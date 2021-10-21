Пятница 13-е — Часть 2, 1981

После кровавой бани, случившейся в лагере «Хрустальное озеро», - лагерь закрыли, а зловещий Джейсон Вурхиз стал жуткой легендой, страшной историей, которую рассказывают у костра.

Но вот, пять лет спустя, в летнем лагере неподалёку от печально знаменитого «Хрустального озера» компанию беспечных молодых людей ждёт незабываемая встреча с Джейсоном. Он страстно хочет поучаствовать в следующем раунде увлекательной игры «Убей вожатого!». Для каждой из своих жертв Джейсон приготовил изощрённую и мучительную смерть.