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Фильмы про спорт, основанные на реальных событиях
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Фильмы про спорт, основанные на реальных событиях

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FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
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8.0
биография, драма, спорт
2019, США
Диего Марадона
Диего Марадона
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7.0
документальный, спорт
2019, Великобритания
Движение вверх
Движение вверх
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8.0
спорт, драма
2017, Россия
Тоня против всех
Тоня против всех
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6.0
биография, комедия, спорт
2017, США
Эдди «Орел»
Эдди «Орел»
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7.0
драма, спорт
2016, Великобритания / США / Германия
Пеле: Рождение легенды
Пеле: Рождение легенды
7.0
биография, спорт
2016, США
Сила воли
Сила воли
7.0
драма, биография, спорт
2015, Франция / Германия / Канада
История Габриэль Дуглас
История Габриэль Дуглас
7.0
биография, драма, спорт
2014, США
Гонка
Гонка
4.0
криминал, боевик, драма
2013, США
Покорители волн
Покорители волн
7.0
спорт, драма
2012, США
Легенда №17
Легенда №17
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8.0
биография, спорт
2012, Россия
Человек, который изменил все
Человек, который изменил все
7.0
драма
2011, США
Серфер души
Серфер души
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7.0
драма, боевик, спорт
2011, США
Юнайтед. Мюнхенская трагедия
Юнайтед. Мюнхенская трагедия
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7.0
спорт, драма
2011, Великобритания
Боец
Боец
7.0
драма
2010, США
Непокоренный
Непокоренный
7.0
биография, драма
2009, США
Невидимая сторона
Невидимая сторона
7.0
спорт, драма
2009, США
Мы - одна команда
Мы - одна команда
9.0
драма, спорт
2006, США
Игра по чужим правилам
Игра по чужим правилам
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7.0
биография, драма, спорт
2006, США
Триумф
Триумф
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7.0
драма, исторический, спорт
2005, США / Канада
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Почему люди так любят смотреть спортивные состязания? Из-за зрелищности, демонстрации невероятных возможностей человеческого тела, азарта, передающегося от спортсменов зрителям.

Пять лучших фильмов про реальных спортсменов

Сами соревнования и игры нередко напоминают лучшие произведения кинематографа по накалу истинно драматических страстей. И конечно, жизни замечательных спортсменов – отличный материал для настоящих кинематографистов. С чего начинались их блестящие пути, какие сложности пришлось преодолеть и чем все завершилось, кроме славы?

«Пеле: Рождение легенды»

Любопытная лента, рассказывающая о юношеских годах легендарного бразильского нападающего, единственного в мире футболиста, трижды ставшего чемпионом мира как игрок. Эдсон Арантис ду Насименту (названный в честь Томаса Эдисона) уже в семилетнем возрасте выделялся в детской команде, тренируемой бывшим игроком национальной сборной Валдемаром де Брито. Он же организует своему 15-летнему воспитаннику просмотр у тренеров клуба «Сантос»…

Старик в отеле, где живет команда Бразилии перед чемпионатом мира 1958 года, камео – сам Пеле.

«Али»

Этого персонажа кинематографисты любят, но не все ленты удачны. Спортивная драма 2001 года не столько пересказывает биографию знаменитого боксера-профессионала, сколько воссоздает атмосферу времени его жизни. Не возникает вопроса, почему он, уже став чемпионом мира в тяжелом весе, оказался в числе членов экстремистской «Нации ислама» против воли собственного отца. А затем зачем-то женился на девушке из «Плейбоя», далекой от обычаев мусульманских женщин…

Герой фильма сам позвонил Уиллу Смиту, изначально отказавшемуся от роли: никто больше не сыграет, один ты так же красив, как я! Впоследствии Смит понесет гроб великого боксера 10 июля 2016 года.

«Повесть о настоящем тренере»

Документалка о спортивном пути Аркадия Ивановича Чернышева – феноменального тренера сборной СССР по хоккею. Под его руководством она 11 раз становилась чемпионом мира и триумфально выиграла четыре Олимпиады. Игроки в команде сменялись, но победы были постоянным явлением. Чернышев относился к одиннадцати парням в хоккейной форме буквально как к своим детям, восхищенно наблюдая за ними на тренировках и играх…

На презентации фильма 14 апреля 2016 года появились прославленные ветераны и звезды отечественного хоккея – Фетисов, Третьяк, Якушев, Мальцев, Давыдов и другие.

«Диего Марадона»

История взлетов и падений харизматичного аргентинского игрока. Поклонники воспринимали его как божество. Его фантастическая игра еще в молодости превратилась в легенду. Его карьера что в родной Аргентине, что в европейских клубах выглядела нереальной: словно на поле выходит некий идеальный персонаж, супергерой, специально придуманный для кино о футболе. «Этот чемпионат будет мой», – спокойно говорил он, и чемпионат был его...

Сам футболист принимал участие в создании байопика и даже предоставил личный архив (более 500 часов!).

«Свобода быть собой»

Не всегда нужно быть профессиональным спортсменом в олимпийском виде спорта, чтобы иметь стальной характер и горячую любовь к выбранному пути. Документальная лента рассказывает о любителе экстремальных видов спорта Арсении Шальнове. В 27 лет он попал в автокатастрофу (его на мотоцикле сбил автомобиль) и лишился ноги, а вторая утратила чувствительность. Полтора года молодой человек просидел в инвалидной коляске. Прогнозы врачей не утешали. Но он не изменил своей влюбленности в серфинг и заново научился летать над волной на доске.

Ортез для спортсмена-экстремала изготовили специалисты центра «ОртоКосмос», с новой ногой он повторно освоил вейкборд.

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