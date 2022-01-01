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Джанкарло Джаннини
Джанкарло Джаннини
Giancarlo Giannini
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Джанкарло Джаннини
Giancarlo Giannini
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Дата рождения
1 августа 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Специя, Италия
Рост
170 см
Биография Джанкарло Джаннини
Родился 1 августа 1942 года. Специя, Италия.
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Фильмография Джанкарло Джаннини
Любовь прет-а-порте
комедия
2016, Россия / Италия
7.0
Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма
2008, Великобритания / США
7.0
Казино Рояль
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.0
Византийская принцесса
приключения, исторический
2006, Италия / Испания / Великобритания
6.0
Сальваторе - это и есть жизнь
драма
2006, Италия
5.0
Гнев
драма, триллер, боевик
2004, США / Великобритания / Мексика
6.0
Сердце не с тобой
мелодрама, драма
2003,
5.0
Банкиры Бога
триллер, драма, криминал, биография, исторический
2002, Италия
6.0
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