филипенко
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Дата рождения
20 февраля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Хабаровск, СССР (Россия)
Рост
182 см
Биография Антона Филипенко
Родился 20 февраля 1985 года. Хабаровск, СССР (Россия).
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Фильмография Антона Филипенко
Обратимая реальность
фантастика, триллер
2022, Россия
5.0
Семейный бюджет
комедия
2021, Россия
0.0
День города
комедия, мелодрама
2021, Россия
5.0
Я люблю короче
сборник
2021, Россия
0.0
Однушка
короткометражный
2019, Россия
0.0
Давай разведемся
комедия
2019, Россия
6.0
Танки
биография, военный, исторический
2018, Россия
5.0
Невезучая
мелодрама
2017, Россия
5.0
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23 мая 2022 10:00
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Антон Филипенко делится личным списком любимых фильмов
1 января в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового оригинального сериала «Почка». По сюжету главная героиня Наталья (Любовь Аксенова) больше всего на свете любит деньги и считает, что на них можно купить все что угодно. Как следствие, у нее складываются не самые лучшие отношения с родственниками, что сыграет против нее, когда ей понадобится почка для пересадки. В честь выхода этого сериала, Киноафиша пообщалась с исполнителем одной из главных ролей – Антоном Филипенко, чтобы выведать у него список любимых фильмов и сериалов.
Написать
26 декабря 2021 12:00
Взяточница Любовь Аксенова ищет себе донора в первом трейлере комедийного сериала «Почка»
Премьера состоится на видеосервисе KION.
Написать
21 декабря 2021 15:36
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