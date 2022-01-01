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Биографические фильмы про реальных людей
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Биографические фильмы про реальных людей

Все 35 Онлайн
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Скандал
Скандал
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6.0
драма
2020, США
Ван Гог. На пороге вечности
Ван Гог. На пороге вечности
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6.0
биография
2019, США
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
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8.0
биография, драма, спорт
2019, США
Джуди
Джуди
Смотреть за 1 рубль
6.0
мюзикл, биография
2019, Великобритания
Рокетмен
Рокетмен
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6.0
мюзикл, биография
2019, Великобритания
Варда глазами Аньес
Варда глазами Аньес
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7.0
документальный
2019, Франция
Толкин
Толкин
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7.0
драма, биография
2019, США
Холстон
Холстон
6.0
документальный
2019, США
Человек на Луне
Человек на Луне
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7.0
драма, биография
2018, США
Богемская рапсодия
Богемская рапсодия
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8.0
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
Танец с саблями
Танец с саблями
5.0
мюзикл, биография
2018, Россия
Власть
Власть
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7.0
биография, комедия
2018, США
Быть Астрид Линдгрен
Быть Астрид Линдгрен
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7.0
биография
2018, Швеция
Колетт
Колетт
6.0
биография, драма
2018, США / Великобритания / Венгрия
Фаворитка
Фаворитка
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7.0
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
Скрытые фигуры
Скрытые фигуры
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7.0
драма
2017, США
За пропастью во ржи
За пропастью во ржи
7.0
биография
2017, США
Тоня против всех
Тоня против всех
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6.0
биография, комедия, спорт
2017, США
Эдди «Орел»
Эдди «Орел»
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7.0
драма, спорт
2016, Великобритания / США / Германия
Чудо на Гудзоне
Чудо на Гудзоне
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8.0
драма, биография
2016, США
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Как часто о великих людях можно вспомнить только общеизвестную информацию? Сколько лет жил, что изобрел, чем прославился – эти лаконичные факты несложно найти. Но биография гениев гораздо интереснее, чем страничка справочника: в конце концов, что-то особенное в жизни каждого из них и дало толчок необыкновенному развитию.

Пять лучших биографических фильмов про реальных людей

Биографические киноленты рассказывают то, о чем не прочесть в коротких документальных очерках. В фильме можно увидеть, как рос, развивался, о чем мечтал и какие страхи переживал человек, прежде чем стал великим. Что сделало его особенным? Как повлияла на личность популярность? Художественные истории о реальных персонажах увлекают зрителя за ходом сюжета, не давая оторваться от событий на экране.

Скандал

В центре сюжета – три сотрудницы Fox News, которые подверглись домогательствам на работе и приняли решение бороться с сексизмом, процветающим в компании. Мегин – одна из самых знаменитых ведущих канала. Во время предвыборных дебатов с Дональдом Трампом она в прямом эфире задает кандидату неудобные вопросы насчет его некорректных высказываний о женщинах. После этого ей и ее семье приходится терпеть угрозы, поступающие от сторонников Трампа. Гретчен Карлсон – журналистка, которую увольняют без причины. Женщина подает в суд на генерального директора канала, поощряющего дискриминацию и харрасмент.

Третья героиня, Кайла, – новенькая, но она уже понимает, что продвигается по карьерной лестнице за счет привлекательности, а не профессионализма.

Вселенная Стивена Хокинга

Стивен – скромный студент, решивший посвятить жизнь физике. Однажды он знакомится с девушкой, которая поражает его способностью видеть прекрасное даже в повседневных мелочах. Но еще в начале отношений парень старается отстраниться от нее. Джейн узнает, что ему поставили сложный диагноз, с которым несовместима нормальная жизнь. Но ее не отпугивает это, и девушка сделает все, чтобы Стивен, постепенно теряющий способность контролировать свое тело, мог полноценно жить, а не просто существовать.

Он станет одним из самых известных ученых в мире, космологом, физиком-теоретиком, о котором узнает весь мир.

Колетт

Сидони-Габриэль Колетт – юная девушка из французской провинции. Она выходит замуж за писателя Уилли и переезжает в Париж, где ее ждет потрясающий мир творческих людей и светских раутов. Но постепенно она понимает, что ее муж не так уж и талантлив: все его книги на самом деле пишут другие люди. Колетт пишет роман, основанный на ее биографии. Книгу публикуют от имени Уилли, и произведение приносит ему настоящую славу. Историей главной героини восхищается современная аудитория.

Колетт, видя, как популярна ее история, не хочет больше жить в тени мужа. Она начинает сложную борьбу за свою свободу.

Чудо на Гудзоне

Драма основана на реальных событиях. Салли, обычный американский пилот, в январе 2009 года был вынужден вершить судьбу 155 человек на борту самолета с вышедшим из строя двигателем. У Салли было всего 35 секунд, чтобы обдумать свои действия и выбрать лучший вариант. Главный герой принял решение, противоречащее указаниям диспетчеров, и аварийно посадил самолет с пассажирами и экипажем на воду неподалеку от Манхеттена.

Мировая пресса была шокирована блестящей работой пилота и его коллег: ни один человек не пострадал.

Человек на Луне

Нил Армстронг, летчик-испытатель, переживает трагедию: его двухлетняя дочка скончалась из-за опухоли в мозгу. Мужчина остался с женой и двумя сыновьями, но не может справиться с горем. Он отстраняется от всех, окунается с головой в работу и поступает на службу в НАСА.

Теперь у него впереди – сложная подготовка к космической миссии, где Нил станет командиром корабля и отправится на Луну.

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