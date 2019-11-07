В этом мире есть несколько вещей, без которых праздник к нам не приходит. Одной из них является выход в прокат нового рождественского фильма, который сулит подарить вам то самое настроение. Сюда же относится и ежегодное прослушивание нетленных рождественских хитов, доносящихся из каждого угла. Поэтому можно быть уверенными, что 2020-й точно наступит, ведь в прокат вышел фильм «Рождество на двоих», который в оригинале называется Last Christmas, и композиция Wham! здесь играет роль не…
За эмоциональными болезниными переживаниями скрытное (задний фон сюжета) продвижения "толерантноси" к ЛГБТешникам.
Эмилия Кларк - обаяшка! Только из-за неё стоит посмотреть.
Про девушку, жизнь дает ей второй шанс, а она его чуть не профукала, но пересаженное сердце ее спасает...
Не понравилось.
Немножко юмор простоват, но вцелом очень даже. Для тех кто любит «Знакомьтесь, Джо Блэк!» и романы М. Леви. Если Вам скучно, значит, Вы не расслабились до нужной частоты. Надо просто получать удовольствие от первой части фильма, а во второй части прочувствовать и пережить весь сюжет заново. Хочется посмотреть снова, зная уже все мелочи!Приятного просмотра! :)
«Быть каким – то особенным не так уж и важно, просто быть человеком уже сложно. Каждый наш незначительный поступок или создаёт личность, или разрушает её. А значит, мы состоим из всего того, что мы делаем.»
Режиссёр культового сериала «Офис» и всеми любимой комедии «Шпион» Пол Фиг снял жизнеутверждающую драму «Рождество на двоих». О том, почему не стоит сравнивать картину с «Дневником Бриджит Джонс» и почему фильм подойдёт для просмотра даже жарким летом.
«Рождество на двоих» или «Last Christmas!» (в оригинале фильм назван в честь самой известной песни группы «Wham!») рассказывает зрителю о Катарине или просто Кейт (Эмилия Кларк) – девушке, чья семья переехала в Лондон из «бывшей Югославии», спасаясь от войны. Главная героиня мечтает о карьере певицы, обожает творчество Джорджа Майкла, безуспешно бегает по кастингам и подрабатывает эльфом в магазине рождественских игрушек. Но насколько волшебна её работа, настолько же не складывается её собственная жизнь: Кейт кочует из бара в бар, меняет любовников и никак не может перестать быть ребёнком. Всё меняется, когда Катарина знакомиться с чудаковатым, но невероятно обаятельным парнем по имени Том (Генри Голдинг). После этой фразы вы подумаете, что это очередная романтическая комедия с банальным концом, которую приемлемо смотреть только перед Новым Годом, когда все чувства обострены до предела и каждый надеется встретить свою любовь с первым выпитым бокалом шампанского под бой курантов. Но не спешите разочаровываться: фильм совсем не об этом. В Тома действительно невозможно не влюбиться, особенно в его идеальный бежевый тренч. Но эта история не о любви - она о перерождении.
Несмотря на довольно сладкое название, «Рождество на двоих» показывает, как непросто эмигрировать в другую страну, особенно не по своей воле, как тяжело остаться собой и принять, что прежним ты уже никогда не будешь. На примере сербской семьи зритель наблюдает за личностными метаморфозами каждого. Консервативная мама (Эмма Томпсон, она же сценарист картины), тяжело переживающая взросление дочерей и поющая национальные колыбельные, папа (Борис Исакович) – бывший юрист, ставший круглосуточным таксистом, сестра (Лидия Леонард), воплощающая мечты родителей, но скрывающая свою любимую девушку. На протяжении фильма герои, наконец – то, принимают особенности друг друга. Кейт, благодаря Тому, который направляет её и «превращает» в самостоятельную взрослую девушку, верящую в свои силы, находит себя в помощи нуждающимся, а именно в сборе средств ночлежки для бездомных. В этом ей очень помогает прекрасный голос и тот самый костюм эльфа.
Главные герои ищут самих себя и друг друга в декорациях нарядного рождественского Лондона и под известные хиты уже упомянутого Джорджа Майкла, которого не стало как раз в Рождество. Почему эта история не новогодняя, потому что она могла произойти в любое другое время года, но так как Рождество – время чудес, то праздничная атрибутика становится красивым антуражем. Будет неправильным сравнивать героиню Эмилии Кларк с уже такой родной Бриджит Джонс, потому что задумка у фильмов сильно отличается, и, соответственно, характеры и судьбы у персонажей абсолютно разные.
«Last Christmas!» - печальная, но невероятно светлая драма о ценности собственной жизни, о том, что быть в апатии, когда все вокруг веселятся - нормально, что меняться, не всегда бывает легко, но когда тебе невероятно сложно, найдётся кто – то близкий, кто исцелит твою боль, нужно просто заглянуть в своё сердце.
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