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Новости: премьера

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Тест: какой вы эгоист по жизни из «Пацанов»? Тест: какой вы эгоист по жизни из «Пацанов»? 3 июня состоялась премьера нового сезона сериала «Пацаны» о группе борцов с преступлениями, совершенными супергероями. Киноафиша предлагает пройти интересный тест и узнать, кто из неоднозначных персонажей сериала примерно такой же эгоист по жизни, как и вы.
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3 июня 2022 12:51
«Кто убил Сару?»: отзывы и все, что нужно знать до премьеры третьего сезона «Кто убил Сару?»: отзывы и все, что нужно знать до премьеры третьего сезона Премьера проекта стартует на Netflix уже 18 мая!
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17 мая 2022 18:39
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца Традиционная карта навигации по кинотеатральным премьерам, которые не стоит упускать из виду.
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30 апреля 2022 09:38
Актеры сериала «Два холма»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть Актеры сериала «Два холма»: какие роли сыграли и где еще их можно увидеть Рассказываем про главных актеров и персонажей нового оригинального сериала платформы START «Два холма» о мире недалекого будущего, в котором мужчины практически вымерли, а на Земле царят гармония и женщины.
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28 апреля 2022 19:10
Новый «Бэтмен» в цифровом формате: рассуждаем о сценах после титров и тайных посланиях Новый «Бэтмен» в цифровом формате: рассуждаем о сценах после титров и тайных посланиях 18 апреля на HBO Max выходит цифровая версия фильма «Бэтмен», который, к сожалению, в марте 2022 года отменили в российском прокате. Но мы все-таки решили еще раз поговорить о том, какие подмигивания и намеки на будущее франшизы в конце уже успешной картины оставили для зрителей ее создатели.
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17 апреля 2022 13:51
Новая песня Полины Гагариной вошла в саундтрек фильма «Стикер» Новая песня Полины Гагариной вошла в саундтрек фильма «Стикер» Она стала частью напряженной истории о любви, которая выходит на большие экраны уже 21 апреля.
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14 апреля 2022 12:42
Уолтер и Джесси вернутся! Что ещё мы ждем от финального сезона «Лучше звоните Солу» Уолтер и Джесси вернутся! Что ещё мы ждем от финального сезона «Лучше звоните Солу» Шоураннер спин-оффа культового сериала «Во все тяжкие» обещал немало сюрпризов в новом сезоне.
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11 апреля 2022 17:28
«Это точно не утомительное философское упражнение»: интервью с режиссерами фильма «Всё везде и сразу» «Это точно не утомительное философское упражнение»: интервью с режиссерами фильма «Всё везде и сразу» В преддверии долгожданной премьеры научно-фантастического экшена, режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (они же в свое время сняли картину «Человек – швейцарский нож») рассказали об изначальной концепции сюжета, работе с актерами и главном посыле картины.
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6 апреля 2022 16:24
Актрисы сериала «Сёстры»: кого сыграли и где еще их можно увидеть Актрисы сериала «Сёстры»: кого сыграли и где еще их можно увидеть Три характерные женские роли, напоминающие чеховских «Трех сестер», которых перенесли в современный Саратов. Их семейные отношения трудно назвать близкими, но теперь они должны сплотиться, чтобы вместе управлять бизнесом.
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5 апреля 2022 19:37
5 причин, почему не стоит ждать «Морбиуса» в прокате 5 причин, почему не стоит ждать «Морбиуса» в прокате В случае этого фильма лучшая реклама — это антиреклама.
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4 апреля 2022 17:21
7 культовых сериалов, которые возвращаются в апреле 7 культовых сериалов, которые возвращаются в апреле Весна — традиционная сериальная пора. Помимо многочисленных новинок, нас ждут грандиозные камбэки таких шоу, как «Лучше звоните Солу», «Жизни матрешки», «Барри» и многих других. 
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4 апреля 2022 12:10
Стоит ли смотреть «Девушку из Плейнвилля» с Эль Фаннинг? Стоит ли смотреть «Девушку из Плейнвилля» с Эль Фаннинг? И насколько реальна история, рассказанная в сериале — в материале Киноафиши.
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30 марта 2022 20:05
7 хорроров, которые стоит посмотреть в кино этой весной 7 хорроров, которые стоит посмотреть в кино этой весной Для тех, кто хочет как следует испугаться и погрузиться в жуткую атмосферу мистики и тайн.
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29 марта 2022 14:10
Стоит ли смотреть второй сезон «Бриджертонов»? Стоит ли смотреть второй сезон «Бриджертонов»? Или сериал все-таки пал жертвой собственной популярности?
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29 марта 2022 11:58
Новый сериал Halo: как он связан с видеоигрой и что обещает пилотная серия? Новый сериал Halo: как он связан с видеоигрой и что обещает пилотная серия? Киноафиша рассказывает о мире Halo и делится первыми впечатлениями о сериале.
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25 марта 2022 17:54
Все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Бриджертонов» Все, что нужно вспомнить перед вторым сезоном «Бриджертонов» Совсем скоро на Netflix выйдет продолжение «Бриджертонов», в связи с чем мы решили освежить в памяти события первого сезона, а вместе с тем и поразмышлять над тем, чего можно ожидать от новых серий.
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22 марта 2022 16:43
На каком канале смотреть новый сериал «Исправление и наказание», о котором все говорят На каком канале смотреть новый сериал «Исправление и наказание», о котором все говорят 14 марта стартовала комедия о перевоспитании добром с Анной Михалковой в главной роли. Рассказываем обо всех вариантах, где можно посмотреть нашумевшую новинку.
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21 марта 2022 16:33
Стоит ли смотреть фильм «Искушение»: отзывы критиков и долгий путь к зрителю Стоит ли смотреть фильм «Искушение»: отзывы критиков и долгий путь к зрителю 7 марта на Okko состоялась онлайн-премьера новой картины Пола Верховена «Искушение», которая так и не смогла добраться до кинотеатров в России. Разбираемся, чем фильм может заинтересовать зрителя.
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14 марта 2022 19:37
10 интересных турецких сериалов, которые выйдут в 2022 году 10 интересных турецких сериалов, которые выйдут в 2022 году Мы расскажем вам о самых ожидаемых турецких сериалах 2022 года – как о новинках, так и о продолжении полюбившихся проектов.
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2 марта 2022 18:46
10 нескучных фактов о Бэтмене и его окружении, которые вы могли не знать 10 нескучных фактов о Бэтмене и его окружении, которые вы могли не знать 2 марта состоится долгожданная премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в роли Темного рыцаря. В фильме также должны появиться несколько других знаменитых обитателей Готэма – Женщина-кошка, Пингвин и Загадочник. По этому случаю Киноафиша решила покопаться в их биографиях и рассказать о самых занятных фактах.
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28 февраля 2022 18:06
О чем новый сериал «На взводе: Битва за Uber» и стоит ли его смотреть? О чем новый сериал «На взводе: Битва за Uber» и стоит ли его смотреть? История взлета и падения Трэвиса Каланика, основателя Uber. О новом сериале «На взводе: Битва за Uber» в вопросах и ответах.
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24 февраля 2022 17:59
10 главных сериалов марта 2022: от нового проекта Marvel до продолжения популярных «Бриджертонов» 10 главных сериалов марта 2022: от нового проекта Marvel до продолжения популярных «Бриджертонов» Первый месяц весны преподносит множество любопытных премьер от самых разных стриминговых сервисов. Радуемся возвращению красочных и романтических «Бриджертонов», знакомимся с очередным супергероем от Marvel, наблюдаем, как Эми Шумер вдохновляет на качественные изменения в жизни, и пиратствуем с Тайкой Вайтити.
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24 февраля 2022 14:14
О чем новый сериал «Викинги: Вальхалла» и стоит ли его смотреть? О чем новый сериал «Викинги: Вальхалла» и стоит ли его смотреть? О новом спин-оффе «Викингов» в вопросах и ответах.
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24 февраля 2022 10:47
«Изобретая Анну»: 9 фактов, которые стоит знать о скандальной истории русской аферистки «Изобретая Анну»: 9 фактов, которые стоит знать о скандальной истории русской аферистки 11 февраля на Netflix состоялась премьера сериала «Изобретая Анну» с Джулией Гарнер в главной роли – об обаятельной мошеннице Анне Делви, выдававшей себя за богатую наследницу и обманувшей нью-йоркский бомонд. Мы собрали для вас самые интересные факты о главной героине сериала, которые помогут глубже погрузиться в просмотр.
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14 февраля 2022 16:48
«Творческая карьера – это не то, за что берутся многие люди»: интервью с актерами Оуэном Уилсоном и Малумой к фильму «Первый встречный» «Творческая карьера – это не то, за что берутся многие люди»: интервью с актерами Оуэном Уилсоном и Малумой к фильму «Первый встречный» Накануне выхода нового ромкома «Первый встречный» Киноафише удалось поговорить с его двумя главными актерами: Оуэном Уилсоном и певцом Малумой. Они рассказали, каково это – играть в одном фильме с Дженнифер Лопес, и поделились своими самыми рискованными поступками в жизни.
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12 февраля 2022 09:59
Ожидаемые экранизации видеоигр 2022: 7 масштабных проектов, которые порадуют фанатов Ожидаемые экранизации видеоигр 2022: 7 масштабных проектов, которые порадуют фанатов К скорой премьере фильма «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли Киноафиша решила рассказать, какие еще киноадаптации видеоигр должны выйти в этом году.
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4 февраля 2022 16:01
«Параллельные матери» пересекутся на новом показе Киноклуба Киноафиши «Параллельные матери» пересекутся на новом показе Киноклуба Киноафиши Посмотрите новый фильм Педро Альмодовара на неделю раньше российской премьеры!
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19 января 2022 14:13
Второй сезон «Эйфории»: 5 причин, почему его нужно посмотреть Второй сезон «Эйфории»: 5 причин, почему его нужно посмотреть 10 января на платформе «Амедиатека» начался показ нового сезона сериала «Эйфория», молодежного хита, переосмысляющего проблемы «зумеров» на примере архетипических образов подростков из кино и телевидения. Киноафиша объясняет, почему второй сезон определенно заслуживает вашего внимания.
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17 января 2022 19:39
Стоит ли смотреть «King’s Man: Начало»: отзывы и разбор отсылок к предыдущим фильмам Стоит ли смотреть «King’s Man: Начало»: отзывы и разбор отсылок к предыдущим фильмам В прокат вышел приквел британско-американской франшизы «Kingsman» от режиссёра Мэттью Вона. Основательно рассказываем о сюжете, пасхалках и мнениях, а вы решайте сами, заслуживает ли фильм вашего внимания.
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17 января 2022 16:44
На злобу дня: 10 новых фильмов об опасных вирусах На злобу дня: 10 новых фильмов об опасных вирусах 20 января в российский прокат выходит новый фильм о мире, переживающем вспышку опасного вируса — «Антитела» со звездным дуэтом Джона Малковича и Джонатана Риза Майерса в касте. К скорой премьере Киноафиша вспоминает другие примечательные новеллы жанра.
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17 января 2022 13:21
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