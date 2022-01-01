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Джей Джей Филд

JJ Feild
Джей Джей Филд
Джей Джей Филд JJ Feild
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Дата рождения
1 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Джей Джей Филда

Родился 1 апреля 1978 года. Болдер, Колорадо, США.

Фильмография Джей Джей Филда
Профессор Марстон и Чудо-Женщины
Профессор Марстон и Чудо-Женщины
драма, биография 2017, США
7.0
Небезопасно для работы
Небезопасно для работы
триллер 2014, США
5.0
Остинленд
Остинленд
комедия, мелодрама 2013, США / Великобритания
5.0
Первый мститель
Первый мститель
приключения, фантастика 2011, США
7.0
Третья звезда
Третья звезда
комедия, драма 2010, Великобритания
5.0
Центурион
Центурион
боевик, приключения, триллер, драма, военный 2009, Великобритания / Франция
7.0
Аббатство Нортенгер
Аббатство Нортенгер
драма, мелодрама 2007, Великобритания / США / Ирландия
7.0
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
Чемоданы Тульса Люпера, часть 2: из Во к морю
драма, военный, приключения, комедия 2004, Великобритания
5.0
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