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Завтра не умрет никогда Завтра не умрет никогда
Киноафиша Фильмы Завтра не умрет никогда
Tomorrow Never Dies

Завтра не умрет никогда, 1997

1997 / Великобритания / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Медиамагнат Элиот Карвер, один из самых влиятельных и богатых людей планеты. Он хочет присоединить Китай к своей глобальной телекоммуникационной империи. Китай как всегда не спешит с решением, и это выводит Карвера из равновесия. Для достижения своих целей он не остановится ни перед чем. А имея в распоряжении самый эффективный инструмент формирования общественного мнения, он готов даже спровоцировать третью мировую войну. Чтобы предотвратить катастрофу, Джеймсу Бонду необходимо использовать все свои необыкновенные способности, благо прогресс не стоит на месте, и Бонда вовремя снабжают новыми высокотехнологичными разработками из шпионских лабораторий.

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 9 декабря 1997
Премьера в мире 9 декабря 1997
Возраст 12+
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Роджер Споттисвуд
В ролях
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Гетц Отто
Мишель Йео
Мишель Йео
Саманта Бонд
Саманта Бонд
Десмонд Лльюэлин
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Завтра не умрет никогда
Кадры из фильма Все кадры
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