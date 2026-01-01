Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Микаэль Юн
Michaël Youn
Киноафиша
Персоны
Микаэль Юн
Микаэль Юн
Michaël Youn
Дата рождения
2 декабря 1973
Возраст
52 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист
Рост
176 см
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
8.0
Казино Рояль
(2006)
6.9
Да здравствует Франция
(2013)
6.8
Шеф
(2012)
Фильмография Микаэль Юн
Жанр
Все
Боевик
Вестерн
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
2025
2021
2020
2019
2013
2012
2009
2006
2005
2004
Все
15
Фильмы
14
Сериалы
1
Актер
15
Сценарист
3
Режиссер
2
4.1
Садовник
Le jardinier
боевик, комедия
2025, Бельгия / Франция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.2
Лысина - хит сезона
Certains l'aiment chauve
комедия
2025, Франция
Смотреть трейлер
6.4
Дело Грегори
драма, криминал
2021, Франция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.6
Куш собачий
Lucky
комедия
2020, Франция
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5
Клуб холостяков
Divorce Club
комедия
2020, Франция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4.4
Каникулы в Африке
Rendez-vous chez les Malawas
комедия
2019, Бельгия / Франция
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6
Без комплексов
Chamboultout
комедия
2019, Франция / Бельгия
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
6.9
Да здравствует Франция
Vive la France
комедия
2013, Франция
Смотреть трейлер
6.8
Шеф
Comme un chef
комедия
2012, Франция
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.9
Неуловимый Люк
Lucky Luke
комедия, вестерн
2009, Франция / Аргентина
Смотреть трейлер
8
Казино Рояль
Casino Royale
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
Рецензия
3.3
Неуправляемый
Incontrolable
комедия
2006, Франция
4.2
Изноугуд или Калиф на час
Iznogoud
комедия
2005, Франция
4.8
Один уходит, другой остается
Un reste, l'autre part, L'
комедия
2005, Франция
4.7
11 заповедей
11 commandements, Les
комедия
2004, Франция
В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ
Из «Фишера» в исторический блокбастер: с нетерпением жду в 2026 году «Битву моторов» — убойная смесь из Борисова и Янковского
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
«Не перебор – полный маразм»: эти 5 советских фильмов современная молодежь брезгует досматривать – даже Гайдаю досталось
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667