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FORD против FERRARI FORD против FERRARI
Киноафиша Фильмы FORD против FERRARI FORD против FERRARI, 2019: актеры и роли
Ford vs. Ferrari FORD против FERRARI 2019 / США
8.8 Оцените
361 голос Рейтинг IMDb: 8.1
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FORD против FERRARI, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Мэнголд Джеймс Мэнголд James Mangold
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Катрина Балф Катрина Балф Caitriona Balfe Ноа Джуп Ноа Джуп Noah Jupe Джон Бернтал Джон Бернтал Jon Bernthal Трэйси Леттс Трэйси Леттс Tracy Letts Джош Лукас Джош Лукас Josh Lucas
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