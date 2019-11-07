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В этом мире есть несколько вещей, без которых праздник к нам не приходит. Одной из них является выход в прокат нового рождественского фильма, который сулит подарить вам то самое настроение. Сюда же относится и ежегодное прослушивание нетленных рождественских хитов, доносящихся из каждого угла. Поэтому можно быть уверенными, что 2020-й точно наступит, ведь в прокат вышел фильм «Рождество на двоих», который в оригинале называется Last Christmas, и композиция Wham! здесь играет роль не…