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С любовью, Саймон С любовью, Саймон
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Love, Simon

С любовью, Саймон, 2018

2018 / США
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ученик старших классов Саймон — вполне счастливый подросток, но с одной проблемой: он вынужден скрывать свою гомосексуальность, поскольку опасается реакции окружающих. Единственной отдушиной для него является переписка с незнакомцем, страдающим от точно такой же проблемы. Однажды эта переписка попадает в руки Мартина, местного раздолбая, который грозится рассказать всем секрет Саймона, если тот не поможет ему закрутить роман с Эбби — первой красавицей их школы. 

  • Это первый фильм, снятый крупной голливудской студией, в котором главный герой — подросток-гей.
  • Участие в фильме вдохновило актера Кейнана Лонсдейла признаться в своей бисексуальности.
  • Как только фильм был запущен в производство, младший брат актера Ника Робинсона признался, что он гей.
  • Хотя фильм называется “С любовью, Саймон”, на самом деле это адаптация книги Бекки Альберталли “Саймон и программа Homo sapiens”. Изначально у фильма было такое же название, но его сочли слишком длинным и изменили.
  • В спальне Саймона можно заметить другую книгу Бекки Альберталли “Плюсы неразделенной любви”.
  • Режиссёр Грег Берланти рассказал, что некоторые попавшие в фильм эпизоды с участием Саймона, Леи, Эбби и Ника были сняты, когда актеры были уверены, что съёмка остановлена.

Старшеклассник Саймон скрывает от друзей свою гомосексуальность, но его переписка с анонимным возлюбленным попадает в чужие руки. Школьный «клоун» Мартин угрожает разоблачить Саймона, если тот не поможет ему завязать роман с местной красавицей.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 29 мая 2018
Премьера в мире 16 февраля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Грег Берланти
В ролях
Ник Робинсон
Ник Робинсон
Кэтрин Лэнгфорд
Кэтрин Лэнгфорд
Джош Дюамель
Джош Дюамель
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Талита Бейтман
Талита Бейтман
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С любовью, Саймон
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