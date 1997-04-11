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Анаконда Анаконда
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Anaconda

Анаконда, 1997

1997 / США / Бразилия / Перу
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Группа документалистов отправляется в путешествие по Амазонке для того, чтобы снять уникальный фильм о “людях тумана” – загадочном индейском племени, затерянном где-то в джунглях. По пути кинематографисты спасают терпящего бедствие ловца змей по имени Сарон, даже не представляя, чем для них обернется эта встреча.

  • Двенадцатиметровая модель змеи весом около 2,5 тонн была специально изготовлена для фильма компанией Edge, специализирующейся на создании механических моделей диких животных в натуральную величину. Во время съемок одной из сцен управление аниматронной змеей заклинило, и та полностью вышла из-под контроля. Некоторые кадры из этого дубля в итоге были включены в финальный монтаж. По завершении съемок модель анаконды “поселилась” в музее Калифорнийской академии наук в Сан-Франциско.
  • Каждая секунда с компьютерными эффектами для анаконды обходилась создателям в 100 000 долларов.
  • На роль Пола Сарона рассматривались кандидатуры Жана Рено, Томми Ли Джонса и Шона Коннери.
  • Главную женскую роль предлагали Джиллиан Андерсон и Джулианне Маргулис.
  • Натурные съемки проходили на реальной Амазонке в Бразилии, а также в дендрарии Лос-Анджелеса.

Команда исследователей отправляется на поиски затерянных индейских племен в самом сердце таинственных джунглей Амазонки. Наслаждаясь пейзажами великой реки, они и не подозревают, что их проводник - сумасшедший охотник, помешанный на идее найти гигантскуюзмею. Никто не верит его рассказам о мистическом хищнике, пока не появляется первая жертва, и тогда их путешествие превращается в жестокую борьбу за выживание - анаконда не ждет охотников, она сама жаждет встречи с очередной жертвой...

6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 11 апреля 1997
Премьера в мире 11 апреля 1997
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $45 000 000
Режиссер
Луис Льоса
В ролях
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Айс Кьюб
Айс Кьюб
Джон Войт
Джон Войт
Эрик Штольц
Джонатан Хайд
Джонатан Хайд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Анаконда 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Культовую «Анаконду» с Дженнифер Лопес ждет перезапуск от сценариста «Лары Крофт» Гигантская змея из 90-х отправляется на новую охоту.
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27 января 2020 09:45
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