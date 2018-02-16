С любовью, Саймон, 2018

Ученик старших классов Саймон — вполне счастливый подросток, но с одной проблемой: он вынужден скрывать свою гомосексуальность, поскольку опасается реакции окружающих. Единственной отдушиной для него является переписка с незнакомцем, страдающим от точно такой же проблемы. Однажды эта переписка попадает в руки Мартина, местного раздолбая, который грозится рассказать всем секрет Саймона, если тот не поможет ему закрутить роман с Эбби — первой красавицей их школы.
Старшеклассник Саймон скрывает от друзей свою гомосексуальность, но его переписка с анонимным возлюбленным попадает в чужие руки. Школьный «клоун» Мартин угрожает разоблачить Саймона, если тот не поможет ему завязать роман с местной красавицей.