Почему люди так любят смотреть спортивные состязания? Из-за зрелищности, демонстрации невероятных возможностей человеческого тела, азарта, передающегося от спортсменов зрителям.

Пять лучших фильмов про реальных спортсменов

Сами соревнования и игры нередко напоминают лучшие произведения кинематографа по накалу истинно драматических страстей. И конечно, жизни замечательных спортсменов – отличный материал для настоящих кинематографистов. С чего начинались их блестящие пути, какие сложности пришлось преодолеть и чем все завершилось, кроме славы?

«Пеле: Рождение легенды»

Любопытная лента, рассказывающая о юношеских годах легендарного бразильского нападающего, единственного в мире футболиста, трижды ставшего чемпионом мира как игрок. Эдсон Арантис ду Насименту (названный в честь Томаса Эдисона) уже в семилетнем возрасте выделялся в детской команде, тренируемой бывшим игроком национальной сборной Валдемаром де Брито. Он же организует своему 15-летнему воспитаннику просмотр у тренеров клуба «Сантос»…

Старик в отеле, где живет команда Бразилии перед чемпионатом мира 1958 года, камео – сам Пеле.

«Али»

Этого персонажа кинематографисты любят, но не все ленты удачны. Спортивная драма 2001 года не столько пересказывает биографию знаменитого боксера-профессионала, сколько воссоздает атмосферу времени его жизни. Не возникает вопроса, почему он, уже став чемпионом мира в тяжелом весе, оказался в числе членов экстремистской «Нации ислама» против воли собственного отца. А затем зачем-то женился на девушке из «Плейбоя», далекой от обычаев мусульманских женщин…

Герой фильма сам позвонил Уиллу Смиту, изначально отказавшемуся от роли: никто больше не сыграет, один ты так же красив, как я! Впоследствии Смит понесет гроб великого боксера 10 июля 2016 года.

«Повесть о настоящем тренере»

Документалка о спортивном пути Аркадия Ивановича Чернышева – феноменального тренера сборной СССР по хоккею. Под его руководством она 11 раз становилась чемпионом мира и триумфально выиграла четыре Олимпиады. Игроки в команде сменялись, но победы были постоянным явлением. Чернышев относился к одиннадцати парням в хоккейной форме буквально как к своим детям, восхищенно наблюдая за ними на тренировках и играх…

На презентации фильма 14 апреля 2016 года появились прославленные ветераны и звезды отечественного хоккея – Фетисов, Третьяк, Якушев, Мальцев, Давыдов и другие.

«Диего Марадона»

История взлетов и падений харизматичного аргентинского игрока. Поклонники воспринимали его как божество. Его фантастическая игра еще в молодости превратилась в легенду. Его карьера что в родной Аргентине, что в европейских клубах выглядела нереальной: словно на поле выходит некий идеальный персонаж, супергерой, специально придуманный для кино о футболе. «Этот чемпионат будет мой», – спокойно говорил он, и чемпионат был его...

Сам футболист принимал участие в создании байопика и даже предоставил личный архив (более 500 часов!).

«Свобода быть собой»

Не всегда нужно быть профессиональным спортсменом в олимпийском виде спорта, чтобы иметь стальной характер и горячую любовь к выбранному пути. Документальная лента рассказывает о любителе экстремальных видов спорта Арсении Шальнове. В 27 лет он попал в автокатастрофу (его на мотоцикле сбил автомобиль) и лишился ноги, а вторая утратила чувствительность. Полтора года молодой человек просидел в инвалидной коляске. Прогнозы врачей не утешали. Но он не изменил своей влюбленности в серфинг и заново научился летать над волной на доске.