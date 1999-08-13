Меню
Киноафиша Фильмы 13-й воин

13-й воин

The 13th Warrior 18+
О фильме

Поэт Ахмед Ибн Фадлан, изгнанный из дворца багдадского халифа, отправляется в Волжскую Булгарию. Во время путешествия мужчина и его спутники по воле случая оказываются на корабле норманнов. Конунг Бульвайф благосклонно относится к чужеземцу и разрешает ему остаться на торговом судне. На протяжении некоторого времени Ахмед знакомится с обычаями и языком варваров. Однажды Бульвайф получает известие о том, что на земли короля Хротгара напали зловещие вендалы - пожиратели мертвых. Согласно предсказанию оракула, победить страшных существ смогут 13 воинов, одним из которых будет чужеземец. Вместе с норманнами Ахмед едет в дальние земли, чтобы сразиться со злом…

  • В основу сюжета легли сразу несколько литературных источников - “Записка” Ахмада ибн Фадлана, англосаксонская эпическая поэма “Беовульф” и роман Майкла Крайтона “Пожиратели мертвых”. 
  • В костюме викинга Уиса-музыканта, роль которого исполнил Тони Каррен, можно заметить тартан. Это намек на шотландское происхождение Каррена.
  • Деннис Стурхёй (Хергер-весельчак) едва не утонул во время съемок, но его вовремя спас Антонио Бандерас (Ахмед).
  • Мария Бонневи (Ольга) уже играла дочь вождя норманнов в картине “Белый викинг” (1991).

Х век. На пороге средневековья одни государства достигли пика своего развития и прошли все стадии процветания и побед. Другие же не могли прокормить своих подданных, обрекая их на скитания. Арабский эмиссар Ахмед Ибн Фадлан едет из великого Багдада с караваном на встречу с королем Сагалибы. Но по пути его захватывают в плен викинги. Утонченный и хорошо воспитанный Ахмед до глубины души поражен их грубостью, нечистоплотностью: все чего они хотят от жизни – это вино, женщины и еда. Но проходит время. Он учится общаться со своими тюремщиками. Однажды викинги получают весть о том, что на их соседей собираются напасть зловещие пожиратели мертвых или человеко-медведи. Об этом племени ходят страшные легенды: они уничтожают всех и вся на своем пути. Викинги собираются в путь. Не хватает лишь тринадцатого воина. И тогда им становится пленный Ахмед Ибн Фадлан.

13-й воин - trailer
13-й воин  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 29 января 2000
Премьера в мире 13 августа 1999
Дата выхода
2 сентября 1999 Россия 18+
3 сентября 1999 Австралия
25 сентября 1999 Австрия
12 ноября 1999 Бразилия
3 сентября 1999 Великобритания
9 сентября 1999 Германия
21 января 2000 Дания
8 октября 1999 Италия
2 сентября 1999 Казахстан
9 сентября 1999 Нидерланды
13 августа 1999 Португалия
27 августа 1999 США
2 сентября 1999 Украина
8 сентября 1999 Франция
4 ноября 1999 Чехия
MPAA R
Бюджет $160 000 000
Сборы в мире $61 698 899
Производство Touchstone Pictures
Другие названия
The 13th Warrior, 13 guerreros, Den 13:e krigaren, Eaters of the Dead, Le 13ème guerrier, 13 Warriors, 13-й вoин, 13. Savaşçı, 13. sõdalane, 13. soturi, 13ウォリアーズ, A 13. harcos, Al 13-lea razboinic, Den 13. kriger, Den 13. krigeren, Der 13. Krieger, Der 13te Krieger, El guerrero nº 13, Il 13º guerriero, Le 13e Guerrier, Le Treizième Guerrier, Los trece guerreros, O 13º Guerreiro, O 13os polemistis, O Último Viking, The Thirteenth Warrior, The Vikings, Trinaesti ratnik, Tryliktasis karys, Trzynasty wojownik, Vikingové, Vikingovia, Ο 13ος πολεμιστής, Тринадесетият войн, Тринадцятий воїн, Тринаести ратник, 終極奇兵
Режиссер
Джон МакТирнан
Джон МакТирнан
Майкл Крайтон
Майкл Крайтон
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Дэниэл Сазерн
Нил Мэффин
Нил Мэффин
Омар Шариф
Омар Шариф
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про средневековье Фильмы про средневековье
Фильмы про викингов Фильмы про викингов
Фильмы про рыцарей Фильмы про рыцарей
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Рейтинг фильма

7.0
Оцените 20 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1802 В жанре «приключения»  362 В жанре «боевик»  399 В фильмах США  1107
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
13-й воин - trailer
13-й воин Trailer
