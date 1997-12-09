Завтра не умрет никогда, 1997

Медиамагнат Элиот Карвер, один из самых влиятельных и богатых людей планеты. Он хочет присоединить Китай к своей глобальной телекоммуникационной империи. Китай как всегда не спешит с решением, и это выводит Карвера из равновесия. Для достижения своих целей он не остановится ни перед чем. А имея в распоряжении самый эффективный инструмент формирования общественного мнения, он готов даже спровоцировать третью мировую войну. Чтобы предотвратить катастрофу, Джеймсу Бонду необходимо использовать все свои необыкновенные способности, благо прогресс не стоит на месте, и Бонда вовремя снабжают новыми высокотехнологичными разработками из шпионских лабораторий.