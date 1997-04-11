Анаконда, 1997

Команда исследователей отправляется на поиски затерянных индейских племен в самом сердце таинственных джунглей Амазонки. Наслаждаясь пейзажами великой реки, они и не подозревают, что их проводник - сумасшедший охотник, помешанный на идее найти гигантскуюзмею. Никто не верит его рассказам о мистическом хищнике, пока не появляется первая жертва, и тогда их путешествие превращается в жестокую борьбу за выживание - анаконда не ждет охотников, она сама жаждет встречи с очередной жертвой...