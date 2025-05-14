После пропажи аквалангистов, нашедших шхуну “Орка” из первой части “Челюстей”, шериф Мартин Броуди начинает подозревать, что к побережью курортного городка Эмити вернулась жестокая акула-убийца. На первый взгляд ложная тревога стоит шерифу работы в полиции, и Броуди приходится взять расследование целиком в свои руки.
Продолжение жуткой истории об акуле-убийце, терроризирующей побережье Эмити... Опять Мартин Броди убеждает местных, что купаться в заливе опасно. Но только после того, когда встреча жестокого убийцы с судном, на котором находились подростки, закончилась трагически для ребят, до населения доходит, что пребывание на море - очень быстрый способ - отбросить ласты. И снова в борьбу с монстром вступают отважные полицейские...
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