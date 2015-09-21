В сериале «Измены» раскрывается тема неверности супругов. Режиссёр из Америки Вадим Перельман, прославившийся фильмом «Дом из песка и тумана», вновь решил снимать в России. Съёмки проходили в Москве. Перельман считает, что определить жанр «Измен» весьма сложно, ведь это и комедия, и трагедия с доброй долей абсурда. Главную героиню — Асю — сыграла Екатерина Лядова. Её персонаж — обыкновенная женщина, запутавшаяся в себе, противоречивая и живая. Наличие у Аси трёх любовников превращает её жизнь в карусель забавных, грустных, нелепых и невероятных событий.