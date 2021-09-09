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Постер к сериалу Контейнер
Постер к сериалу Контейнер
Постер к сериалу Контейнер
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Киноафиша Сериалы Контейнер
Контейнер (2021 - …) Контейнер 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Start
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

«Контейнер» — новый драматический российский сериал. История разворачивается вокруг молодой женщины по имени Саша. С виду она совершенно непримечательный человек. Однако ее способ заработка вызывает у многих вопросы: главная героиня работает суррогатной матерью. Она вынашивает и рожает чужих детей. По ходу развития сюжета становится понятно, что клиентов у Саши очень много: с каждым годом популярность суррогатного материнства только растет. Как правило, к главной героине обращаются звезды российской эстрады и совершенно обычные люди. К счастью, она не делает ни для кого исключений.

 

Контейнер - трейлер второго сезона
Контейнер
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина Саша
Артем Быстров
Артем Быстров
Филипп Янковский
Филипп Янковский
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр
Мария Фомина
Мария Фомина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Контейнер - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Контейнер - Сезон 2 Сезон 2
TBA, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Стартовали съемки второго сезона сериала «Контейнер»
Стартовали съемки второго сезона сериала «Контейнер»
Сериал «Контейнер» станет первым русскоязычным проектом на стрим-сервисе Apple TV+
Сериал «Контейнер» станет первым русскоязычным проектом на стрим-сервисе Apple TV+
Кадры из сериала
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