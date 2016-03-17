Белое вино из Баббудойу, 2016

«Белое вино из Баббудойу» - итальянская комедия от Игоря Биддау, для которого это первый фильм, выпускаемый на российском кинорынке. Главные роли исполнили известные в Италии комедийные актёры, а также прекрасная Катерина Мурино («Казино Рояль»).
В центре сюжета ленты «Белое вино из Баббудойу» - трое друзей. Роберто, Микеле и Стефано являются наследниками целого имения и богатого виноградника Бабудойу, который основал их отец на Сардинии. Но к работе братья подходят не так ответственно, как отец, и выясняют, что должны в банк 300 тысяч евро. И вернуть их предстоит в течение 15 дней, и на помощь в этой ситуации спешит только оно - вино.
- Бюджет фильма составил 1,2 миллионов евро
- Актёры, сыгравшие в фильме - участники знаменитого сардинского трио комиков Pino e gli anticorpi
- «Белое вино из Баббудойу» - второй фильм режиссёра Игоря Биддау и первый, выпускаемый в прокат в России
- «Белое вино из Баббудойу» вошёл в программу фестиваля итальянского кино RIFF
- На итальянском языке babbudoiu означает «Твой отец»
Микеле, Роберто и Стефано — наследники имения и виноградника Баббудойу, основанного на Сардинии их отцом (babbudoiu переводится с сардского как «твой отец»). Братьям бы радоваться такому раскладу, но неожиданно оказывается, что за 15 дней они должны найти и вернуть банку 300 тысяч евро, чтобы не обанкротиться и не потерять семейный виноградник.
Отчаянные и комичные попытки наскрести нужную сумму оборачиваются чередой недоразумений, и в конце концов остается только одна надежда: помочь должно оно. Вино.