Необыкновенная история на Рождество, 2017

История жизни Чарльза Диккенса — одного из величайших писателей XIX века. В кинофильме рассказывается о создании его знаменитого произведения «Рождественская песнь».



1843 год, Великобритания. Чарльз (Дэн Стивенс) — начинающий автор из Лондона. Несмотря на молодой возраст, парень знаменит: за его плечами публикация романа «Приключения Оливера Твиста». Книга взбудоражила английское общество и принесла писателю славу. Но последний труд будущего классика «Мартин Чезлвит» не вызвал должного ажиотажа. Популярность Диккенса сходит на нет, а сам он оказывается на грани банкротства. В надежде поправить материальное положение Чарльз приступает к написанию фантастического рассказа о Рождестве.

Писатель вынашивал идею с юных лет. Источником вдохновения послужила сельская местность, в которой он вырос. В глухой провинции сочельник пользовался огромной популярностью и отмечался в каждом доме. Но в основной части Великобритании Рождество по-прежнему остается в тени Пасхи и Дня Подарков. Так что реализация сюжета длительное время казалась Диккенсу невозможной. Отбросив скептицизм, доведённый до отчаяния автор создаёт «Рождественскую песнь в прозе», даже не догадываясь, что книга станет вершиной его творческой карьеры.

Главный герой рассказа — богач Эбенезер Скрудж (Кристофер Пламмер). Злобный старик убеждён, что без денег какое-либо счастье невозможно. Больше всего на свете он ненавидит людей и зимние праздники. Но очередной сочельник позволяет миллионеру пересмотреть свои жизненные ценности.