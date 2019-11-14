Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
FORD против FERRARI FORD против FERRARI
Киноафиша Фильмы FORD против FERRARI Отзывы о фильме «FORD против FERRARI»
Ford vs. Ferrari FORD против FERRARI 2019 / США
8.8 Оцените
366 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «FORD против FERRARI»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В прокате – потенциальный оскаровский номинант, большой голливудский байопик о спорте, бизнесе и упертых мечтателях. «Ford против Ferrari» наполнен адреналиновыми сценами гонок, насыщен исторической фактурой и крепкими актерскими работами. За рулем – опытный режиссер Джеймс Мэнголд («Поезд на Юму», «Логан»). Однако поездка предстоит небезупречная. Сюжет посвящен напряженному событию из истории автоспорта 1960-х. Автомобильный магнат Генри Форд…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
igofarafonov 14 ноября 2019, 22:05
Оценка
Классный фильм. Очень понравился! Советую всем
14 ноября 2019, 22:05 Ответить
Алексей Шумик 15 ноября 2019, 12:56
Оценка
Шикарный фильм !
15 ноября 2019, 12:56 Ответить
alfiya7163 15 ноября 2019, 19:58
Оценка
Фильм ГОДА!!!
Супер фильм, однозначно РЕКОМЕНДУЮ всем!
Лучший сюжет, лучшая операторская работа, лучшая актерская игра, лучшая работа сценариста.
Сюжет всё как в жизни: не справедливость побеждает...
Фильм держит внимание до конца, сопереживаешь главному герою, точнее героям, присутствует соревновательный дух и жажда победы!
Очень понравился !
15 ноября 2019, 19:58 Ответить
Александр Шибанов 16 ноября 2019, 10:31
Оценка
Норм
16 ноября 2019, 10:31 Ответить
SUENA 16 ноября 2019, 12:03
Оценка
Посмотреть рекомендую...
16 ноября 2019, 12:03 Ответить
татьяна чаплыгина 16 ноября 2019, 16:44
Хороший фильм. Убеждаюсь не первый раз, что нет лучших сценариев, чем тот, что написан жизнью. Фильм смотрится на одном дыхании. Сюжетная линия одна, да и брльше не нужно. Актеры играют отлично!
16 ноября 2019, 16:44 Ответить
andress 17 ноября 2019, 08:33
Оценка
Хороший фильм , мне очень понравился
17 ноября 2019, 08:33 Ответить
smirnov_igor 17 ноября 2019, 08:49
А кто ходил скажите, пожалуйста, с пацаном 6 лет можно? Нет там взрослых сцен?
17 ноября 2019, 08:49 Ответить
dk 17 ноября 2019, 14:02
Оценка
Самый быстрый Индиан я пересматривал раза 3. Этот тоже несколько раз пересмотрю.
17 ноября 2019, 14:02 Ответить
Виктория Справедливая 17 ноября 2019, 15:28
Оценка
Почему у нас не умеют снимать такие фильмы? Фильм - СУПЕР!!!
17 ноября 2019, 15:28 Ответить
andress 18 ноября 2019, 11:22
в ответ на сообщение smirnov_igor от 17 ноября 2019, 08:49
Оценка
можно ,сцен нет
18 ноября 2019, 11:22 Ответить
smirnov_igor 18 ноября 2019, 12:53
в ответ на сообщение andress от 18 ноября 2019, 11:22
спасибо за ответ
18 ноября 2019, 12:53 Ответить
gataylen 18 ноября 2019, 20:33
Оценка
Не пугайтесь длительности фильма, сюжет держит в легком напряжении, поэтому время летит незаметно. Отлично передана атмосфера и чувствуется "химия" в семье Майлза. Сюжет смог сыграть с ожиданием, поэтому нельзя сказать, что предсказуемо. Всем советую.
18 ноября 2019, 20:33 Ответить
rafik.ivanov.85 18 ноября 2019, 21:08
Оценка
Хорошее кино качественное 10из 10 👍🏽👍🏽👍🏽
18 ноября 2019, 21:08 Ответить
Давид Галстян 19 ноября 2019, 12:31
Оценка
Фильм - пушка!!!
19 ноября 2019, 12:31 Ответить
yds_tlt 20 ноября 2019, 07:32
Оценка
Хороший фильм!
20 ноября 2019, 07:32 Ответить
Nik An 20 ноября 2019, 13:00
Оценка
Фильм, классный, захватывающий, стоит сходить!
20 ноября 2019, 13:00 Ответить
Nik An 20 ноября 2019, 13:02
в ответ на сообщение smirnov_igor от 17 ноября 2019, 08:49
Оценка
Можно я думаю, нет ни чего такого...
20 ноября 2019, 13:02 Ответить
poshehonec 20 ноября 2019, 13:47
Оценка
Шикарный фильм! Лучший, что я смотрел в этом году!
20 ноября 2019, 13:47 Ответить
Uzik 20 ноября 2019, 17:47
Оценка
Примерно так надо снимать настоящее кино. Если бы у нас кто-нибудь снял что-нибудь подобное, да ещё на российскую тематику, он стал национальным героем.
20 ноября 2019, 17:47 Ответить
gleb.filatov.97 20 ноября 2019, 18:02
Оценка
Хороший фильм, понравился
20 ноября 2019, 18:02 Ответить
Екатерина Зензина 21 ноября 2019, 05:20
Оценка
Фильм очень хороший, если не сказать большего! Очень рекомендую!
21 ноября 2019, 05:20 Ответить
Екатерина Зензина 21 ноября 2019, 05:21
в ответ на сообщение smirnov_igor от 17 ноября 2019, 08:49
Оценка
Можно, взрослых сцен нет)
21 ноября 2019, 05:21 Ответить
Эмма Просто-Эмма 21 ноября 2019, 16:07
Оценка
На мой взгляд-просто шедевр! 2,5 часа сидела,не отрываясь от экрана.вся с потрохами была там,с ними,на гонках.Это не фильм,это песня.это рок-баллада!!! Короче,ноги в руки,кто не посмотрел ещё,БЕГОМ в кинотеатр!!! Смотрела и Самый быстрый Индиан и Гонку.Этот фильм входит в эту тройку смело.
21 ноября 2019, 16:07 Ответить
lerikaevgrafova 23 ноября 2019, 10:31
Оценка
Однозначно к просмотру тем, кто любит движение. Фильм оставляет впечатление, заряд и драйв. Мои эмоции были разными: смех, слёзы, переживания, страх за героя. Редко, когда фильмы оставляют такое впечатление! И ещё один момент, данный фильм - история, поэтому было интересно вдвойне. После фильма хочется его обсуждать. Моя оценка этому фильмы 10 из 10.
23 ноября 2019, 10:31 Ответить
Иван Павельченко 24 ноября 2019, 02:09
Оценка
Отличный фильм
24 ноября 2019, 02:09 Ответить
Иван Рогов 24 ноября 2019, 05:48
Смотреть обязательно этот фильм для любой возрастной категории, рейтинг полностью оправдан, даже можно было чуть больше дать, одним словом фильм ОГОНЬ!!!!
24 ноября 2019, 05:48 Ответить
Инквизиция 24 ноября 2019, 18:29
Оценка
Уверенная 7 из 10. Пендосы иногда могут снять фильм со смыслом. Прелесть в наличии историчности в фильме. Мужчинам понравится. Хотя перца не хватает. И недосолено. Сыровато
24 ноября 2019, 18:29 Ответить
Максим Перминов 24 ноября 2019, 21:04
Оценка
Фильм само совершенство!!! Эмоции зашкаливают, отличная актёрская игра, сюжетная линия прекрасна. Советую всем, кто хочет сходить, не пожалеете!)
24 ноября 2019, 21:04 Ответить
Илья Мосиевских 24 ноября 2019, 21:42
в ответ на сообщение Uzik от 20 ноября 2019, 17:47
Представь фильм про ВАЗ...
24 ноября 2019, 21:42 Ответить
Сергей Обиюк 24 ноября 2019, 22:53
Отличный! Просто великолепный фильм! Два с половиной часа прошли как мгновение.
24 ноября 2019, 22:53 Ответить
Гузель Батыршина 25 ноября 2019, 19:58
Оценка
Черт возьми! 100% чистейший адреналин и восторг! Я чуть не обделалась!
25 ноября 2019, 19:58 Ответить
vip.vip.30 25 ноября 2019, 21:24
Оценка
Классный фильм , мне очень понравился , советую посмотреть
25 ноября 2019, 21:24 Ответить
Ksenia Ignateva 27 ноября 2019, 18:37
Оценка
Начало мне показалось скучноватым( потом конечно сюжет разыгрался и от экрана невозможно было оторваться! Фильм понравился! Форд конечнр не достоин был этих побед, очень печально и обидно за Кена Майлза. Мет Деймон как всегда великолепен😘
27 ноября 2019, 18:37 Ответить
bugrovaleksandr2015 28 ноября 2019, 06:57
Оценка
Огонь фильм, просто супер, смотрел на одном дыхании👍😄
28 ноября 2019, 06:57 Ответить
saa.nastya 29 ноября 2019, 18:09
Оценка
Очень понравился! Актеры супер
29 ноября 2019, 18:09 Ответить
Алексей Тюняев 2 декабря 2019, 14:22
Оценка
Фильм огонь!!!Давненько такого не видел хорошего кино! Рекомендую смотрел от начала до конца на одном дыхание.
2 декабря 2019, 14:22 Ответить
Mikhail Kokin 6 декабря 2019, 14:07
Оценка
Фильм понравился!
6 декабря 2019, 14:07 Ответить
ol0883 7 декабря 2019, 00:33
Оценка
Очень классный фильм. Рекомендую все 100%
7 декабря 2019, 00:33 Ответить
Константин Валерьевич Очеретний 8 декабря 2019, 03:16
Оценка
Фильм - киношедевр, супер! Чёрный пояс в киноискусстве, режесура и постановка, все на высшем уровне! После просмотра фильма остался не доволен, а просто счастлив!!!
8 декабря 2019, 03:16 Ответить
ermak310788 14 декабря 2019, 07:48
Оценка
Фильм просто супер 👍🏻👍🏻👍🏻
14 декабря 2019, 07:48 Ответить
Андрей 6 января 2020, 19:12
Оценка
фильм вообще не понравился!
4 балла из 10ти!
конечно, качество подачи картинки(игра хороших актёров, операторская работа, декорации и создание того времени) у америкосов, по-прежнему, на высоте...безусловно, описана интересная судьба... короче, я уснул на пол часа фильма ;))
так же, я не очень люблю машины, точнее их считаю средством передвижения и не понимаю рёва мотора или как появился в карбюраторе конденсат!
хотя, мне было бы интересно посмотреть, например про Айртона Сенну или даже про Автоваз ;)))
6 января 2020, 19:12 Ответить
Петр Кормин 6 января 2020, 20:24
Оценка
Очень хороший фильм время пролетает на одном дыхании
6 января 2020, 20:24 Ответить
maclaren777 21 января 2020, 05:32
Оценка
Отличный фильм! Полностью согласна с мнением Uzik "Примерно так надо снимать настоящее кино. Если бы у нас кто-нибудь снял что-нибудь подобное, да ещё на российскую тематику, он стал национальным героем." Мне уже 58 лет и я никогда не садилась за руль...но фильм дал ощущение моего личного участия в гонке, ощущение невероятной скорости, счастья от победы и горького разочарования от обмана в конце гонки Лимана.
А Андрею, который здесь в Отзывах поставил оценку **, советую меньше пить пива, чтобы не спать на сеансе под рёв моторов, и попробовать сначала самому достичь чего-нибудь в своей жизни, прежде чем писать здесь свое детское мнение.
21 января 2020, 05:32 Ответить
maclaren777 21 января 2020, 05:34
Оценка
Оценка *****
21 января 2020, 05:34 Ответить
Саня Галимов 11 апреля 2020, 21:24
Оценка
😿 😸 😸 😸
11 апреля 2020, 21:24 Ответить
nadopridumatlogin 15 июля 2020, 18:56
Оценка
Лучший фильм за последние 2 года, что я смотрела! Достойно всё: и игра актёров, и постановка! Просто супер! Спасибо за труд!
15 июля 2020, 18:56 Ответить
ip_58 18 сентября 2020, 12:20
Оценка
Крутой фильм 10/10
18 сентября 2020, 12:20 Ответить
malika_yusupova_1999 30 сентября 2020, 00:04
Оценка
К сожалению никак не получается понять почему такие хорошие комментарии и такой высокий рейтинг...очень нудный, скучный фильм. Не советую
30 сентября 2020, 00:04 Ответить
Матвей Усанов 24 мая 2023, 23:01
Оценка
Фильм хороший, но главный автор в фильме сгорел в машине поэтому выше 1 звезды не поставлю
24 мая 2023, 23:01 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Восставшая из ада
Восставшая из ада 9 комментариев
Вызов
Вызов 292 комментария
14+: Продолжение
14+: Продолжение 41 комментарий
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 14 комментариев
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 71 комментарий
12 стульев 6 комментариев
Барби
Барби 17 комментариев
Гипнотик
Гипнотик 18 комментариев
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 70 комментариев
Мир детского периода 1 комментарий
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью 11 комментариев
Разбой
Разбой 18 комментариев
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 7 комментариев
До рассвета
До рассвета 64 комментария
Больше, чем люди
Больше, чем люди 10 комментариев
Пантафа – пожирательница душ
Пантафа – пожирательница душ 2 комментария
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир 2 комментария
Три богатыря и Пуп Земли 2 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 193 комментария
Одни дома
Одни дома 2 комментария
Черный ящик
Черный ящик 4 комментария
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь 3 комментария
Он — это пуля
Он — это пуля 7 комментариев
Русалочка
Русалочка 24 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 100 комментариев
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 24 комментария
Снегирь
Снегирь 21 комментарий
(Не)идеальные парочки
(Не)идеальные парочки 2 комментария
Переводчик
Переводчик 62 комментария
Движение вверх
Движение вверх 68 комментариев
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2
Тайлер Рейк: Операция по спасению 2 6 комментариев
Звездный разум
Звездный разум 6 комментариев
Джигалоу
Джигалоу 2 комментария
Свингеры
Свингеры 5 комментариев
Мое преступление
Мое преступление 5 комментариев
Портрет незнакомца
Портрет незнакомца 2 комментария
Руки прочь!
Руки прочь! 4 комментария
Без обид
Без обид 2 комментария
Мэгги Мур(ы)
Мэгги Мур(ы) 1 комментарий
Воображаемые друзья 1 комментарий
Мать Тереза
Мать Тереза 3 комментария
Ограбление из будущего 1 комментарий
За нас с вами
За нас с вами 1 комментарий
Дыхание
Дыхание 8 комментариев
Проклятие. Дом с прислугой 2
Проклятие. Дом с прислугой 2 3 комментария
Астрал. Женщина в черном
Астрал. Женщина в черном 8 комментариев
Сквозь время
Сквозь время 33 комментария
Аяш-2 6 комментариев
Зверогонщики
Зверогонщики 3 комментария
Однажды в кино
Однажды в кино 1 комментарий
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Чарли и фантастическая четверка
Чарли и фантастическая четверка
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Турбозавры. Привет, Сирена!
Турбозавры. Привет, Сирена!
2023, Россия, анимация
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
Круиз по джунглям: Тайна Вальверде
2022, Франция, приключения, комедия
Related video
Фото преобразившейся Карпович взорвало Сеть: копия жены Прилучного
Время над Ильей Сетевым из «Брата 2» не властно: убедитесь сами (фото)
Повезло с генами: сын красавицы Софьи из «Гардемаринов» вырос сердцеедом (фото)
Помните алтайского «Маугли» из «Пусть говорят»? Сегодня вы его не узнаете
С отцом ничего общего: вот чьей копией растут трое детей Аллы из «Универа»
Будете шокированы: в неизлечимую болезнь красавицы-модели верится с трудом
Иваныч из «Дальнобойщиков» в молодости был тот еще сердцеед: осторожно, не влюбитесь
От Ходченковой только фамилия осталась: новое преображение шокирует
«Жирные, неповоротливые»: Водонаева парой фраз нажила врагов среди простых людей
Лидию Федосееву-Шукшину возненавидели еще в СССР: вот чем она довела народ
Красавицей не назовешь: бабушку Ирины Безруковой сегодня бы освистали
Как быстро летит время: Катрине Пауле Диринга из детского «Голоса» 18 лет (видео)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше