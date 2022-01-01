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Людгер Пистор
Людгер Пистор
Ludger Pistor
О персоне
Фильмография
Людгер Пистор
Ludger Pistor
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Дата рождения
16 марта 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Биография Людгера Пистора
Родился 16 марта 1959 года. Германия.
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Фильмография Людгера Пистора
Твой выход, детка!
комедия
2017, Германия
5.0
Бесславные ублюдки
драма, военный, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Бесславные ублюдки (реж. версия)
военный, драма, приключения, боевик
2009, Германия / США
7.0
Казино Рояль
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
7.0
Принцесса и воин
драма, мелодрама
2000, Германия
7.0
Беги, Лола, беги
драма, триллер
1998, Германия
7.0
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