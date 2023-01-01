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Казино Рояль
Казино Рояль, 2006: актеры и роли
Casino Royale
Казино Рояль
2006 / США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
Оцените
82
голоса
Рейтинг IMDb: 8
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Казино Рояль, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Кэмпбелл
Martin Campbell
В ролях
Дэниел Крэйг
Daniel Craig
Ева Грин
Eva Green
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Джеффри Райт
Jeffrey Wright
Джанкарло Джаннини
Giancarlo Giannini
Джуди Денч
Judi Dench
Катерина Мурино
Caterina Murino
Тобиас Мензис
Ивана Милишевич
Людгер Пистор
Ludger Pistor
Клаудио Сантамария
Claudio Santamaria
Джон Клиз
John Cleese
Симон Абкарян
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