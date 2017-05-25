Синяя бездна, 2016

«Синяя бездна» - это очередная картина об ужасах, поджидающих человека на морской глубине. Снял её Йоханнес Робертс, не так давно выпустивший фильм «По ту сторону двери». В главных ролях перед зрителями предстанут такие актрисы, как Мэнди Мур («Спеши любить», «Как стать принцессой») и Клер Холт (сериал «H2O: Просто добавь воды», «Дрянные девчонки 2»). Также в съёмках приняли участие Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка»), Яни Гельман (сериалы «Менталист», «Касл»), Сантьяго Сегура (сериал «Крик») и другие.

В центре сюжета ленты «Синяя бездна» окажутся две сестры: Кейт и Лиза. Девушки отправляются на экзотический отдых в Мексику, где ищут новых ощущений. Кейт предлагает опуститься под воду, однако это не простое погружение с аквалангом. Девушкам предстоит оказаться в клетке, в которой их не смогут тронуть белые акулы, обитающие на глубине 47 метров. Однако клетка обрывается, и теперь от берега героинь отделяет два часа пути и острые зубы подводных хищников.