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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Чехия

Рейтинг чешских фильмов

Ван Хельсинг
1 Ван Хельсинг
приключения, ужасы, боевик, сказка 2004, США / Чехия
7.9
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Казино Рояль
2 Казино Рояль
приключения, боевик, триллер 2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.9
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Сибирский цирюльник
3 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Иллюзионист
4 Иллюзионист
драма, мелодрама, приключения 2006, США / Чехия
7.8
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Идентификация Борна
5 Идентификация Борна
триллер 2002, США / Германия / Чехия
7.7
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Жизнь в розовом цвете
6 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Братья Гримм
7 Братья Гримм
триллер, ужасы, комедия, приключения, фантастика 2005, США / Великобритания / Чехия
7.2
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Doom
8 Doom
ужасы, фантастика, боевик 2005, Германия / США / Великобритания / Чехия
7.1
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Соломон Кейн
9 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
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Вий 3D
10 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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