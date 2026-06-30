Что смотреть в июле: главные премьеры в кино и на стримингах

В кино

16 июля

Овдовевшая женщина пытается спрятаться от горя в родовом поместье мужа, надеясь обрести там утешение. Но вскоре ее убежище превращается в ловушку: один за другим члены семьи погибшего начинают сходить с ума, трансформируясь в одержимых монстров.

«Зловещие мертвецы» — одна из самых долгоиграющих хоррор-франшиз, старт которой положил Сэм Рэйми в 1981 году. В шестом фильме под названием «Пекло» автор оригинала выступил продюсером, а режиссерское кресло досталось начинающему постановщику Себастьяну Ваничеку. Кровавая картина понравилась западным критикам и заведомо получила продолжение, выход которого запланирован на 2028 год.

16 июля

Для Владика деревенские каникулы у деда Юры — привычное счастье. Но в этот раз все идет не по плану: из ниоткуда появляется его родной дед по отцовской линии, успевший поработать дипломатом и объездить полмира. Харизматичный Виктор быстро покоряет деревенских жителей и увлекает внука рассказами о далеких странах. Дед Юра, привыкший быть авторитетом, не желает мириться с конкурентом. Вскоре их соперничество перерастает в самую настоящую вражду.

«На деревню дедушке 2» — продолжение отечественного хита 2025 года. Как и в прошлой части, главные роли исполнили Юрий Стоянов и Ярослав Головнев, между которыми образовалась подлинная химия. Компанию тандему на сей раз составляет Федор Добронравов из «Сватов». Поклонники первого фильма вряд ли будут разочарованны.

16 июля

Рик когда‑то мечтал о большой сцене, но теперь его удел — свадьбы и корпоративы. На одном из заказов ему приходится аккомпанировать Дэнни — солисту некогда популярного бойз‑бэнда. После банкета парни расслабляются за импровизированным джемом, во время которого Рик наигрывает мелодию собственного сочинения. Каково было его изумление, когда спустя время этот самый мотив взрывает мировые чарты, но уже в исполнении Дэнни. Рик намерен любой ценой восстановить справедливость.

«Это хит!» — новая музыкальная инди-комедия Джон Карни, снявшего «Хоть раз в жизни» и «Синг Стрит». На сей раз он обращается к теме несправедливости музыкальной индустрии, от которой часто страдают бедолаги-мечтатели. Как и всегда, режиссеру удается и рассмешить, и растрогать зрителя, а фоном звучат его душевные композиции. На выходе — очень трогательное кино, которое идеально подойдет для просмотра с близкими.

23 июля

Мегаполис терроризирует Кожаный человек — монстр, убивающий молодых девушек одну за другой. Две свидетельницы его последней расправы — успешная актриса и ее подруга-инфлюенсерша. Впереди их ожесточенная борьба за выживание.

«Ее личный ад» — долгожданное возвращение Николаса Виндинга Рефна к полнометражному кино. Отточив визуальный стиль до совершенства, датчанин перегружает картинку неоновыми огнями и сюрреалистичными образами, завораживающими с первых кадров. Настоящий подарок всем ценителям «Только бог простит» и «Слишком стар, чтобы умереть молодым».

30 июля

Взяв Трою, Одиссей вместе с солдатами отплывает на родную Итаку, где его ждет верная супруга Пенелопа. Однако боги насылают на воина бесконечные препятствия: он попадает в лапы циклопа, едва не теряет рассудок от пения сирен и становится мишенью для великанов-людоедов. Каждое испытание грозит гибелью, но Одиссей продолжает путь, мечтая об одном — обнять жену и увидеть родной дом.

«Одиссея» — эпопея по мотивам знаменитой поэмы Гомера. Режиссером картины выступил Кристофер Нолан, не нуждающийся в представлении, тогда как звездный каст включает в себя Мэтта Дэймона, Роберта Паттинсона, Тома Холланда и Зендею. Картина еще до выхода вызвала ожесточенные споры в сети, вызванные историческими несостыковками и кастингом. Но вряд ли кто-либо сомневается в том, что «Одиссея» станет главным блокбастером 2026 года.

Онлайн

3 июля, AppleTV

Новый сезон развернется сразу в двух временных пластах. В основном сюжете — все то же антиутопичное будущее: огромный подземный бункер, где 10 тысяч человек следуют жестким правилам, якобы спасающим их от внешней угрозы. Параллельно события перенесутся на несколько сотен лет назад. В прошлом журналистка и политик начинают расследование заговора, напрямую связанного с происходящим в бункере.

В начале июля на стриминге Apple возвращается «Укрытие» — экранизации одноименного цикла романов Хью Хауи. Сериал создан Грэмом Йостом, известным по «Правосудию» и «Братьям по оружию». В ролях — Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс и Джессика Хенвик. Антиутопия уже обрела культовый статус во всем мире, а третий сезон обещает стать более интригующим и масштабным, чем предыдущие.

7 июля, Fuji TV

2029 год. Технологии позволяют заменить органы на механические протезы. Майор Мотоко Кусанаги, почти полностью роботизированный оперативник 9-го отдела, получает задание поймать загадочного хакера Кукловода. Злоумышленник способен проникать в сознание людей через импланты и стирать их воспоминания.

В уже далеком 1995 году «Призрак в доспехах» произвел фурор, повлияв на «Матрицу» и весь киберпанк в целом. Зрителей ждет новая многосерийная версия аниме-хита, которая, если верить авторам, будет ближе к оригинальной манге. «Призрака в доспехах» можно будет посмотреть не только онлайн, но и в кинотеатрах, где покажут два первых эпизода.

5 июля, AppleTV

Мошенница Лаки Армстронг хочет покончить с криминалом и начать жизнь с нуля. Но случайно купленный лотерейный билет приносит ей миллионы, меняя планы. Чтобы получить заветный приз, ей необходимо раскрыть свою личность, что неизбежно приведет к аресту. Ради выигрыша она проверачивает еще одну аферу и погружается в мир лжи и предательства, от которого так хотела убежать.

«Лаки» — очередной продюсерский проект Риз Уизерспун, ранее подарившей миру «Утреннее шоу» и «Большую маленькую ложь». В основу лег одноименный бестселлер писательницы Мариссы Стейпл, тогда как главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой. Поклонникам актрисы сериал нельзя пропускать.

16 июля, Okko

Учительница лицея Рита становится жертвой анонимного шантажиста в интернете. Он публикует компромат на нее и угрожает в сообщениях. Подозреваемых много: бывший парень, ученики, коллеги, друзья. Рита отчаянно пытается вычислить преследователя, но чем глубже копает, тем яснее осознает, что не может верить никому из своего окружения.

«Фейк» — психологический детектив, посвященный киберсталкингу и проблеме незащищенности в сети. Режиссером стал Алексей Кузмин-Тарасов, работавший над сериалами «Что делать женщине, если…» и «Неверные», а шоураннерами выступили Сергей Левитан и Артем Соловьев. В главной роли — Анастасия Красовская, знакомая публике по «Слову пацана», а парня героини сыграл Эльдар Калимулин из «Аутсорса». Сериал «Фейк» не только затрагивает важные темы, о которых редко говорят в отечественном кино, но и по-настоящему держит в напряжении.

23 июля, HBO Max

Стюарт Блум случайно ломает устройство Шелдона и Леонарда, вызывая мультивселенский Армагеддон. Теперь ему предстоит спасти реальность с помощью своей девушки Дениз, друга Берта и физика Барри Крипке.

«Стюарт Блум не смог спасти вселенную» — спин-офф «Теории большого взрыва», некогда изменившей облик комедийного жанра. Ключевые роли исполнили Кевин Сассмэн, Лорен Лапкус, Брайан Посен и Джон Росс Боуи. Вряд ли шоу произведет новую революцию на ТВ, однако фанаты «ТБВ» точно получат удовольствие.