Белое вино из Баббудойу, 2016

«Белое вино из Баббудойу» - итальянская комедия от Игоря Биддау, для которого это первый фильм, выпускаемый на российском кинорынке. Главные роли исполнили известные в Италии комедийные актёры, а также прекрасная Катерина Мурино («Казино Рояль»).

В центре сюжета ленты «Белое вино из Баббудойу» - трое друзей. Роберто, Микеле и Стефано являются наследниками целого имения и богатого виноградника Бабудойу, который основал их отец на Сардинии. Но к работе братья подходят не так ответственно, как отец, и выясняют, что должны в банк 300 тысяч евро. И вернуть их предстоит в течение 15 дней, и на помощь в этой ситуации спешит только оно - вино.