Микаэль Юн Michaël Youn
Микаэль Юн

Michaël Youn

Дата рождения
2 декабря 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Рост
176 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Путешественник

Популярные фильмы

Казино Рояль 8.0
Казино Рояль (2006)
Да здравствует Франция 6.9
Да здравствует Франция (2013)
Шеф 6.8
Шеф (2012)

Фильмография Микаэль Юн

Жанр
Год
Садовник 4.1
Садовник Le jardinier
боевик, комедия 2025, Бельгия / Франция
Лысина - хит сезона 4.2
Лысина - хит сезона Certains l'aiment chauve
комедия 2025, Франция
Смотреть трейлер
Дело Грегори 6.4
Дело Грегори
драма, криминал 2021, Франция
Куш собачий 4.6
Куш собачий Lucky
комедия 2020, Франция
Клуб холостяков 5
Клуб холостяков Divorce Club
комедия 2020, Франция
Каникулы в Африке 4.4
Каникулы в Африке Rendez-vous chez les Malawas
комедия 2019, Бельгия / Франция
Без комплексов 6
Без комплексов Chamboultout
комедия 2019, Франция / Бельгия
Да здравствует Франция 6.9
Да здравствует Франция Vive la France
комедия 2013, Франция
Смотреть трейлер
Шеф 6.8
Шеф Comme un chef
комедия 2012, Франция
Смотреть трейлер
Неуловимый Люк 5.9
Неуловимый Люк Lucky Luke
комедия, вестерн 2009, Франция / Аргентина
Смотреть трейлер
Казино Рояль 8
Казино Рояль Casino Royale
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
Рецензия
Неуправляемый 3.3
Неуправляемый Incontrolable
комедия 2006, Франция
Изноугуд или Калиф на час 4.2
Изноугуд или Калиф на час Iznogoud
комедия 2005, Франция
Один уходит, другой остается 4.8
Один уходит, другой остается Un reste, l'autre part, L'
комедия 2005, Франция
11 заповедей 4.7
11 заповедей 11 commandements, Les
комедия 2004, Франция
