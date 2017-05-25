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Синяя бездна Синяя бездна
Киноафиша Фильмы Синяя бездна
47 Meters Down

Синяя бездна, 2016

2016 / Великобритания
5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Синяя бездна» - это очередная картина об ужасах, поджидающих человека на морской глубине. Снял её Йоханнес Робертс, не так давно выпустивший фильм «По ту сторону двери». В главных ролях перед зрителями предстанут такие актрисы, как Мэнди Мур («Спеши любить», «Как стать принцессой») и Клер Холт (сериал «H2O: Просто добавь воды», «Дрянные девчонки 2»). Также в съёмках приняли участие Мэттью Модайн («Цельнометаллическая оболочка»), Яни Гельман (сериалы «Менталист», «Касл»), Сантьяго Сегура (сериал «Крик») и другие.

В центре сюжета ленты «Синяя бездна» окажутся две сестры: Кейт и Лиза. Девушки отправляются на экзотический отдых в Мексику, где ищут новых ощущений. Кейт предлагает опуститься под воду, однако это не простое погружение с аквалангом. Девушкам предстоит оказаться в клетке, в которой их не смогут тронуть белые акулы, обитающие на глубине 47 метров. Однако клетка обрывается, и теперь от берега героинь отделяет два часа пути и острые зубы подводных хищников.

- Фильм «Синяя бездна» практически полностью был снят на известной The Underwater Studio в Великобритании

- Во время съёмок исполнительницы главных ролей научились подводному плаванию, чего они ранее не умели

- Изначально фильм назывался «In the deep» («На глубине») и должен был раньше выйти в прокат

В центре сюжета — сестры Кейт и Лиза, приехавшие на отдых в Мексику. В поисках острых ощущений Кейт убеждает сестру опуститься под воду в клетке и посмотреть на белых акул. Клетка обрывается, и девушки оказываются на глубине 47 метров с запасом кислорода менее чем на час в двух часах пути от берега в окружении самых опасных морских хищников.

5.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 29 июня 2017
Премьера онлайн 28 сентября 2017
Премьера в мире 25 мая 2017
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Йоханнес Робертс
Йоханнес Робертс
В ролях
Мэнди Мур
Мэнди Мур
Клер Холт
Клер Холт
Мэттью Модайн
Мэттью Модайн
Сантьяго Сегура
Сантьяго Сегура
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Синяя бездна 5 постеров
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Синяя бездна
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за 1 рубль
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С приближением лета на экраны вновь выходят хорроры про пляж, море и акул, каждый из которых соревнуется в остроумии, обыгрывая известных клише. Сложно переосмыслить ставшие классикой жанра «Челюсти» (1975) или научно-фантастический фильм «Глубокое синее море» (1999), создавших образ умной и вечно голодной машины-убийцы. Сегодня всё сводится к плавнику на поверхности моря и пенным барахтаньям, к которым прилагается наскоро написанная предыстория.  Кадр из…
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28 июня 2017 21:35
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