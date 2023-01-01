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Лэйк Плэсид: Озеро страха
Киноафиша Фильмы Лэйк Плэсид: Озеро страха Лэйк Плэсид: Озеро страха, 1999: актеры и роли
Lake Placid Лэйк Плэсид: Озеро страха 1999 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Лэйк Плэсид: Озеро страха, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стив Майнер Steve Miner
В ролях
Бриджит Фонда Бриджит Фонда Bridget Fonda Билл Пуллман Билл Пуллман Bill Pullman Оливер Платт Оливер Платт Oliver Platt Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson
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