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Фильмы про казаков
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Фильмы про казаков

Все 33 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
6.0
мистика, драма, исторический
2018, Россия
Гоголь. Начало
Гоголь. Начало
7.0
драма, мистика
2017, Россия
Вий 3D
Вий 3D
5.0
приключения, триллер, фэнтези
2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
Распутин
Распутин
5.0
биография, исторический, драма
2013, Франция / Россия
Калачи
Калачи
5.0
комедия
2011, Россия
Жила-была одна баба
Жила-была одна баба
7.0
исторический, драма
2010, Россия
Тарас Бульба
Тарас Бульба
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, исторический
2008, Россия
Адмиралъ
Адмиралъ
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, биография, исторический
2008, Россия
Запорожец за Дунаем
Запорожец за Дунаем
0.0
комедия, мюзикл
2007, Украина
Богдан-Зиновий Хмельницкий
Богдан-Зиновий Хмельницкий
5.0
военный, исторический
2006, Украина
Турецкий гамбит
Турецкий гамбит
7.0
криминал, исторический, приключения, военный
2005, Россия
Черная рада
Черная рада
6.0
драма, исторический
2000, Украина
Дорога на Сечь
Дорога на Сечь
7.0
драма, исторический
1994, Украина
Гетманские клейноды
Гетманские клейноды
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7.0
мелодрама, драма
1993, Украина
Дикое поле
Дикое поле
5.0
боевик
1991, СССР
Дума о Ковпаке: Буран
Дума о Ковпаке: Буран
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7.0
биография, военный
1976, СССР
Дума о Ковпаке: Набат
Дума о Ковпаке: Набат
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7.0
биография, военный
1974, СССР
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
Смотреть за 1 рубль
7.0
военный, драма, биография
1973, СССР
Пропавшая грамота
Пропавшая грамота
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8.0
комедия, фэнтези
1972, СССР
Даурия
Даурия
6.0
драма, мелодрама, приключения, исторический
1971, СССР
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Увидеть мир глазами настоящих казаков можно только в фильмах. Они всегда жили обособленно и не стремились приближать к себе посторонних.

Пять лучших исторических фильмов про казаков

Первые представители казачества появились уже несколько столетий назад. Со временем они сформировали собственную касту военнослужащих. Храбрых и удалых бойцов с радостью принимали на службу. Но сами они никого не стремились допускать в свой обособленный мир. Казаки всегда стремились сохранить привычный уклад жизни и чтили традиции. В фильмах они предстают такими же храбрыми и справедливыми воинами, какими были на самом деле.

«Тарас Бульба»

Экранизация знаменитого произведения Гоголя практически полностью повторяет все сюжетные повороты повести. Режиссер Владимир Бортко постарался не вносить серьезных изменений в сценарий.

Действие картины происходит в 17-м веке. Казачий полковник Тарас Бульба встречает своих сыновей, которые вернулись на родину после двух лет учебы. На хутор нападают поляки и убивают жену полковника и мать молодых казаков. Тарас собирает войско, чтобы отомстить врагам. Но в решающий момент один из сыновей предаст его ради возлюбленной – дочери польского воеводы.

Отцу придется делать сложный выбор между долгом и любовью к сыну.

«Кубанские казаки»

Старая советская комедия была снята в первые послевоенные годы. Приближается ежегодная ярмарка после сбора урожая. Как всегда, лидируют два колхоза. Один возглавляет Галина, второй – Гордей. Когда-то они любили друг друга, но после войны так и не поженились.

Теперь неожиданное чувство настигло двух их лучших работников – Дашу и Николая. Каждый из лидеров хочет оставить молодых людей в своем колхозе. Но все эти годы Галина и Гордей не прекращали любить друг друга.

И им придется найти другое решение, чтобы все обрели счастье.

«Донская повесть»

Советская драма является экранизацией двух рассказов Михаила Шолохова, повествующих о казаках. Роль главного героя исполнил Евгений Леонов, представ в необычном для себя драматическом амплуа.

Лента рассказывает историю казака Якова. Вместе с товарищами он сражается за советскую власть против белогвардейцев. Он встречает Дарью, в которую постепенно влюбляется. Вскоре женщина рожает мальчика.

Но выясняется, что Дарья совершила предательство, из-за которого на отряд напали враги. Якову пришлось сделать мучительный выбор – оставить в живых мать ребенка или уничтожить шпионку.

«Казачья застава»

Жизнь казака Алексея Бутова никогда не была простой. Во время Первой мировой войны он отправился на фронт, где получил ранение, а также оказался в плену. Он смог сбежать, но вскоре стал участником другого сражения. В жизнь Алексея ворвалась Гражданская война, заставив его выбрать сторону революционеров.

Долгое время мужчину считали погибшим. На родину, где у него остались жена и сын, он смог вернуться только в 1923 году. К этому времени супруга вновь вышла замуж – за друга, которого Алексей попросил позаботиться о своей семье. А сын не узнает его, ведь прошло 8 лет со дня их последней встречи.

«Казачья быль»

Исторический фильм рассказывает историю любви обычного казака и дочери ногайского мурзы. Действие ленты происходит в 1552 году, когда царь Иван Грозный собирается идти на Казань. Правитель не уверен в том, что казаки поддержат его, а не нанесут удар в спину.

Чтобы узнать об их планах, царь отправляет гонца. Но по дороге на Дон тот попадает в плен к ногайцам. Его спасает отряд казаков, в числе которых атаман Данила. У врагов остался драгоценный пояс – знак царского отличия.

Его необходимо вернуть любой ценой. Ногайцы могут отдать пояс, но только в обмен на красавицу Айгуль – дочь мурзы.

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