В 1967 году роман Иэна Флеминга «Казино “Рояль”» был впервые экранизирован. Правда, продюсер Чарльз Фельдман и группа режиссеров во главе с Джоном Хьюстоном превратили свое кино в форменное издевательство над практически всеми нелепыми штампами шпионских фильмов; чего уж там, если одного из Бондов-младших (!) сыграл, смешно сказать, юный Вуди Аллен… Однако бондиана, каковою кинопроцесс был инфицирован еще с начала 60-х, продолжала сниматься своим чередом: несмотря на то что откровенно бездарные…
Я сходил и смело могу рекомендовать к просмотру, вполне в духе бондианы снят. Крейгу конечно не тянет на человека, который лехко может любую бабу в постель завалить, а вот убивает он с отличной миной на лице :) Ему видимо сказали, что бы он не улыбался в кадре, так что он либо ходит насупившись, либо только ухмыляется. В целом - за роль Бонда - однозначно зачет, пять баллов и даешь продолжение!
Нынешний Бонд,получился более трогательный и эмоциональный. Эффектов и зрелищ - меньше чем обычно, но все равно интересно было смотреть :)
Стонать по поводу "старого доброго", "верните" и пр. не стоит. Америкосам понравилось - "http://movies.go.com/casino-royale/d768903/drama" (см. оценки) значит он и будет таким. Хотите - снимайте своего на "Ленфильме". А "истерику попрошу прекратить!"
Но как-то все серо и буднично... - а это такая жизнь - в ней обычно борются с уродами, взрывающими подъезды домов, а не с мегаманьяками высасывающими нефть из Сибири через трубу, идущую на Луну. Просто Бонд перешел из жанра fantasy немного в другой. Это же не плохо?
я тоже качнул,песня супер,а вот заставка не впечатляет
Это самый правильный комментарий!
сцена в душе - пробирает...Ева Грин - лучшая девушка Бонда ✊ ✊
Фильм произвел отличное впечатление...были мелкие огрехи, но на то они и мелкие, чтобы их не мусолить ✊
И почему жалкий и убогий сюжетик про террориста решившего вздорвать самолетик для биржевых спекуляций на падении акций, воспринимается ими как шедевр режиссуры и сценария. Им просто не с чем сравнивать, особенно после кучи всяких бессюжетных и псевдогламурных фильмов про сыновей ипсвича.
Хоть "Бриллианты остаются навсегда" посмотрите, что ли. Чтобы понять, почему "Казино Рояль" на сотню уровней ниже по всем параметрам.
А то читаешь "лапочка", "красивая попка", "усик пусик":))). И это БОНД? Бонд-это уроень, интеллект, обаяние, дорогие машины и красивые женщины, а не попсовые розовые сопли поклонников Димки Билана.:))).
Так их, этих молодых сопливых девчушек, смотрите свои мелодрамы и не лезьте в нормальное кино!
Как песТня называется-то
Получилась некая лакмусовая бумажка - кто способен отвлечься от клише и просто развлечься, а кто - грузится без поводу и скандалит. Если идти на Бонда с целью самоутвердиться в собственном умственном и вкусовом превосходстве, ИМХО это тебя характеризует как человека неглубокого. Одно дело на уровне понравилось или нет, а другое писать разоблачительные памфлеты по 1000 строк. Надо просто уметь расслабляться. Славная равлектаельная фильма✊ , вот и все, что сказать - а остальное - философия на мелком месте.
Цитата (Princess, 30/11/2006 - 10:50:45):Пробыла в кино ровно 20 минут,а потом ушла. Смотреть на агента 007-урода, мне никак не хотелось, а потом опять русские виноваты. по-моему Джеймс Бонд потерял свое обояние и марку.
Ну ладно, что Крейг кому-то не нравится это дело вкуса... ✊ Я тоже первые пять минут фильма думала: Ну что за уродец..., а к финалу была уже от нового Бонда в полном восторге. Но кем же надо быть, чтобы там увидеть РУССКИХ? Да, в книге они были, но в фильме, по моему ни одного русского нет, вообще ни одного. ✊
Сходить на фильм однозначно стоит, и смотреть целиком, чтобы хотя бы ругать за дело, а позориться, неся такой бред.
Ой, подписываюсь под каждым словом! ✊
На вкус и цвет товарищей, конечно, нет, но.. Как ни крути, Пирс был уже староват для роли Бонда- все эти скачки, прыжки и т.п. Да и слащав он все же, несмотря на то что мужчина, канешна, ого-го. Но вот Крейг... Это уже другое дело. Я лично хочу видеть на месте Бонда именно такого мужчину- в самом соку, со внешностью далеко от идеальной, но столь интересной! Он весь- воплощение сексуальности, то что сейчас называют "брутальный". Я бы лично мимо такого мужчины, мягко скажем, не прошла! ✊
Ну а девушка.. Тут ваще молчу. Одним словом, восторг. Красота и все тут. Причем, опять же, наконец-то необычная! красота. Примерно такая же уникальная, как у Софи Марсо. Супер!
Ну и сам фильм наконец-то сделали почеловечнее, поживее в смысле эмоций. Бонд стал человеком, а не супер-гипер машиной! Товарищи, УРА!!✊
и я, и я,
того же мнения!✊
предлагаю написать ему письмо!✊
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