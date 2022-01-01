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Джей Джей Филд
Джей Джей Филд
JJ Feild
О персоне
Фильмография
Джей Джей Филд
JJ Feild
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Дата рождения
1 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Джей Джей Филда
Родился 1 апреля 1978 года. Болдер, Колорадо, США.
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Фильмография Джей Джей Филда
Профессор Марстон и Чудо-Женщины
драма, биография
2017, США
7.0
Небезопасно для работы
триллер
2014, США
5.0
Остинленд
комедия, мелодрама
2013, США / Великобритания
5.0
Первый мститель
приключения, фантастика
2011, США
7.0
Третья звезда
комедия, драма
2010, Великобритания
5.0
Центурион
боевик, приключения, триллер, драма, военный
2009, Великобритания / Франция
7.0
Аббатство Нортенгер
драма, мелодрама
2007, Великобритания / США / Ирландия
7.0
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
драма, военный, приключения, комедия
2004, Великобритания
5.0
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