Х век. На пороге средневековья одни государства достигли пика своего развития и прошли все стадии процветания и побед. Другие же не могли прокормить своих подданных, обрекая их на скитания. Арабский эмиссар Ахмед Ибн Фадлан едет из великого Багдада с караваном на встречу с королем Сагалибы. Но по пути его захватывают в плен викинги. Утонченный и хорошо воспитанный Ахмед до глубины души поражен их грубостью, нечистоплотностью: все чего они хотят от жизни – это вино, женщины и еда. Но проходит время. Он учится общаться со своими тюремщиками. Однажды викинги получают весть о том, что на их соседей собираются напасть зловещие пожиратели мертвых или человеко-медведи. Об этом племени ходят страшные легенды: они уничтожают всех и вся на своем пути. Викинги собираются в путь. Не хватает лишь тринадцатого воина. И тогда им становится пленный Ахмед Ибн Фадлан.