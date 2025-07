Страна США / Мексика

Продолжительность 1 час 45 минут

Год выпуска 1999

Премьера онлайн 1 мая 2022

Премьера в мире 26 июля 1999

MPAA R

Бюджет $60 000 000

Сборы в мире $164 648 231

Производство Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Groucho III Film Partnership

Другие названия

Deep Blue Sea, Alerta en lo profundo, Глубокое синее море, Biển Xanh Sâu Thẳm, Blu profondo, Chuqur moviy dengiz, Deep Blue, Dərin mavi dəniz, Do Fundo do Mar, Duboko modro more, Gili žydra jura, Háborgó mélység, Mavi Korku, Perigo no Oceano, Peur bleue, Piekielna głębia, Rechinii ucigasi, Sea of Death, Sügav sinine meri, Terreur sous la mer, Tubsiz moviy dengiz, Útok z hlubin, Vathia agria thalassa, Zradná hlbočina, Βαθιά άγρια θάλασσα, Глибоке синє море, Дубоко плаво море, Синята бездна, Терең көк теңіз, بحر أزرق عميق, मौत का समुंदर, ディープ・ブルー, 水深火热, 水深火熱, 深海变种, 深海恶鲨, 深海狂鲨, 深蓝的海洋