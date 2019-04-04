Ода радости, 2019

Библиотекарь Чарли страдает от редкого заболевания. Если он испытывает сильные эмоции, то непременно падает в обморок. Его жизнь – это постоянный контроль над собственными чувствами. Но она доставляет мало радости мужчине. Однажды Чарли знакомится с красавицей Франческой. Для него она – настоящий идеал. Но смогут ли они быть вместе, если мужчине запрещено чувствовать любовь и настоящее счастье?
Рухнуть в обморок на свадьбе друзей — только бедолага Чарли способен на такое: любые сильные (и особенно положительные!) переживания моментально отправляют его в забытье. Разве это жизнь — в постоянной заботе о том, чтобы «не почувствовать лишнего»? Совсем трудно становится, когда Чарли знакомится с красавицей Франческой, абсолютной девушкой своей мечты. Трудно осуществить мечту, если любовь и радость — то, что тебе запрещено по медицинским показаниям…