«Контейнер» — новый драматический российский сериал. История разворачивается вокруг молодой женщины по имени Саша. С виду она совершенно непримечательный человек. Однако ее способ заработка вызывает у многих вопросы: главная героиня работает суррогатной матерью. Она вынашивает и рожает чужих детей. По ходу развития сюжета становится понятно, что клиентов у Саши очень много: с каждым годом популярность суррогатного материнства только растет. Как правило, к главной героине обращаются звезды российской эстрады и совершенно обычные люди. К счастью, она не делает ни для кого исключений.