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Фильмы про знакомства

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Марафон желаний
Марафон желаний
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6.0
комедия, мелодрама
2020, Россия
Хандра
Хандра
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6.0
комедия
2020, Россия
Напугай меня
Напугай меня
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3.0
комедия, фэнтези, ужасы
2020, США
Портной
Портной
0.0
комедия
2020, Россия
Подкидыш
Подкидыш
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0.0
драма, комедия
2019, Россия
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная любовь в Нью-Йорке
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6.0
драма
2019, Дания / Канада / Германия / Швеция / Франция
Рождество на двоих
Рождество на двоих
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8.0
мелодрама, комедия
2019, США
Та, которой не было
Та, которой не было
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7.0
драма
2019, Франция
Моя собака Идиот
Моя собака Идиот
6.0
комедия
2019, Франция / Бельгия
Он и она
Он и она
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6.0
драма, мелодрама, комедия
2019, Франция
Итальянец
Итальянец
5.0
комедия, мелодрама
2019, Италия
Цепь убийств
Цепь убийств
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5.0
боевик, триллер
2019, США
Мой дедушка – инопланетянин
Мой дедушка – инопланетянин
7.0
приключения, семейный, фэнтези
2019, Хорватия / Люксембург / Норвегия / Чехия / Словакия / Словения / Босния и Герцеговина
Дождливый день в Нью-Йорке
Дождливый день в Нью-Йорке
7.0
драма
2018, США
Грецкий орешек
Грецкий орешек
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5.0
мелодрама, комедия
2018, Россия
Притворись моим женихом
Притворись моим женихом
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5.0
мелодрама, комедия
2018, Польша
Пляжный домик
Пляжный домик
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6.0
триллер
2018, США
Моё необычное лето
Моё необычное лето
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5.0
драма
2018, США
Медиум
Медиум
4.0
триллер
2018, США
Любовь в городе ангелов
Любовь в городе ангелов
4.0
комедия, мелодрама
2017, Россия
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Где люди обычно знакомятся с будущими партнерами? На учебе, на работе, на отдыхе, в Интернете. Наконец, на улице! Из любой вроде бы случайной встречи может вырасти и влюбленность, и страсть, и брак. Ведь главное – не познакомиться, это не так уж сложно!

Пять лучших фильмов про знакомства

Важнее с самого начала не испугать и не оттолкнуть другого. Иначе самое судьбоносное свидание может закончиться разочарованием. Особенно если думать, что «все это безнадежно»!

«Любовь не по размеру», 2016 (Франция)

Диана развелась с Брюно, но работают они в одной конторе, и это слегка напрягает. Однажды она забывает в кафе телефон, и ей на рабочий номер звонит незнакомец, нашедший потерю. Они встречаются, Александр оказывается на редкость обаятельным господином, покорившим ее сердце. Но она – высокая блондинка, а его рост – 136 см!

Жана Дюжардена «уменьшали» с помощью различных трюков с камерой – снимали сверху, с колен, со стула на колесиках. В парных сценах без этих уловок его партнерше Виржини Эфира приходилось смотреть вниз, на его грудь, а ему – вверх, над ее головой. Рост актера – 182 см.

«Полет домой», 2014 (Бельгия)

Молодой нью-йоркский финансист Колин Монгомери должен заключить выгодную сделку с шейхом из Дубая. Но тот с причудой: он фанат голубиных гонок. И готов согласиться на все условия, если ему подарят наилучшего в мире голубя для победы на соревнованиях в Барселоне. За треклятой птичкой нужно ехать во Фландрию, где живет ее неуступчивый хозяин. И, как выясняется, его очаровательная внучка…

В финале на Изабель в исполнении Шарлотты Де Брейне можно увидеть платье с голубками. Ян Деклер, сыгравший ее дедушку Йоса Повельса, не только киноактер, но и известный на родине живописец.

«Хорошо быть тихоней», 2012 (США)

Чарли Кельмекис – непопулярный и замкнутый подросток, переживающий нелегкий период в жизни: его любимая тетя умерла, а единственный друг совершил суицид. Услышав от одноклассниц о некоем «понимающем» парне, он начинает писать ему, скрывая свое имя и делясь переживаниями. Вскоре он встречает милашку Сэм – но у нее есть бойфренд…

Режиссер Стивен Чбоски – автор одноименного романа, ставшего литературной основой картины.

Эзра Миллер прошел первоначальное прослушивание по Skype, и он был настолько харизматичен, что его судьба решилась в течение 5 часов – он стал Патриком.

«Притворись моим женихом», 2018 (Польша)

Карина – привлекательная и успешная девушка с симпатичным бойфрендом. Она радостно готовится отправиться на свадебное торжество сестры вместе с любимым. Вдруг ее Дарек тоже сделает ей предложение? Но мечты рассеиваются как туман: она узнает, что парень изменяет ей. Из гордости она решает пойти на свадьбу с подставным «кавалером» и затевает авантюру…

Юлия Каминска говорила, что нередко наблюдала в реальности поведение своей героини: она так сильно хочет любви и стремится к счастью, что закрывает глаза на очевидные недостатки партнера.

«Та, которой не было», 2019 (Франция)

Клэр Мило 50 лет. К сожалению, ее возлюбленный охладел к ней. Чтобы следить за ним, она создает в Facebook фейковый профиль 24-летней красотки с чужой фотографией. Но ее Людо не желает общаться с незнакомыми, и она пробует добраться до него, завязав общение с его другом Алексом. Беседы с этим новым человеком становятся все откровеннее. Возникает взаимное влечение. Но мужчина просит, точней, уже требует увидеться офлайн!

Жюльетт Бинош на пять лет старше своего персонажа. В тот год она играла в проекте «Правда» Хирокадзу Корээда, где сыграла дочь 75-летней Катрин Денев.

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