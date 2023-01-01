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Лэйк Плэсид: Озеро страха
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Lake Placid
Лэйк Плэсид: Озеро страха
1999 / США
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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