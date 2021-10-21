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Пятница 13-е — Часть 2
Киноафиша Фильмы Пятница 13-е — Часть 2
Friday The 13th Part II

Пятница 13-е — Часть 2, 1981

1981 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

После кровавой бани, случившейся в лагере «Хрустальное озеро», - лагерь закрыли, а зловещий Джейсон Вурхиз стал жуткой легендой, страшной историей, которую рассказывают у костра.

Но вот, пять лет спустя, в летнем лагере неподалёку от печально знаменитого «Хрустального озера» компанию беспечных молодых людей ждёт незабываемая встреча с Джейсоном. Он страстно хочет поучаствовать в следующем раунде увлекательной игры «Убей вожатого!». Для каждой из своих жертв Джейсон приготовил изощрённую и мучительную смерть.

6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 1 мая 1981
Возраст 16+
Режиссер
Стив Майнер
В ролях
Эми Стил
Джон Фьюри
Эдриенн Кинг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пятница 13-е — Часть 2 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Очень страшное лицо: 7 самых незабываемых масок из фильмов ужасов Зло в хоррорах может проявляться в различных формах, но убийца в маске давно стал классическим символом полной беспощадности и жестокости. Мы вспоминаем самых знаменитых киллеров, чей вид, однажды увидев, забыть невозможно.
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