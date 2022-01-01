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Пятница 13-е – Часть 3 Пятница 13-е – Часть 3
Киноафиша Фильмы Пятница 13-е – Часть 3
Friday the 13th Part III

Пятница 13-е – Часть 3, 1982

1982
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 13 августа 1982
Режиссер
Стив Майнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пятница 13-е – Часть 3 3 постера
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Пятница 13-е – Часть 3 смотреть онлайн

Пятница 13-е – Часть 3
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