Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Пятница 13-е – Часть 3
Friday the 13th Part III
Пятница 13-е – Часть 3, 1982
1982
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
ужасы
триллер
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
13 августа 1982
Режиссер
Стив Майнер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про маньяков
3 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Пятница 13-е – Часть 3 смотреть онлайн
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело