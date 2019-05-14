TheatreHD: Все мои сыновья, 2019

Послевоенная Америка, обеспеченная семья Келлеров, которые смогли достичь успеха, несмотря на удары судьбы и тяжелые времена. Они построили дом, вырастили двух сыновей и основали процветающий бизнес. Но ничто не длится вечно, и их мирная обеспеченная жизнь, уже омраченная потерей старшего мальчика на войне, вот-вот рухнет. С возвращением фигуры из прошлого обнаруживаются скелеты в шкафах, и выясняется, какую жуткую цену они заплатили за исполнение своей американской мечты. Звезды Салли Филд, Билл Пуллман, Дженна Коулман и Колин Морган в новой постановке пронзительной драмы Артура Миллера «Все мои сыновья» режиссера Джереми Хэррина.