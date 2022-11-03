Отзывы о фильме
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Молодая женщина отчаянно жаждет славы и выхода из положения. Молодой человек тоскует по женщине своей мечты. Успешный писатель жаждет чувства достижения. Актриса хочет бороться с изменением времени. В одиноком доме в сельской местности мечты рушатся, надежды умирают, а сердца разбиваются. Когда некуда отступать, единственный вариант – выяснять отношения друг с другом.
|21 июня 2023
|Болгария
|3 ноября 2022
|Великобритания
|15
|3 ноября 2022
|Германия
|8 ноября 2022
|Латвия
|N12