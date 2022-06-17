Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джез Баттеруорт
Джез Баттеруорт
Jez Butterworth
О персоне
Фильмография
Новости
Джез Баттеруорт
Jez Butterworth
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Сценарист, Продюсер, Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Биография Джеза Баттеруорта
Развернуть
Фильмография Джеза Баттеруорта
Именинница
мелодрама, комедия, триллер, драма, криминал
2001, Великобритания / США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Итан Хоук сыграет ведущую роль в мини-сериале «Белые»
Актер перевоплотится в талантливого детектива, над которым нависает большая опасность.
Написать
17 июня 2022 11:32
Сиквел «Малефисенты» с Анджелиной Джоли начнут снимать в апреле 2018
Пока фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» принимает поздравления в связи с номинацией на BAFTA 2018, сама актриса готовится к возвращению на съемочную площадку: стало
Написать
10 января 2018 13:37
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»