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FORD против FERRARI FORD против FERRARI
Киноафиша Фильмы FORD против FERRARI Награды и номинации фильма FORD против FERRARI
Ford vs. Ferrari FORD против FERRARI 2019 / США
8.5 Оцените
367 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Награды и номинации фильма FORD против FERRARI

Вся информация о фильме
Оскар 2020 Оскар 2020
Лучший монтаж
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
BAFTA 2020 BAFTA 2020
Лучший монтаж
Победитель
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Гнев материнский
Гнев материнский
2023, США, триллер
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
Паранормальные Явления. Ритуальный Дом
2022, США, ужасы
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