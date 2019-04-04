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Ode to Joy

Ода радости, 2019

2019 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Библиотекарь Чарли страдает от редкого заболевания. Если он испытывает сильные эмоции, то непременно падает в обморок. Его жизнь – это постоянный контроль над собственными чувствами. Но она доставляет мало радости мужчине. Однажды Чарли знакомится с красавицей Франческой. Для него она – настоящий идеал. Но смогут ли они быть вместе, если мужчине запрещено чувствовать любовь и настоящее счастье?

  • В основу сюжета лег один из актов третьего эпизода радиопрограммы «Эта американская жизнь». Ее ведет Ира Гласс. Однажды в эфире прозвучала шокирующая история жизни американца Криса Хиггинса.
  • Главный герой страдает от особой формы нарколепсии. При этом состоянии человек обычно не падает в обморок, а временно теряет способность контролировать собственное тело. При сильных эмоциях пациенты испытывают внезапную и кратковременную мышечную слабость, однако остаются в полном сознании.
  • Премьера картины состоялась в 2019 году на Международном фестивале кино, который проходил в американском штате Северная Каролина.
  • В сцене, где отмечают свадьбу Марвина и Лизы, Чарли начинает падать. При этом он находится рядом с Купером, а при смене кадров рядом с ним уже не он, а Лиза.

Рухнуть в обморок на свадьбе друзей — только бедолага Чарли способен на такое: любые сильные (и особенно положительные!) переживания моментально отправляют его в забытье. Разве это жизнь — в постоянной заботе о том, чтобы «не почувствовать лишнего»? Совсем трудно становится, когда Чарли знакомится с красавицей Франческой, абсолютной девушкой своей мечты. Трудно осуществить мечту, если любовь и радость — то, что тебе запрещено по медицинским показаниям…

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 октября 2019
Премьера в мире 4 апреля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Джейсон Уайнер
Джейсон Уайнер
В ролях
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Мелисса Рауш
Мелисса Рауш
Джейк Лэси
Джейк Лэси
Шеннон Мари Вудворд
Шеннон Мари Вудворд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ода радости 2 постера
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