В свете современных тенденций кто-то вряд ли решится снять фильм, где совершенно не будет представительниц прекрасного пола. Вдруг обидятся феминистки, домохозяйки или еще кто-нибудь!

Пять интересных фильмов, в которых нет женских персонажей

Но еще в начале 2000-х режиссеры не боялись снимать кино, где логика требует обойтись без каких-либо персонажей. Кстати, пол, возраст, цвет кожи и ориентация не играли никакой роли – если определенные герои не нужны, их и не было. Страшно представить, но в составе полицейской группы, идущей штурмовать индонезийскую многоэтажку, почему-то не было женщин, детей, инвалидов. И даже, кажется, афроамериканцев. Сегодня бы они там непременно появились. Какое счастье, что ленту сняли в 2011-м...

Последние рыцари

Великие войны завершились, и появилась мощная Империя – сущее вавилонское столпотворение из рас и вероисповеданий. Влиятельного господина Бартока призывают в столицу, и он подозревает, что министр Гиза Мотт желает подкупить его, чтобы он не выступал против его политики. Капитан Райден, возглавляющий 7-й отряд, – преданный слуга и советник Бартока, и тот, лишенный наследников, хочет завещать ему титул главы рода и даже отдает фамильный меч. Выступление против коррумпированного министра заканчивается плохо для приезжего...

История основана на знаменитой японской легенде о 47 верных ронинах.

Рейд

Многоквартирный дом в неблагополучном районе Джакарты давно превратился в логово авторитетного наркобарона и неприступную крепость: полицейские не входят сюда уже 10 лет, и здание стало настоящим притоном для криминальных элементов. Конкуренты барыги несколько раз предпринимали попытки штурма – но все они закончились провалом. На рассвете в «плохой домище» пытается проникнуть отряд полиции. Им необходимо добраться до верхнего этажа…

Несмотря на то что в слогане фильма упоминается «30 этажей хаоса», в многоквартирном доме в фильме их всего 14 или 15, если считать цокольный.

Харви Милк

Гей по имени Харви переезжает из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Здесь он вместе со своим другом открывает небольшой магазин товаров для фотографов. Вскоре магазинчик становится центром притяжения местных ЛГБТ. Но Милк намерен добиться большего: его мечта – войти в политику и быть избранным в государственный орган власти. Сначала его избирательные кампании проваливаются, но однажды ему удается победить и стать членом городского наблюдательного совета…

В основе сценария – трагическая и вдохновляющая история реальной личности. Имя подлинное.

Похищение Фредди Хайнекена

В 1983 году мирный осенний Амстердам становится местом откровенно дерзкого преступления: владелец процветающей пивоварни Heineken был вместе со своим шофером похищен прямо из личной автомашины. За его жизнь похитители потребовали огромный выкуп. В ожидании выплаты Альфреда поместили в звуконепроницаемую комнатушку и приковали цепью к стене, и так он провел 20 дней. Но это не сломило пивовара – он решает затеять психологический поединок с лидером бандитов...

Сумма, требуемая преступниками у родных похищенного, составляла 35 миллионов голландских гульденов. В пересчете на евро это приблизительно 16 миллионов.

Револьвер

Джейк Грин выходит на свободу после отбытия семилетнего срока тюремного заключения. Сел он из-за карточной игры, а в тюрьме оказался между камерами двух рецидивистов. Один из них был отличным шахматистом, второй – не менее классным мастером разводить людей на деньги. Джейк многому научился у обоих и самостоятельно прочитал множество книг о шахматах, азартных играх вообще, квантовой механике и астрофизике. И выходит он на волю, успев вывести «универсальную формулу». Она поможет выиграть в любой игре с любыми правилами…