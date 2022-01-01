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Зарубежные комедии про Новый год и Рождество
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Зарубежные комедии про Новый год и Рождество

Все 20 Онлайн
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Рождество на двоих
Рождество на двоих
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8.0
мелодрама, комедия
2019, США
Гринч
Гринч
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7.0
анимация
2018, США
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2017, США
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2017, США
Почему он?
Почему он?
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7.0
комедия
2016, США
Новогодний корпоратив
Новогодний корпоратив
7.0
комедия
2016, США
Рождество
Рождество
6.0
комедия
2015, США
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
Убойное Рождество Гарольда и Кумара
6.0
комедия
2011, США
Четыре Рождества
Четыре Рождества
7.0
комедия, мелодрама
2008, США
Рождество
Рождество
6.0
драма, комедия
2007, США
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен
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6.0
комедия, семейный
2006, США
Отпуск по обмену
Отпуск по обмену
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7.0
мелодрама, комедия
2006, США
Дрянные девчонки
Дрянные девчонки
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7.0
комедия
2004, США
Эльф
Эльф
6.0
комедия, семейный, сказка
2003, США
Реальная любовь
Реальная любовь
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7.0
драма, комедия, мелодрама
2002, Великобритания / США
Дневник Бриджит Джонс
Дневник Бриджит Джонс
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, драма
2001, Великобритания / Франция
Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке
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7.0
комедия, семейный, приключения
1992, США
Один дома
Один дома
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7.0
криминал, комедия, семейный
1990, США
Гремлины
Гремлины
7.0
фантастика, ужасы, комедия
1984, США
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Когда предновогодние приготовления начинают доставлять слишком много стресса, работа чувствуется как неподъёмная ноша, а дома дел невпроворот, то самое время бросить все и устроить марафон новогодних зарубежных комедий. Рождество должно быть веселым временем, наполненным смехом, счастьем и радостью. Значит, вам точно нужно запланировать несколько вечеров, чтобы расслабиться и отпустить все проблемы. Зарубежные новогодние комедии из нашего списка точно станут для вас классным способом развлечься и вспомнить, что не все нужно принимать близко к сердцу. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

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