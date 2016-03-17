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Белое вино из Баббудойу Белое вино из Баббудойу
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Bianco di Babbudoiu

Белое вино из Баббудойу, 2016

2016 / Италия
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Братья, унаследовавшие виноградник отца, должны выплатить круглую сумму.
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«Белое вино из Баббудойу» - итальянская комедия от Игоря Биддау, для которого это первый фильм, выпускаемый на российском кинорынке. Главные роли исполнили известные в Италии комедийные актёры, а также прекрасная Катерина Мурино («Казино Рояль»). 

В центре сюжета ленты «Белое вино из Баббудойу» - трое друзей. Роберто, Микеле и Стефано являются наследниками целого имения и богатого виноградника Бабудойу, который основал их отец на Сардинии. Но к работе братья подходят не так ответственно, как отец, и выясняют, что должны в банк 300 тысяч евро. И вернуть их предстоит в течение 15 дней, и на помощь в этой ситуации спешит только оно - вино.

- Бюджет фильма составил 1,2 миллионов евро

- Актёры, сыгравшие в фильме - участники знаменитого сардинского трио комиков Pino e gli anticorpi

- «Белое вино из Баббудойу» - второй фильм режиссёра Игоря Биддау и первый, выпускаемый в прокат в России

- «Белое вино из Баббудойу» вошёл в программу фестиваля итальянского кино RIFF

- На итальянском языке babbudoiu означает «Твой отец»

Микеле, Роберто и Стефано — наследники имения и виноградника Баббудойу, основанного на Сардинии их отцом (babbudoiu переводится с сардского как «твой отец»). Братьям бы радоваться такому раскладу, но неожиданно оказывается, что за 15 дней они должны найти и вернуть банку 300 тысяч евро, чтобы не обанкротиться и не потерять семейный виноградник.

Отчаянные и комичные попытки наскрести нужную сумму оборачиваются чередой недоразумений, и в конце концов остается только одна надежда: помочь должно оно. Вино.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 18 мая 2017
Премьера в мире 17 марта 2016
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Игорь Биддау
Игорь Биддау
В ролях
Микеле Манка
Микеле Манка
Стефано Манка
Стефано Манка
Роберто Фара
Роберто Фара
Все актеры и съемочная группа
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Братья Микеле и Роберто вместе с шурином Стефано управляют виноградником «Баббудойу» на Сардинии, доставшимся им в наследство от отца. Эта тройка абсолютно невежественна в экономике и бизнесе - они тратят кучу денег на вечеринки, подарки сотрудникам, роскошную жизнь и своих возлюбленных дам. Так беззаботно они и жили какое-то время, пока не узнали, что одна крупная и важная сделка по продаже вина отменяется. Этот провал в момент сделал их должниками перед банком. За 15 дней им нужно…
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