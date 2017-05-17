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Катерина Мурино
Катерина Мурино
Caterina Murino
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Катерина Мурино
Caterina Murino
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Дата рождения
15 сентября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Биография Катерины Мурино
Родилась 15 сентября 1977 года. Сардиния, Италия.
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Фильмография Катерины Мурино
Селфимания
комедия, семейный
2022, Италия / Австрия / Россия / США
8.0
Венецияфрения
ужасы
2021, Испания
6.0
Его розы
комедия
2018, Италия
5.0
Голос из камня
драма, триллер, детектив, мистика
2017, США
7.0
Вставай и бейся
драма, спорт
2015, Италия / Россия
4.0
Антиганг
боевик, драма
2015, Франция / Великобритания
5.0
Жребий
триллер
2010, Италия / Канада
7.0
Веселые и загорелые
комедия
2006, Франция
5.0
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Фильм «Белое вино из Баббудойу» покажут на Новой сцене Александринского театра
19 мая на Новой сцене Александринского театра состоится премьера итальянской комедии «Белое вино из Баббудойу». Начало в 19.30. «Белое вино из Баббудойу» –
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17 мая 2017 10:51
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