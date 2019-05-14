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TheatreHD: Все мои сыновья
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National Theatre Live: All My Sons

TheatreHD: Все мои сыновья, 2019

2019 / Великобритания
8.6 Оцените
15 голосов
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О фильме

Послевоенная Америка, обеспеченная семья Келлеров, которые смогли достичь успеха, несмотря на удары судьбы и тяжелые времена. Они построили дом, вырастили двух сыновей и основали процветающий бизнес. Но ничто не длится вечно, и их мирная обеспеченная жизнь, уже омраченная потерей старшего мальчика на войне, вот-вот рухнет. С возвращением фигуры из прошлого обнаруживаются скелеты в шкафах, и выясняется, какую жуткую цену они заплатили за исполнение своей американской мечты. Звезды Салли Филд, Билл Пуллман, Дженна Коулман и Колин Морган в новой постановке пронзительной драмы Артура Миллера «Все мои сыновья» режиссера Джереми Хэррина.

8.6 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 4 июня 2021
Премьера в мире 14 мая 2019
Возраст 16+
Режиссер
Джереми Хэррин
В ролях
Салли Филд
Салли Филд
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Все мои сыновья 2 постера
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