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Постер фильма Глубокое синее море
Постер фильма Глубокое синее море
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Глубокое синее море

Глубокое синее море

Deep Blue Sea 18+
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О фильме

Доктор Сьюзен Макалистер возглавляет подводную лабораторию «Акватикa», где группа ученых работает над созданием лекарства от болезни Альцгеймера, используя в качестве основы экстракт из мозгового вещества акул мако. Однако мозг акул настолько невелик, что Макалистер и доктор Джим Уитлок втайне от коллег решаются на опасный эксперимент по его увеличению с помощью методов генной инженерии. Последствия опытов не заставляют себя долго ждать: три подопытные акулы становятся в буквальном смысле разумными убийцами, способными перехитрить создавших их ученых.

  • Персонаж Рассела Франклина был введен в сценарий специально для Сэмюэля Л. Джексона. Изначально Джексону предлагали роль, которая в итоге досталась ЭлЭл Кул Джею, но актеру она не понравилась.
  • Номерной знак, который был извлечен из пасти акулы, тот же самый, что и у тигровой акулы из фильма «Челюсти».
  • Стивен Кинг признавался, что ему в свое время очень понравилось «Глубокое синее море». Именно на этот фильм Кинг попал, когда впервые выбрался в кинотеатр после серьезной автомобильной аварии, в которой писатель едва не погиб.
  • Картину снимали в комплексе Fox Studios Baja, некогда построенном для “Титаника” Джеймса Кэмерона. Изначально создатели хотели проводить съемки непосредственно в открытом море, но режиссер Ренни Харлин, снимавший “Остров головорезов” (1995), помнил о сложностях работы в открытых водах и смог убедить студию отказаться от подобной идеи.
  • Для съемок были специально собраны четыре модели акул, которые могли развивать скорость до 45 км в час.

Разрабатывая препарат от болезни Альцгеймера, учёные подводной лаборатории «Акватика» находят способ генетического увеличения мозга подопытных акул. Агрессивные хищники превращаются в думающих монстров-убийц, способных перехитрить своих создателей. Теперь сотрудникам лаборатории придётся справиться с разъярёнными хищниками, но спастись от острых челюстей быстрых и умных акул практически невозможно.

Страна США / Мексика
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1999
Премьера онлайн 1 мая 2022
Премьера в мире 26 июля 1999
Дата выхода
27 сентября 1999 Австралия
28 октября 1999 Аргентина
22 сентября 1999 Бельгия
12 ноября 1999 Бразилия
15 октября 1999 Великобритания
9 декабря 1999 Венгрия
28 октября 1999 Германия
9 сентября 1999 Гонконг
19 ноября 1999 Греция
1 октября 1999 Дания
28 октября 1999 Израиль
15 октября 1999 Ирландия
26 декабря 1999 Исландия
17 декабря 1999 Испания
19 ноября 1999 Италия
29 сентября 1999 Кувейт
27 августа 1999 Малайзия
3 ноября 1999 Мальта
28 октября 1999 Нидерланды
23 сентября 1999 Новая Зеландия
8 октября 1999 Норвегия
10 декабря 1999 Польша
12 ноября 1999 Португалия
28 июля 1999 США
1 сентября 1999 Сингапур
25 ноября 1999 Словакия
18 ноября 1999 Словения
15 октября 1999 Таиланд
8 октября 1999 Тайвань
26 ноября 1999 Турция
29 сентября 1999 Филиппины
3 сентября 1999 Финляндия
19 января 2000 Франция
13 октября 1999 Чехия
28 октября 1999 Швейцария
5 ноября 1999 Швеция
19 ноября 1999 Эстония
11 сентября 1999 Южная Корея
9 октября 1999 Япония
MPAA R
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $164 648 231
Производство Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Groucho III Film Partnership
Другие названия
Deep Blue Sea, Alerta en lo profundo, Глубокое синее море, Biển Xanh Sâu Thẳm, Blu profondo, Chuqur moviy dengiz, Deep Blue, Dərin mavi dəniz, Do Fundo do Mar, Duboko modro more, Gili žydra jura, Háborgó mélység, Mavi Korku, Perigo no Oceano, Peur bleue, Piekielna głębia, Rechinii ucigasi, Sea of Death, Sügav sinine meri, Terreur sous la mer, Tubsiz moviy dengiz, Útok z hlubin, Vathia agria thalassa, Zradná hlbočina, Βαθιά άγρια θάλασσα, Глибоке синє море, Дубоко плаво море, Синята бездна, Терең көк теңіз, بحر أزرق عميق, मौत का समुंदर, ディープ・ブルー, 水深火热, 水深火熱, 深海变种, 深海恶鲨, 深海狂鲨, 深蓝的海洋
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Томас Джейн
Томас Джейн
Саффрон Берроуз
Саффрон Берроуз
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Жаклин МакКензи
Жаклин МакКензи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
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5.9 IMDb
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саундтрек фильма Глубокое синее море
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