Жажда скорости: 8 самых драйвовых фильмов об автогонках

У маркетолога Дэнни Мура появляется необычная идея: посадить лучших игроков Gran Turismo за руль настоящих гоночных автомобилей. Получив одобрение от руководства Nissan, он запускает «GT Академию» — реалити-шоу, где участники со всего мира сражаются за шанс выйти на профессиональный уровень и потягаться с кумирами. Среди претендентов — застенчивый парень по имени Янн, готовый на все ради победы.

Gran Turismo — одна из самых популярных видеоигровых серий, сохраняющая актуальность уже четверть века. В основу фильма легла реальная история киберводителя Янна Марденборо, который принял участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Несмотря на шаблонный сюжет, картина Нила Бломкампа увлекает с первой сцены — прежде всего за счет зрелищных гонок.

Перспективный гонщик Джимми Блай теряет форму и уверенность, ставя под угрозу свою стремительно развивающуюся карьеру. Чтобы вернуть звезду на вершину, команда нанимает ветерана автоспорта Джо Тэнто — бывшего чемпиона, отошедшего от дел после трагедии. Теперь Джо предстоит не только наставлять Джимми, но и доказать, что у самого еще остался порох в пороховницах.

«Гонщик» — дорогостоящая лента, ставшая одной из главных неудач Сильвестра Сталлоне. Несмотря на его громкое имя, эта спортивная драма с треском провалилась в прокате, а также выдвигалась на антипремию «Золотая малина». Однако картина недооценена: гонки по-прежнему выглядят эффектно, а актерский состав (включая Тиля Швайгера и Берта Рейнольдса) отыгрывает на хорошем уровне.

В начале 60-х Генри Форд II решает освежить имидж компании и сделать ставку на спортивные автомобили. После провала сделки по покупке Ferrari, Ford решает отомстить, одолев итальянцев в гонке «24 часа Ле-Мана». К делу привлекают конструктора Кэррола Шелби, который настаивает на участии своенравного гонщика Кена Майлза. Вместе они создают легендарный Ford GT40, чтобы бросить вызов элите автоспорта.

«Ford против Ferrari» по праву считается одним из лучших фильмов о гонках. Помимо захватывающих заездов, он выделяется мощными актерскими работами — в первую очередь Кристиана Бэйла, сбросившего ради роли более 30 килограммов. Это не просто спортивная драма, а история о настоящей дружбе и преданности делу всей жизни.

События разворачиваются на чемпионате мира по ралли 1983 года, где кипит ожесточенная борьба между двумя автогигантами — немецкой командой Audi под руководством Роланда Гумперта и итальянской Lancia, которой управляет Чезаре Фиорио. Невзирая на явное превосходство немцев, Фиорио рассчитывает на победу. В этом ему помогает звездный гонщик Вальтер Рёрль, согласившийся участвовать в половине сезона.

«Большая гонка. Лянча против Ауди» — итальянский ответ голливудскому «Ford против Ferrari». У Стефано Мордини, в отличие от Джеймса Мэнголда, не было блокбастерного бюджета: гонки выглядят скромнее, а из звезд тут лишь Даниель Брюль. Впрочем, для поклонников автоспорта это достойный вариант на вечер.

1970-е годы. В мире «Формулы-1» разворачивается напряженное противостояние двух ярких гонщиков: харизматичного и безбашенного британца Джеймса Ханта и хладнокровного австрийца-перфекциониста Ники Лауды. Ради победы оба идут на все. Каждый заезд — это игра на грани, где малейшая ошибка может стать фатальной.

«Гонка» — еще одна спортивная драма с Даниелем Брюлем. Но если в «Лянча против Ауди» немец появляется эпизодически, то здесь он выдал одну из своих лучших ролей, затмив Криса Хемсворта. Фильм Рона Ховарда — эталон жанра, обязательный к просмотру всем поклонникам автогонок.

Жизнь легендарного Энцо Феррари трещит по швам: после трагической смерти сына его брак распадается, а компания Ferrari оказывается на грани банкротства. Чтобы спасти бизнес, Энцо должен победить в престижной гонке Mille Miglia.

«Феррари» — байопик, в котором заезды отодвинуты на второй план, уступая место драме. Картину снял ветеран Голливуда Майкл Манн, тогда как 57-летнего экс-гонщика играет Адам Драйвер, выкрашенный в седину. Фильм провалился в прокате и получил смешанные оценки критиков, но ценителям жанра ему все же стоит дать шанс.

Главный герой — отважный и талантливый гонщик Мишель Вальян, за плечами которого множество побед на крупнейших мировых ралли. Его команда — любимцы публики, их триумфами восхищаются, а поверженные соперники затаивают зависть. Но впереди — экстремальная трасса, где ставки выше, чем просто первое место.

«Мишель Вальян: Жажда скорости» — подзабытый французский фильм, на который также стоит обратить внимание. Это неплохой киноаттракцион, который не привносит в жанр ничего нового, но отлично справляется со своей развлекательной функцией.

По Калифорнии проносится волна дерзки грабежей, осуществленных опытными водителями. Подозреваемый — Доминик Торетто, возглавляющий банду стритрейсеров. Чтобы найти доказательства, полицейские внедряют в группировку Брайана — молодого копа, не представляющего жизни без быстрой езды.

Конечно же, подобный список сложно представить без «Форсажа» — главного фильма о нелегальных автогонках. Первая часть вдохновлена реальными уличных гонками, проходившими в Лос-Анджелесе в 1990-е. Это была эпоха расцвета субкультуры стритрейсеров, представители которой регулярно соревновались на прокаченных своими руками японских малолитражках. Картина с Полом Уокером и Вином Дизелем сразу же стала культовой и породила одну из самых прибыльных кинофраншиз всех времен.