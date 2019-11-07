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Рождество на двоих Рождество на двоих
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Last Christmas Рождество на двоих 2019 / США
8.0 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Рождество на двоих»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В этом мире есть несколько вещей, без которых праздник к нам не приходит. Одной из них является выход в прокат нового рождественского фильма, который сулит подарить вам то самое настроение. Сюда же относится и ежегодное прослушивание нетленных рождественских хитов, доносящихся из каждого угла. Поэтому можно быть уверенными, что 2020-й точно наступит, ведь в прокат вышел фильм «Рождество на двоих», который в оригинале называется Last Christmas, и композиция Wham! здесь играет роль не…

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Алемсин Фетчеров 7 ноября 2019, 22:15
трейлер очень,горяч, и оставляет кучу эмоций, очень жду этот фильм!!!
7 ноября 2019, 22:15 Ответить
Mikhail Kokin 5 декабря 2019, 21:21
Оценка
Фильм не понравился!
За эмоциональными болезниными переживаниями скрытное (задний фон сюжета) продвижения "толерантноси" к ЛГБТешникам.
Эмилия Кларк - обаяшка! Только из-за неё стоит посмотреть.
5 декабря 2019, 21:21 Ответить
Ольга Сёмочкина 6 декабря 2019, 16:59
Оценка
Ходили вчера на фильм. Кому как,но мне понравился,после него остаётся лёгкая грусть на душе. В конце была неожиданная развязка. По трейлеру ,ожидалось примитивная концовка ,в итоге вышло совсем иначе.
6 декабря 2019, 16:59 Ответить
deniska19872019 6 декабря 2019, 17:24
Сходив на фильм задался вопросом, кто это мог написать что фильм нормальный? Полное говнище,люди не ходите
6 декабря 2019, 17:24 Ответить
Дмитрий Повышев 7 декабря 2019, 08:58
Оценка
Романтический фильм, стоит смотреть от 25 лет, кто на самом деле ценит жизнь фильм тронет
7 декабря 2019, 08:58 Ответить
Maria Peshkova 8 декабря 2019, 12:14
Оценка
Очень хороший фильм)
8 декабря 2019, 12:14 Ответить
Guzel.90 8 декабря 2019, 20:31
Очкнь хороший, доьрый и душевный фильм!
8 декабря 2019, 20:31 Ответить
7879292 8 декабря 2019, 23:23
Оценка
НЕ ТРАТЬТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ. Все хорошие отзывы лож.
8 декабря 2019, 23:23 Ответить
Елена Гриднева 11 декабря 2019, 17:41
Оценка
Фильм глуповатонаивный,странный.Хорошо хоть досмотрела до конца.На тройку тянет.
11 декабря 2019, 17:41 Ответить
alfiya7163 11 декабря 2019, 18:58
Оценка
Фильм с юморком, но от этого интересней не стал..
Про девушку, жизнь дает ей второй шанс, а она его чуть не профукала, но пересаженное сердце ее спасает...
Не понравилось.
11 декабря 2019, 18:58 Ответить
saekan 13 декабря 2019, 05:58
Оценка
Фильм скучный , просто ужасный ! не стоит тратить время и деньги. !
13 декабря 2019, 05:58 Ответить
aleksvas35 15 декабря 2019, 00:02
Оценка
Хороший фильм
15 декабря 2019, 00:02 Ответить
Любовь Макарова 15 декабря 2019, 16:58
Оценка
Фильм хороший, интересный, очень красиво снят, неожиданная концовка (больше мелодрама, чем комедия). Актеры хорошие
15 декабря 2019, 16:58 Ответить
Иванова Елена 16 декабря 2019, 17:19
Оценка
Ходили с подругой, был полный зал!
Немножко юмор простоват, но вцелом очень даже. Для тех кто любит «Знакомьтесь, Джо Блэк!» и романы М. Леви. Если Вам скучно, значит, Вы не расслабились до нужной частоты. Надо просто получать удовольствие от первой части фильма, а во второй части прочувствовать и пережить весь сюжет заново. Хочется посмотреть снова, зная уже все мелочи!Приятного просмотра! :)
16 декабря 2019, 17:19 Ответить
thief_ab 17 декабря 2019, 19:36
в ответ на сообщение Mikhail Kokin от 5 декабря 2019, 21:21
Как расшифровывается ЛГБТ?
17 декабря 2019, 19:36 Ответить
poshehonec 26 декабря 2019, 11:13
Оценка
Добрый фильм с "неголливудской" концовкой)
26 декабря 2019, 11:13 Ответить
ad.diff 28 декабря 2019, 14:12
Оценка
Я думал, что только русские умеют снимать дно-фильмы. Но нет, Голивуд тоже подтянулся. В общем, вместо приятной рождественской комедии вас ждет сверхтупой и сверхнудный фильм. А еще, мне кажется, надо на закрытой премьере не стесняться друзьям говорить режиссеру, что он снял шлак, может тогда не пришлось бы людям сидеть в кино смотреть такой ужас
28 декабря 2019, 14:12 Ответить
Паулина 26 июня 2020, 23:13
Оценка
«Смотри вверх!»
«Быть каким – то особенным не так уж и важно, просто быть человеком уже сложно. Каждый наш незначительный поступок или создаёт личность, или разрушает её. А значит, мы состоим из всего того, что мы делаем.»
Режиссёр культового сериала «Офис» и всеми любимой комедии «Шпион» Пол Фиг снял жизнеутверждающую драму «Рождество на двоих». О том, почему не стоит сравнивать картину с «Дневником Бриджит Джонс» и почему фильм подойдёт для просмотра даже жарким летом.
«Рождество на двоих» или «Last Christmas!» (в оригинале фильм назван в честь самой известной песни группы «Wham!») рассказывает зрителю о Катарине или просто Кейт (Эмилия Кларк) – девушке, чья семья переехала в Лондон из «бывшей Югославии», спасаясь от войны. Главная героиня мечтает о карьере певицы, обожает творчество Джорджа Майкла, безуспешно бегает по кастингам и подрабатывает эльфом в магазине рождественских игрушек. Но насколько волшебна её работа, настолько же не складывается её собственная жизнь: Кейт кочует из бара в бар, меняет любовников и никак не может перестать быть ребёнком. Всё меняется, когда Катарина знакомиться с чудаковатым, но невероятно обаятельным парнем по имени Том (Генри Голдинг). После этой фразы вы подумаете, что это очередная романтическая комедия с банальным концом, которую приемлемо смотреть только перед Новым Годом, когда все чувства обострены до предела и каждый надеется встретить свою любовь с первым выпитым бокалом шампанского под бой курантов. Но не спешите разочаровываться: фильм совсем не об этом. В Тома действительно невозможно не влюбиться, особенно в его идеальный бежевый тренч. Но эта история не о любви - она о перерождении.
Несмотря на довольно сладкое название, «Рождество на двоих» показывает, как непросто эмигрировать в другую страну, особенно не по своей воле, как тяжело остаться собой и принять, что прежним ты уже никогда не будешь. На примере сербской семьи зритель наблюдает за личностными метаморфозами каждого. Консервативная мама (Эмма Томпсон, она же сценарист картины), тяжело переживающая взросление дочерей и поющая национальные колыбельные, папа (Борис Исакович) – бывший юрист, ставший круглосуточным таксистом, сестра (Лидия Леонард), воплощающая мечты родителей, но скрывающая свою любимую девушку. На протяжении фильма герои, наконец – то, принимают особенности друг друга. Кейт, благодаря Тому, который направляет её и «превращает» в самостоятельную взрослую девушку, верящую в свои силы, находит себя в помощи нуждающимся, а именно в сборе средств ночлежки для бездомных. В этом ей очень помогает прекрасный голос и тот самый костюм эльфа.
Главные герои ищут самих себя и друг друга в декорациях нарядного рождественского Лондона и под известные хиты уже упомянутого Джорджа Майкла, которого не стало как раз в Рождество. Почему эта история не новогодняя, потому что она могла произойти в любое другое время года, но так как Рождество – время чудес, то праздничная атрибутика становится красивым антуражем. Будет неправильным сравнивать героиню Эмилии Кларк с уже такой родной Бриджит Джонс, потому что задумка у фильмов сильно отличается, и, соответственно, характеры и судьбы у персонажей абсолютно разные.
«Last Christmas!» - печальная, но невероятно светлая драма о ценности собственной жизни, о том, что быть в апатии, когда все вокруг веселятся - нормально, что меняться, не всегда бывает легко, но когда тебе невероятно сложно, найдётся кто – то близкий, кто исцелит твою боль, нужно просто заглянуть в своё сердце.
26 июня 2020, 23:13 Ответить
Артем Алексашенко 13 ноября 2020, 20:26
Оценка
Посмотрел я значит трейлер, после того как прочитал, что это мелодрама-комедия, Комедия - КАРЛ!!! Трейлер ничего не подразумевал. И решил все-таки посмотреть... Это самая лучшая комедия, смеялся весь фильм! Особенно когда ее белочка накрывала с галюниками. Так накидываться в барах - это верх профессионализма, что бы несколько дней не отпускало. Но как бросила пить все сразу прояснилось, что никакого Тома то и нет, это только ее белочка. Оборжаться.
13 ноября 2020, 20:26 Ответить
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