Синяя бездна, 2016

«Синяя бездна» - это очередная картина об ужасах, поджидающих человека на морской глубине. Снял её Йоханнес Робертс, не так давно выпустивший фильм «По ту сторону двери». В главных ролях перед зрителями предстанут такие актрисы, как Мэнди Мур («Спеши любить», «Как стать принцессой») и Клер Холт (сериал «H2O: Просто добавь воды», «Дрянные девчонки 2»). Также в съёмках приняли участие Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка»), Яни Гельман (сериалы «Менталист», «Касл»), Сантьяго Сегура (сериал «Крик») и другие.
В центре сюжета ленты «Синяя бездна» окажутся две сестры: Кейт и Лиза. Девушки отправляются на экзотический отдых в Мексику, где ищут новых ощущений. Кейт предлагает опуститься под воду, однако это не простое погружение с аквалангом. Девушкам предстоит оказаться в клетке, в которой их не смогут тронуть белые акулы, обитающие на глубине 47 метров. Однако клетка обрывается, и теперь от берега героинь отделяет два часа пути и острые зубы подводных хищников.
- Фильм «Синяя бездна» практически полностью был снят на известной The Underwater Studio в Великобритании
- Во время съёмок исполнительницы главных ролей научились подводному плаванию, чего они ранее не умели
- Изначально фильм назывался «In the deep» («На глубине») и должен был раньше выйти в прокат
В центре сюжета — сестры Кейт и Лиза, приехавшие на отдых в Мексику. В поисках острых ощущений Кейт убеждает сестру опуститься под воду в клетке и посмотреть на белых акул. Клетка обрывается, и девушки оказываются на глубине 47 метров с запасом кислорода менее чем на час в двух часах пути от берега в окружении самых опасных морских хищников.