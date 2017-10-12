Необыкновенная история на Рождество, 2017

История жизни Чарльза Диккенса — одного из величайших писателей XIX века. В кинофильме рассказывается о создании его знаменитого произведения «Рождественская песнь».
1843 год, Великобритания. Чарльз (Дэн Стивенс) — начинающий автор из Лондона. Несмотря на молодой возраст, парень знаменит: за его плечами публикация романа «Приключения Оливера Твиста». Книга взбудоражила английское общество и принесла писателю славу. Но последний труд будущего классика «Мартин Чезлвит» не вызвал должного ажиотажа. Популярность Диккенса сходит на нет, а сам он оказывается на грани банкротства. В надежде поправить материальное положение Чарльз приступает к написанию фантастического рассказа о Рождестве.
Писатель вынашивал идею с юных лет. Источником вдохновения послужила сельская местность, в которой он вырос. В глухой провинции сочельник пользовался огромной популярностью и отмечался в каждом доме. Но в основной части Великобритании Рождество по-прежнему остается в тени Пасхи и Дня Подарков. Так что реализация сюжета длительное время казалась Диккенсу невозможной. Отбросив скептицизм, доведённый до отчаяния автор создаёт «Рождественскую песнь в прозе», даже не догадываясь, что книга станет вершиной его творческой карьеры.
Главный герой рассказа — богач Эбенезер Скрудж (Кристофер Пламмер). Злобный старик убеждён, что без денег какое-либо счастье невозможно. Больше всего на свете он ненавидит людей и зимние праздники. Но очередной сочельник позволяет миллионеру пересмотреть свои жизненные ценности.
— Основой для художественного фильма Бхарата Наллури послужил роман американского профессора литературы Леса Стендифорда. Его книга базируется на реальных исторических фактах из жизни Чарльза Диккенса. Сьюзэн Койн («Пращи и стрелы», «Моцарт в джунглях», «Нежная кожа») написала сценарий.
— Несмотря на общую историческую достоверность, в фильме несколько очевидных ляпов. В частности, показано, что Диккенс посещает фабрику по производству ваксы Blacking Factory, но это здание было снесено в самом начале 1830-х годов.
— Хотя сейчас рассказ «Рождественская песнь в прозе» считается мировой классикой, на момент написания книгу отказывались издавать. Диккенс был вынужден выпускать рукопись своими силами, рискуя обанкротиться. Но, к счастью, произведение стало бестселлером и вернуло писателю былую славу в Великобритании.
— В одном из интервью исполнитель главной роли Дэн Стивенс заявил, что в истории его привлек сам творческий процесс великого художника — драматичный и комичный одновременно. Также актёр поддерживает теорию о том, что Диккенс страдал от биполярного расстройства.
— Съёмки кинокартины проходили на территории Дублина, Ирландия.
— Ввиду ограниченного бюджета съёмочная команда использовала декорации из хоррор-антологии «Страшные сказки».
— «Необыкновенная история на Рождество» была встречена критиками одобрительно. Согласно популярному агрегатору Rotten Tomatoes, у фильма 78% положительных отзывов со средней оценкой 6.4/10. На сайте Metacritic балл составил 60 из 100 на основе 32 рецензий.
Молодой писатель Чарльз Диккенс страдает от профессиональных неудач — три его последние книги остались незамеченными. Отвергнутый издателями, юноша решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Ведь на дворе канун Рождества и настоящие чудеса случаются!