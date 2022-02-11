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Джастин Курзель
Джастин Курзель
Justin Kurzel
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Джастин Курзель
Justin Kurzel
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Дата рождения
3 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Джастин Курзель
Режиссер, сценарист. Родился 3 августа 1974 года. Голер, Южная Австралия, Австралия.
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Фильмография Джастин Курзель
Нитрам
триллер
2021, Австралия
6.0
Подлинная история банды Келли
боевик, криминал
2019, Австралия / Великобритания
5.0
Руины
триллер
2018, США
0.0
Кредо убийцы
фантастика, боевик, приключения
2016, США
7.0
Макбет
драма, военный
2015, Великобритания
7.0
Утро
фантастика
, США
0.0
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Калеб Лэндри Джонс скатывается в психопатию в трейлере драмы «Нитрам» о парне, который расстрелял 35 человек
За эту роль актер получил приз на прошлогоднем Каннском кинофестивале.
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11 февраля 2022 12:37
Лора Дерн, Ноа Джуп и Бенедикт Камбербэтч снимутся в антиутопии о мире без сна и ночи
Режиссером выступит создатель экранизации Assassin's Creed Джастин Курзель.
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31 января 2022 16:14
Марго Робби оказалась в «Руинах»
Марго Робби и Маттиас Шонартс подписались на участие в военной драме «Руины» от режиссера Джастина Курзеля («Кредо убийы», «Макбет»). В центре драматической
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6 сентября 2018 11:31
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