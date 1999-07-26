Доктор Сьюзен Макалистер возглавляет подводную лабораторию «Акватикa», где группа ученых работает над созданием лекарства от болезни Альцгеймера, используя в качестве основы экстракт из мозгового вещества акул мако. Однако мозг акул настолько невелик, что Макалистер и доктор Джим Уитлок втайне от коллег решаются на опасный эксперимент по его увеличению с помощью методов генной инженерии. Последствия опытов не заставляют себя долго ждать: три подопытные акулы становятся в буквальном смысле разумными убийцами, способными перехитрить создавших их ученых.
Разрабатывая препарат от болезни Альцгеймера, учёные подводной лаборатории «Акватика» находят способ генетического увеличения мозга подопытных акул. Агрессивные хищники превращаются в думающих монстров-убийц, способных перехитрить своих создателей. Теперь сотрудникам лаборатории придётся справиться с разъярёнными хищниками, но спастись от острых челюстей быстрых и умных акул практически невозможно.
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