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Казино Рояль Казино Рояль
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Casino Royale Казино Рояль 2006 / США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Казино Рояль»

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Наша рецензия

В 1967 году роман Иэна Флеминга «Казино “Рояль”» был впервые экранизирован. Правда, продюсер Чарльз Фельдман и группа режиссеров во главе с Джоном Хьюстоном превратили свое кино в форменное издевательство над практически всеми нелепыми штампами шпионских фильмов; чего уж там, если одного из Бондов-младших (!) сыграл, смешно сказать, юный Вуди Аллен… Однако бондиана, каковою кинопроцесс был инфицирован еще с начала 60-х, продолжала сниматься своим чередом: несмотря на то что откровенно бездарные…

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login222 2 апреля 2015, 12:51
Ну, и чего все молчат? Не ходили еще?

Я сходил и смело могу рекомендовать к просмотру, вполне в духе бондианы снят. Крейгу конечно не тянет на человека, который лехко может любую бабу в постель завалить, а вот убивает он с отличной миной на лице :) Ему видимо сказали, что бы он не улыбался в кадре, так что он либо ходит насупившись, либо только ухмыляется. В целом - за роль Бонда - однозначно зачет, пять баллов и даешь продолжение!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
login222 2 апреля 2015, 12:51
Да, начало у бондовского фильма таким бледным быть не должно, берите пример с Die Another Day. Я, конечно, имею ввиду момент когда играет главная тема, после выстрела Бонда в камеру.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
H_B 2 апреля 2015, 12:51
А ничо,мне понравилось :)

Нынешний Бонд,получился более трогательный и эмоциональный. Эффектов и зрелищ - меньше чем обычно, но все равно интересно было смотреть :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
Считаю ребрендинг Бонда удачным - все таки смотреть на эти лазеры в пуговицах и ракетные установки в авто, а главное гламурного интеллигентишку уже невозможно. А полубраток на секретной службе все таки мне поближе..Сам фильм приличный, но концовка рыхлая-минут 20-30 лишних, про смысл ваще молчу - отправлять сотрудника выиграть в казино 150 млн уе могут только спецслужбы загнивающего Запада - наши бы люди бабки попилили и в том же казино пропили.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jestkiy 2 апреля 2015, 12:51
Прибалт,ты полный козелл
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jestkiy 2 апреля 2015, 12:51
Kam,Ты ещё более полный кАззел
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jestkiy 2 апреля 2015, 12:51
Kam,а как твой федор поживает?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
Очень хороший, даже шикарный боевик, но не более того. К бондиане фильм отношения особо не имеет. - а что, все фильмы бондианы - шедевры? Некоторые смотреть просто невыносимо (вспоминается, например "человек с золотым пистолетом" или "целого мира мало").

Стонать по поводу "старого доброго", "верните" и пр. не стоит. Америкосам понравилось - "http://movies.go.com/casino-royale/d768903/drama" (см. оценки) значит он и будет таким. Хотите - снимайте своего на "Ленфильме". А "истерику попрошу прекратить!"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DEN 2 апреля 2015, 12:51
Я впечатлен! Вчера я был в кино, и ... я впечатлен тем, как ужасно снят фильм. Поверьте, по сравнению с прошлыми фильмами,это земля и небо. Мало того, что концовка смазана, игра актрисс никакая, а любовная линия как в заурядных романтических мелодрамах , так еще и дебильные шутки на протяжении всего фильма. Динамичных сцен тольно 3-4 за 2,5 часа этой тягомотины. Фильм чем то напоминает плохой американский римейк хорошей европейской картины. Да что говорить, если через час из зала ушло около 20 человек (это только которых я заметил). А к концу фильма в зале начали хихикать и коментировать все действия главных героев. Как вы поняли, я не являюсь ярым поклонникам "Бондианы", но прошлый фильм, который я бы назвал неплохим продолжением приключений Бонда, дает 100 очков вперед этому "шедевру". Видимо,решив немного изменить традицию, режисер немного перегнул палку, и снял обычный детектив среднего пошиба. Даже немного обидно за агента 007. И еще, будет вторая серия!!! Так что продолжение следует! Но уж его я если и буду смотреть, то только если у кого нибудь возьму диск.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Divel 2 апреля 2015, 12:51
Банальный фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Nozhniza 2 апреля 2015, 12:51
Я бы не стал утверждать, что действительно "понравилось". Люди массово пошли посмотреть Бонда в новом обличье. а как насчет "супермена" - на него же не пошли? Значит дело не в новизне!!

Но как-то все серо и буднично... - а это такая жизнь - в ней обычно борются с уродами, взрывающими подъезды домов, а не с мегаманьяками высасывающими нефть из Сибири через трубу, идущую на Луну. Просто Бонд перешел из жанра fantasy немного в другой. Это же не плохо?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jestkiy 2 апреля 2015, 12:51
Господа,это самый поршивый фильм по бонда за последние 6 лет,я я являюсь внимательным критиком этого сериала,и со знанием дела это заявляю.А те глупые девочки,которые посмотрев этот фильм говорят и восхищаются только его якобы шикарным телом(у него обычная подтянутая фигура,но не шикарная),сходите в фитнес клубы,так действительно можно встретить шикарные фигуры.А здесь надо о кино писать!!! Глупышки.Фильм дерьмо.✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jestkiy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (tmg, 19/11/2006 - 22:13:20):, качнул себе

я тоже качнул,песня супер,а вот заставка не впечатляет
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Maks 2 апреля 2015, 12:51
Фильм супер!✊ Бонд супер!✊ Прощаю авторам, что идёт 2 часа 20 минут. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ket1980 2 апреля 2015, 12:51
✊ Обожаю все фильмы про Бонда,с удовольствием сегодня посмотрю! Тем более Крейг-такой мужчина!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jestkiy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Uzik, 21/11/2006 - 10:00:56):Если понимать под стереотипами безупречный вкус и стиль бондианы как таковой,то я за эти стереотипы. На мой взгляд всё это в этом фильме отсутствует. Где склад Бондовских "игрушек" с его замечательным хранителем.Вместо захватывающих погонь-разбитая супертачка с отключившимся Бондом внутри.Сцена пыток-это вообще ни в какие ворота.Тем более жаль,что фильм снят режиссером "Золотого глаза"-одного из лучших фильмов бондианы.Добавте сюда тупые диалоги, две убитых девушки Бонда и Вы получите худший фильм о Бонде за всю историю сериала...

Это самый правильный комментарий!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Assolato 2 апреля 2015, 12:51
А мне очень понравился новый Бонд (хотя сюжет как обычно плоский), да и актер хорош. Раньше я ставила Коннори на самое первое место и уж потом далеко позади Далтон и совсем далеко Мур, об остальных даже и не упоминаю (Броснан после роли в Бонде вообще перестал для меня существовать как актер), а теперь на первом месте у меня Коннори и Дениел Крейг. Дением очень сексопильный, прямо оторваться не могла.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LLL 2 апреля 2015, 12:51
Чудесный юмор, милейший Бонд, чего все наехали на него? Ясно, от зависти.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Observer 2 апреля 2015, 12:51
отменный вышел Бонд ✊ согласна с Elvenstar - прежнее было красиво...гламурно и...совершенно не цепляло...но КР и ДК ✊ ..обалденные глаза...завораживающая улыбка...и харизма...харизма и еще раз харизма....таким и должен быть в моем представлении этот неуловимый ДБ....не картонным крсавчиком, а харизматичной обаятельной личностью...и КР раскрыл эту личность, а Крейг ее сыграл...на все шесть!

сцена в душе - пробирает...Ева Грин - лучшая девушка Бонда ✊ ✊

Фильм произвел отличное впечатление...были мелкие огрехи, но на то они и мелкие, чтобы их не мусолить ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
catty 2 апреля 2015, 12:51
Скажите а что американцы не отличают Черногорию и Чехию..... Потому как находясь в Черногории постоянно показывали Карловы Вары и городок Локет. Даже вывеску любимого ресторана "Гетте" заметила:)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jestkiy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SEXMONACH, 25/11/2006 - 19:58:28):Вполне вероятно, что большая или бОльшая часть тех, кому понравился этот фильм-не видели прошлых фильмов Бондианы и участием Коннери и Броснана. Поэтому не помнят масштабности спасения мира Бондом.

И почему жалкий и убогий сюжетик про террориста решившего вздорвать самолетик для биржевых спекуляций на падении акций, воспринимается ими как шедевр режиссуры и сценария. Им просто не с чем сравнивать, особенно после кучи всяких бессюжетных и псевдогламурных фильмов про сыновей ипсвича.

Хоть "Бриллианты остаются навсегда" посмотрите, что ли. Чтобы понять, почему "Казино Рояль" на сотню уровней ниже по всем параметрам.

А то читаешь "лапочка", "красивая попка", "усик пусик":))). И это БОНД? Бонд-это уроень, интеллект, обаяние, дорогие машины и красивые женщины, а не попсовые розовые сопли поклонников Димки Билана.:))).

Так их, этих молодых сопливых девчушек, смотрите свои мелодрамы и не лезьте в нормальное кино!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AFFtar 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 26/11/2006 - 00:10:21):А тем более кто-нибудь слышал как MOBY сделал свой ремик на эту тему, вообще отлично получилось
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
AFFtar 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 26/11/2006 - 00:10:21):А тем более кто-нибудь слышал как MOBY сделал свой ремик на эту тему, вообще отлично получилось

Как песТня называется-то
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MM69 2 апреля 2015, 12:51
Забавно читать, что мы здесь понагородили - 15 страниц, и про что: персонаж - субъект массовой культуры, и даже не нашей, а американской. Фильм - сугубо развлекательный, не несущий особой смысловой нагрузки. В принципе - солянка из клише боевиков и шпионских фильмов - и столько шума✊ . В принципе - изначально никакого особого содержания, только форма, чистейшей воды развлекуха - а рассуждений, что о твоем Достоевском.



Получилась некая лакмусовая бумажка - кто способен отвлечься от клише и просто развлечься, а кто - грузится без поводу и скандалит. Если идти на Бонда с целью самоутвердиться в собственном умственном и вкусовом превосходстве, ИМХО это тебя характеризует как человека неглубокого. Одно дело на уровне понравилось или нет, а другое писать разоблачительные памфлеты по 1000 строк. Надо просто уметь расслабляться. Славная равлектаельная фильма✊ , вот и все, что сказать - а остальное - философия на мелком месте.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tiriel 2 апреля 2015, 12:51
На сообщение Princess:



Цитата (Princess, 30/11/2006 - 10:50:45):Пробыла в кино ровно 20 минут,а потом ушла. Смотреть на агента 007-урода, мне никак не хотелось, а потом опять русские виноваты. по-моему Джеймс Бонд потерял свое обояние и марку.



Ну ладно, что Крейг кому-то не нравится это дело вкуса... ✊ Я тоже первые пять минут фильма думала: Ну что за уродец..., а к финалу была уже от нового Бонда в полном восторге. Но кем же надо быть, чтобы там увидеть РУССКИХ? Да, в книге они были, но в фильме, по моему ни одного русского нет, вообще ни одного. ✊

Сходить на фильм однозначно стоит, и смотреть целиком, чтобы хотя бы ругать за дело, а позориться, неся такой бред.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (olessya, 05/12/2006 - 10:28:15):Дениэл Крейг в роле Бонда - ну просто воплощенная женская мечта. Вот так.

Ой, подписываюсь под каждым словом! ✊

На вкус и цвет товарищей, конечно, нет, но.. Как ни крути, Пирс был уже староват для роли Бонда- все эти скачки, прыжки и т.п. Да и слащав он все же, несмотря на то что мужчина, канешна, ого-го. Но вот Крейг... Это уже другое дело. Я лично хочу видеть на месте Бонда именно такого мужчину- в самом соку, со внешностью далеко от идеальной, но столь интересной! Он весь- воплощение сексуальности, то что сейчас называют "брутальный". Я бы лично мимо такого мужчины, мягко скажем, не прошла! ✊



Ну а девушка.. Тут ваще молчу. Одним словом, восторг. Красота и все тут. Причем, опять же, наконец-то необычная! красота. Примерно такая же уникальная, как у Софи Марсо. Супер!



Ну и сам фильм наконец-то сделали почеловечнее, поживее в смысле эмоций. Бонд стал человеком, а не супер-гипер машиной! Товарищи, УРА!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rock_ 2 апреля 2015, 12:51
Тимоти Крейг не подходит на роль агента лучше был Пирс Броснан более роднее и зря не дали снятся в 5 части.Например об актерах Шон Коннери ушел потому что боялся постареть,Джордж конфликты с режисером,Роджеру Муру было 57лет когда он сыграл в последнем фильме, Тимоти ушел после второго фильма который провалился в прокате,Ну и Пирс запросил большую сумму денег вот вот такие зти славные агенты но лучше Роджер Мур мда✊ 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
wildrose 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Migerka, 11/12/2006 - 00:11:38):во 1 уже дали



и я, и я,

того же мнения!✊



предлагаю написать ему письмо!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
era 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравилось. Весьма положительно отношусь к "бондиане", лучшим считаю Броснана. Крейг тоже оказался на высоте, хотя типаж несколько другой. Посмотрите, хотя бы для разнообразия.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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