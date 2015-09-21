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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Киноафиша Сериалы Измены
Измены (2015 - 2015) Измены 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

В сериале «Измены» раскрывается тема неверности супругов. Режиссёр из Америки Вадим Перельман, прославившийся фильмом «Дом из песка и тумана», вновь решил снимать в России. Съёмки проходили в Москве. Перельман считает, что определить жанр «Измен» весьма сложно, ведь это и комедия, и трагедия с доброй долей абсурда. Главную героиню — Асю — сыграла Екатерина Лядова. Её персонаж — обыкновенная женщина, запутавшаяся в себе, противоречивая и живая. Наличие у Аси трёх любовников превращает её жизнь в карусель забавных, грустных, нелепых и невероятных событий.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Елена Лядова
Елена Лядова
Павел Майков
Павел Майков
Денис Шведов
Денис Шведов
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Измены - Сезон 1 Сезон 1
2015, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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