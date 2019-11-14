Фото преобразившейся Карпович взорвало Сеть: копия жены Прилучного

Время над Ильей Сетевым из «Брата 2» не властно: убедитесь сами (фото)

Повезло с генами: сын красавицы Софьи из «Гардемаринов» вырос сердцеедом (фото)

Помните алтайского «Маугли» из «Пусть говорят»? Сегодня вы его не узнаете

С отцом ничего общего: вот чьей копией растут трое детей Аллы из «Универа»

Будете шокированы: в неизлечимую болезнь красавицы-модели верится с трудом

Иваныч из «Дальнобойщиков» в молодости был тот еще сердцеед: осторожно, не влюбитесь

От Ходченковой только фамилия осталась: новое преображение шокирует

«Жирные, неповоротливые»: Водонаева парой фраз нажила врагов среди простых людей

Лидию Федосееву-Шукшину возненавидели еще в СССР: вот чем она довела народ

Красавицей не назовешь: бабушку Ирины Безруковой сегодня бы освистали