С любовью, Саймон, 2018

Ученик старших классов Саймон — вполне счастливый подросток, но с одной проблемой: он вынужден скрывать свою гомосексуальность, поскольку опасается реакции окружающих. Единственной отдушиной для него является переписка с незнакомцем, страдающим от точно такой же проблемы. Однажды эта переписка попадает в руки Мартина, местного раздолбая, который грозится рассказать всем секрет Саймона, если тот не поможет ему закрутить роман с Эбби — первой красавицей их школы.