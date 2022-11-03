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Постер фильма NT LIVE: Чайка
6.6
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6.6

NT LIVE: Чайка

, 2022
NT LIVE: The Seagull
Великобритания / спектакль / 18+
Постер фильма NT LIVE: Чайка
6.6

О фильме

Молодая женщина отчаянно жаждет славы и выхода из положения. Молодой человек тоскует по женщине своей мечты. Успешный писатель жаждет чувства достижения. Актриса хочет бороться с изменением времени. В одиноком доме в сельской местности мечты рушатся, надежды умирают, а сердца разбиваются. Когда некуда отступать, единственный вариант – выяснять отношения друг с другом.

В ролях

Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Nina
Том Рис Харрис
Том Рис Харрис
Trigorin
Дэниэл Монкс
Konstantin
Софи Ву
Masha
Индира Варма
Индира Варма
Arkadina
Джейсон Барнетт
Shamrayev
Роберт Гленистер
Роберт Гленистер
Sorin
Mika Onyx Johnson
Medvedenko
Gerald Kyd
Dorn
Сара Пауэлл
Polina
Режиссер Джейми Ллойд
Сценарист Аня Рейсс, Антон Павлович Чехов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 3 ноября 2022
Дата выхода
21 июня 2023 Болгария
3 ноября 2022 Великобритания 15
3 ноября 2022 Германия
8 ноября 2022 Латвия N12
Сборы в мире $526 606
Производство Royal National Theatre, The Jamie Lloyd Company
Другие названия
National Theatre Live: The Seagull, NT Live: The Seagull, ナショナル・シアター・ライブ２０２３／かもめ, The Seagull

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 13 апреля 2023

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