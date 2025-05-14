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Постер фильма Челюсти 2
Постер фильма Челюсти 2
Постер фильма Челюсти 2
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 5.8
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3 постера
Киноафиша Фильмы Челюсти 2

Челюсти 2

Jaws 2 18+
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О фильме

После пропажи аквалангистов, нашедших шхуну “Орка” из первой части “Челюстей”, шериф Мартин Броуди начинает подозревать, что к побережью курортного городка Эмити вернулась жестокая акула-убийца. На первый взгляд ложная тревога стоит шерифу работы в полиции, и Броуди приходится взять расследование целиком в свои руки.

  • Картина поставлена по одноименному роману Питера Бенчли.
  • Роль акулы “исполнил” тот же самый механический макет, что и в первой части. Чтобы удобнее было снимать ряд кадров, операторы надевали на макет лошадиное седло.
  • Изначально сценарий предлагали Стивену Спилбергу, а сюжет должен был фокусироваться на герое Ричарда Дрейфусса из первой ленты. Но в итоге Спилберг отказался от проекта и предпочел снять “Близкие контакты третьей степени” (1977) с тем же Дрейфуссом в главной роли.
  • На съемки сцены с вертолетом ушло в общей сложности четыре съемочных дня.
  • На ранних стадиях развития проекта в центр сюжета предлагали поместить историю крейсера “USS Индианаполис”, потопленного японской подводной лодкой в 1945 году. В результате этой катастрофы около девяти сотен человек оказались в открытом море без воды и питья, в окружении акул. За четыре дня около 600 человек погибли: считается, что примерно 100 из них стали жертвами акул.

Продолжение жуткой истории об акуле-убийце, терроризирующей побережье Эмити... Опять Мартин Броди убеждает местных, что купаться в заливе опасно. Но только после того, когда встреча жестокого убийцы с судном, на котором находились подростки, закончилась трагически для ребят, до населения доходит, что пребывание на море - очень быстрый способ - отбросить ласты. И снова в борьбу с монстром вступают отважные полицейские...

Страна США
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 16 июня 1978
Дата выхода
16 июня 1978 Россия 16+
22 декабря 1978 Бразилия
26 декабря 1978 Великобритания
18 июня 1987 Венгрия 12
8 февраля 1979 Германия
11 декабря 1978 Дания
26 декабря 1978 Ирландия PG
16 ноября 1978 Испания
16 июня 1978 Казахстан
14 декабря 1978 Нидерланды
1 июня 1979 Польша 16
15 декабря 1978 Португалия
16 июня 1978 США
16 июня 1978 Украина
16 июня 1978 Финляндия K-16
6 декабря 1978 Франция
2 декабря 1978 Япония
MPAA PG
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $187 884 007
Производство Universal Pictures, Zanuck/Brown Productions
Другие названия
Jaws 2, Tiburón 2, Der weiße Hai 2, Tappajahai 2, Tubarão 2, Челюсти 2, A cápa 2., Cápa 2., Celisti 2, Celisti II, Dødens gab 2, Falci 2, Haisommer 2, Hajen 2, Hajen del 2, Hàm Cá Mập 2, Jaws II, Jozu 2, Les Dents de la mer, 2ᵉ partie, Les Dents de la mer, 2ème partie, Les dents de la mer: 2e partie, Lo squalo 2, Lõuad 2, Nasrai 2, Ralje 2, Szczęki 2, Szczęki II, Ta sagonia tou karharia no 2, Zrelo 2, Τα σαγόνια του καρχαρία Νο 2, Ајкула 2, Чeлюсти 2, Щелепи 2, ジョーズ2, 大白鯊2：神出鬼沒, 大白鲨2
Режиссер
Жанно Шварц
Жанно Шварц
В ролях
Рой Шайдер
Рой Шайдер
Лоррэйн Гари
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
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14 мая 2025 14:13
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саундтрек фильма Челюсти 2
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