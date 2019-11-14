В прокате – потенциальный оскаровский номинант, большой голливудский байопик о спорте, бизнесе и упертых мечтателях. «Ford против Ferrari» наполнен адреналиновыми сценами гонок, насыщен исторической фактурой и крепкими актерскими работами. За рулем – опытный режиссер Джеймс Мэнголд («Поезд на Юму», «Логан»). Однако поездка предстоит небезупречная. Сюжет посвящен напряженному событию из истории автоспорта 1960-х. Автомобильный магнат Генри Форд…
Супер фильм, однозначно РЕКОМЕНДУЮ всем!
Лучший сюжет, лучшая операторская работа, лучшая актерская игра, лучшая работа сценариста.
Сюжет всё как в жизни: не справедливость побеждает...
Фильм держит внимание до конца, сопереживаешь главному герою, точнее героям, присутствует соревновательный дух и жажда победы!
Очень понравился !
4 балла из 10ти!
конечно, качество подачи картинки(игра хороших актёров, операторская работа, декорации и создание того времени) у америкосов, по-прежнему, на высоте...безусловно, описана интересная судьба... короче, я уснул на пол часа фильма ;))
так же, я не очень люблю машины, точнее их считаю средством передвижения и не понимаю рёва мотора или как появился в карбюраторе конденсат!
хотя, мне было бы интересно посмотреть, например про Айртона Сенну или даже про Автоваз ;)))
А Андрею, который здесь в Отзывах поставил оценку **, советую меньше пить пива, чтобы не спать на сеансе под рёв моторов, и попробовать сначала самому достичь чего-нибудь в своей жизни, прежде чем писать здесь свое детское мнение.
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