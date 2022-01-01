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Грег Уайз
Грег Уайз
Greg Wise
О персоне
Фильмография
Грег Уайз
Greg Wise
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Дата рождения
15 мая 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Грега Уайза
Родился 15 мая 1966 года. Ньюкасл, Великобритания.
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Фильмография Грега Уайза
Частная война
биография, драма, военный
2018, Великобритания / США
6.0
Прогулка по солнечному свету
мелодрама, мюзикл
2014, Великобритания
6.0
Пропавший
ужасы, триллер
2008, Великобритания
5.0
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