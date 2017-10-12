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Необыкновенная история на Рождество Необыкновенная история на Рождество
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The Man Who Invented Christmas

Необыкновенная история на Рождество, 2017

2017 / Ирландия / Канада
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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История создания одного из самых известных рождественских произведений.
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История жизни Чарльза Диккенса — одного из величайших писателей XIX века. В кинофильме рассказывается о создании его знаменитого произведения «Рождественская песнь».

1843 год, Великобритания. Чарльз (Дэн Стивенс) — начинающий автор из Лондона. Несмотря на молодой возраст, парень знаменит: за его плечами публикация романа «Приключения Оливера Твиста». Книга взбудоражила английское общество и принесла писателю славу. Но последний труд будущего классика «Мартин Чезлвит» не вызвал должного ажиотажа. Популярность Диккенса сходит на нет, а сам он оказывается на грани банкротства. В надежде поправить материальное положение Чарльз приступает к написанию фантастического рассказа о Рождестве.

Писатель вынашивал идею с юных лет. Источником вдохновения послужила сельская местность, в которой он вырос. В глухой провинции сочельник пользовался огромной популярностью и отмечался в каждом доме. Но в основной части Великобритании Рождество по-прежнему остается в тени Пасхи и Дня Подарков. Так что реализация сюжета длительное время казалась Диккенсу невозможной. Отбросив скептицизм, доведённый до отчаяния автор создаёт «Рождественскую песнь в прозе», даже не догадываясь, что книга станет вершиной его творческой карьеры.

Главный герой рассказа — богач Эбенезер Скрудж (Кристофер Пламмер). Злобный старик убеждён, что без денег какое-либо счастье невозможно. Больше всего на свете он ненавидит людей и зимние праздники. Но очередной сочельник позволяет миллионеру пересмотреть свои жизненные ценности.

 

Основой для художественного фильма Бхарата Наллури послужил роман американского профессора литературы Леса Стендифорда. Его книга базируется на реальных исторических фактах из жизни Чарльза Диккенса. Сьюзэн Койн («Пращи и стрелы», «Моцарт в джунглях», «Нежная кожа») написала сценарий.

Несмотря на общую историческую достоверность, в фильме несколько очевидных ляпов. В частности, показано, что Диккенс посещает фабрику по производству ваксы Blacking Factory, но это здание было снесено в самом начале 1830-х годов.

— Хотя сейчас рассказ «Рождественская песнь в прозе» считается мировой классикой, на момент написания книгу отказывались издавать. Диккенс был вынужден выпускать рукопись своими силами, рискуя обанкротиться. Но, к счастью, произведение стало бестселлером и вернуло писателю былую славу в Великобритании.

В одном из интервью исполнитель главной роли Дэн Стивенс заявил, что в истории его привлек сам творческий процесс великого художника — драматичный и комичный одновременно. Также актёр поддерживает теорию о том, что Диккенс страдал от биполярного расстройства.

— Съёмки кинокартины проходили на территории Дублина, Ирландия.

— Ввиду ограниченного бюджета съёмочная команда использовала декорации из хоррор-антологии «Страшные сказки».

«Необыкновенная история на Рождество» была встречена критиками одобрительно. Согласно популярному агрегатору Rotten Tomatoes, у фильма 78% положительных отзывов со средней оценкой 6.4/10. На сайте Metacritic балл составил 60 из 100 на основе 32 рецензий.

Молодой писатель Чарльз Диккенс страдает от профессиональных неудач — три его последние книги остались незамеченными. Отвергнутый издателями, юноша решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Ведь на дворе канун Рождества и настоящие чудеса случаются!

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 ноября 2020
Премьера онлайн 14 декабря 2018
Премьера в мире 12 октября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Бхарат Наллури
Бхарат Наллури
В ролях
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Все актеры и съемочная группа
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Лондон, 1843 год. Писатель Чарльз Диккенс (Дэн Стивенс) уже известен всему миру как автор «Приключений Оливера Твиста». Однако следующие три романа успеха у публики не имели. Писатель и рад бы создать очередной шедевр, но у него творческий кризис: из-под пера выходят только жирные кляксы. А расходы семьи тем временем стремительно растут. Четверо детей по лавкам, пятый на подходе. Новый дом в ремонте, издатели недовольны отсутствием продаж. И тут измученный Диккенс принимает…
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саундтрек фильма Необыкновенная история на Рождество
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10 отличных фильмов последних лет на Рождество и Новый год Многие считают, что в праздники можно только пересматривать классику. Но каждый год выходит немало мультфильмов и игровых картин, посвящённых Рождеству и Новому году. Отличный повод обновить список для просмотра в выходные и создания настроения.  
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9 декабря 2020 13:02
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