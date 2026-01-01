Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Супергёрл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мой отец – герой
5.9
Киноафиша Фильмы Мой отец – герой
5.9

Мой отец – герой

, 1994
My Father the Hero
США, Франция / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Мой отец – герой
5.9

О фильме

Может ли отец стать любовником? Чтобы решиться на это, нужно проявить настоящий героизм. Долгожданная встреча с дочерью, которую Андре не видел много лет после развода с женой, оказалась более чем неожиданной. За годы разлуки он настолько отвык от роли отца, что поведение повзрослевшей дочери постоянно приводило его в замешательство. Чего только стоило предложение разыграть перед окружающими влюбленную парочку!

В ролях

Жерар Депардье
Жерар Депардье
Andre
Фэйт Принс
Diana
Лорен Хаттон
Лорен Хаттон
Megan
Стивен Тоболовски
Стивен Тоболовски
Mike
Энн Хирн
Stella
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Nicole
Далтон Джеймс
Ben
Robyn Peterson
Doris
Фрэнк Рензулли
Fred
Manny Jacobs
Raymond
Режиссер Стив Майнер
Сценарист Жерар Лозье, Франсис Вебер, Чарли Питерс
Композитор Дэвид Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 4 февраля 1994
Дата выхода
28 июля 1994 Австралия
22 июня 2023 Азербайджан 0+
20 октября 1994 Аргентина
8 июля 1994 Бразилия
6 мая 1994 Великобритания
26 мая 1994 Венгрия
21 апреля 1994 Германия
19 августа 1994 Дания
20 мая 1994 Ирландия
22 апреля 1994 Испания
19 августа 1994 Португалия
4 февраля 1994 США
8 июля 1994 Финляндия
8 июня 1994 Франция U
26 мая 1994 Чехия U
8 апреля 1994 Швеция
MPAA PG
Сборы в мире $25 479 558
Производство Touchstone Pictures, Cité Films, DD Productions
Другие названия
My Father the Hero, Apám, a hős, Daddy Cool, Daddy Cool - Mein Vater, der Held, Diakopes me ton baba mou, Farsa på låtsas, Isän Tyttö, Kıskanç Babam, Las chicas crecen, Ma dov'è andata la mia bambina?, Mano šaunuolis tevas, Meu Pai Herói, Meu Pai, o Herói, Mi padre, ¡qué ligue!, Min far er en helt, Mon père, ce héros, Mon père, le héros, My father, ce héros, Sol, sommer og kjærlighet, Tata i małolata, Διακοπές με τον μπαμπά μου, Баща ми е върхът, Мій тато - герой, Мой отец - герой, 恋人はパパ ひと夏の恋, 情聖保鏢, Mon père ce héros, Tata i malolata

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Мой отец – герой

Мой отец – мой герой
Мой отец – мой герой драма, мелодрама, комедия
1991, Франция
6.0
Святоша
Святоша драма, комедия
1998, США
5.0
Принц Вэлиант
Принц Вэлиант приключения, фэнтези, мелодрама
1997, Ирландия / Великобритания / Германия
5.0
Поворот судьбы
Поворот судьбы комедия, драма
1994, США
6.0
Я люблю неприятности
Я люблю неприятности мелодрама, боевик, комедия
1994, США
5.0
Карманные деньги
Карманные деньги мелодрама, комедия
1994, США
5.0
Дикая река
Дикая река приключения, криминал, триллер
1994, США
6.0
Царь горы
Царь горы драма, исторический
1993, США
7.0
Вечно молодой
Вечно молодой мелодрама, комедия, фантастика
1992, США
6.0
Мой американский дядюшка
Мой американский дядюшка мелодрама, драма, комедия
1980, Франция
7.0
Все могут короли
Все могут короли комедия, мелодрама
2008, Россия
3.0
Притворись моим мужем
Притворись моим мужем комедия, мелодрама
2011, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
«На заправке был только 98-й, ну я его и залил»: что будет с двигателем, если смешать разный бензин
Китайский «ленивый» педикюр делаю за 25 минут: дешево, без пемзы, но с желе – и пяточки блестят как у младенца
Октябрина Ганичкина раскрыла секрет: как главная дачница страны растит огурцы на зависть соседям
«Денег нет, работы нет. В общем – тест!»: даже самые преданные фанаты «Невского» и Васильева отвечают лишь на 3/5 – сможете лучше?
Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)
43 446 просмотров за 2 часа: свежая серия «Маши и Медведя» уже доступна — старые (наконец-то) можно поставить на паузу
«Пострашней "Обсессии" будет в разы»: над главным хоррор-сериалом 2026 года зрители... хохочут до слез (а потом «рыдают от ужаса»)
Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно
Майкрофт из «Шерлока» сам взялся за лупу: свежий сериал уже признали лучшим детективом 2026-го – в России о нем ни сном ни духом
Продолжение «Ментовских войн» выйдет уже осенью, но Шилова вы больше не увидите – Устюгов готов к провалу: «Это выглядит комично»
Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше