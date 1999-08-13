Поэт Ахмед Ибн Фадлан, изгнанный из дворца багдадского халифа, отправляется в Волжскую Булгарию. Во время путешествия мужчина и его спутники по воле случая оказываются на корабле норманнов. Конунг Бульвайф благосклонно относится к чужеземцу и разрешает ему остаться на торговом судне. На протяжении некоторого времени Ахмед знакомится с обычаями и языком варваров. Однажды Бульвайф получает известие о том, что на земли короля Хротгара напали зловещие вендалы - пожиратели мертвых. Согласно предсказанию оракула, победить страшных существ смогут 13 воинов, одним из которых будет чужеземец. Вместе с норманнами Ахмед едет в дальние земли, чтобы сразиться со злом…
Х век. На пороге средневековья одни государства достигли пика своего развития и прошли все стадии процветания и побед. Другие же не могли прокормить своих подданных, обрекая их на скитания. Арабский эмиссар Ахмед Ибн Фадлан едет из великого Багдада с караваном на встречу с королем Сагалибы. Но по пути его захватывают в плен викинги. Утонченный и хорошо воспитанный Ахмед до глубины души поражен их грубостью, нечистоплотностью: все чего они хотят от жизни – это вино, женщины и еда. Но проходит время. Он учится общаться со своими тюремщиками. Однажды викинги получают весть о том, что на их соседей собираются напасть зловещие пожиратели мертвых или человеко-медведи. Об этом племени ходят страшные легенды: они уничтожают всех и вся на своем пути. Викинги собираются в путь. Не хватает лишь тринадцатого воина. И тогда им становится пленный Ахмед Ибн Фадлан.
|2 сентября 1999
|Россия
|18+
|3 сентября 1999
|Австралия
|25 сентября 1999
|Австрия
|12 ноября 1999
|Бразилия
|3 сентября 1999
|Великобритания
|9 сентября 1999
|Германия
|21 января 2000
|Дания
|8 октября 1999
|Италия
|2 сентября 1999
|Казахстан
|9 сентября 1999
|Нидерланды
|13 августа 1999
|Португалия
|27 августа 1999
|США
|2 сентября 1999
|Украина
|8 сентября 1999
|Франция
|4 ноября 1999
|Чехия