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Зарубежные мелодрамы про Рождество
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Зарубежные мелодрамы про Рождество

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Рождество на льду
Рождество на льду
6.0
мелодрама
2020, США
Рождество в шоколаде
Рождество в шоколаде
5.0
мелодрама
2020, США
Рождество на двоих
Рождество на двоих
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8.0
мелодрама, комедия
2019, США
Любите Куперов
Любите Куперов
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6.0
семейный, комедия
2015, США
Рождественская ночь в Барселоне
Рождественская ночь в Барселоне
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6.0
мелодрама, комедия
2015, Испания
Как раз под Рождество
Как раз под Рождество
6.0
комедия, мелодрама
2015, США / Канада
Путь на Рождество
Путь на Рождество
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6.0
комедия, мелодрама
2015, Канада
12 pождественских свиданий
12 pождественских свиданий
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6.0
комедия, фэнтези, мелодрама
2011, США
Призраки бывших подружек
Призраки бывших подружек
7.0
комедия, мелодрама
2009, США
Четыре Рождества
Четыре Рождества
7.0
комедия, мелодрама
2008, США
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
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7.0
мелодрама, комедия
2006, США
Привет семье
Привет семье
Смотреть за 1 рубль
7.0
мелодрама, комедия
2005, США
Пережить Рождество
Пережить Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2004, США
Реальная любовь
Реальная любовь
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
Интуиция
Интуиция
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, мелодрама, комедия
2001, США
Вам письмо
Вам письмо
7.0
мелодрама
1998, США
Неспящие в Сиэтле
Неспящие в Сиэтле
Смотреть за 1 рубль
6.0
мелодрама
1993, США
Эта замечательная жизнь
Эта замечательная жизнь
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, драма, фантастика
1946, США
Магазинчик за углом
Магазинчик за углом
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, драма, мелодрама
1940, США
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Когда предновогодние приготовления начинают доставлять слишком много стресса, а тем более, когда вам не хватает любовных историй, самое время отвлечься и пройтись по списку хороших зарубежных рождественских мелодрам. Рождество — это волшебное время, но иногда мы можем чувствовать себя довольно одиноко. На протяжении многих лет Голливуд предлагал зрителям всевозможные способы влюбиться в кино на Рождество. Вас ждут неожиданные судьбоносные встречи, семейные новогодние споры и много поцелуев на фоне белоснежного снега! Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

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