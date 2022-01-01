Увидеть мир глазами настоящих казаков можно только в фильмах. Они всегда жили обособленно и не стремились приближать к себе посторонних.

Пять лучших исторических фильмов про казаков

Первые представители казачества появились уже несколько столетий назад. Со временем они сформировали собственную касту военнослужащих. Храбрых и удалых бойцов с радостью принимали на службу. Но сами они никого не стремились допускать в свой обособленный мир. Казаки всегда стремились сохранить привычный уклад жизни и чтили традиции. В фильмах они предстают такими же храбрыми и справедливыми воинами, какими были на самом деле.

«Тарас Бульба»

Экранизация знаменитого произведения Гоголя практически полностью повторяет все сюжетные повороты повести. Режиссер Владимир Бортко постарался не вносить серьезных изменений в сценарий.

Действие картины происходит в 17-м веке. Казачий полковник Тарас Бульба встречает своих сыновей, которые вернулись на родину после двух лет учебы. На хутор нападают поляки и убивают жену полковника и мать молодых казаков. Тарас собирает войско, чтобы отомстить врагам. Но в решающий момент один из сыновей предаст его ради возлюбленной – дочери польского воеводы.

Отцу придется делать сложный выбор между долгом и любовью к сыну.

«Кубанские казаки»

Старая советская комедия была снята в первые послевоенные годы. Приближается ежегодная ярмарка после сбора урожая. Как всегда, лидируют два колхоза. Один возглавляет Галина, второй – Гордей. Когда-то они любили друг друга, но после войны так и не поженились.

Теперь неожиданное чувство настигло двух их лучших работников – Дашу и Николая. Каждый из лидеров хочет оставить молодых людей в своем колхозе. Но все эти годы Галина и Гордей не прекращали любить друг друга.

И им придется найти другое решение, чтобы все обрели счастье.

«Донская повесть»

Советская драма является экранизацией двух рассказов Михаила Шолохова, повествующих о казаках. Роль главного героя исполнил Евгений Леонов, представ в необычном для себя драматическом амплуа.

Лента рассказывает историю казака Якова. Вместе с товарищами он сражается за советскую власть против белогвардейцев. Он встречает Дарью, в которую постепенно влюбляется. Вскоре женщина рожает мальчика.

Но выясняется, что Дарья совершила предательство, из-за которого на отряд напали враги. Якову пришлось сделать мучительный выбор – оставить в живых мать ребенка или уничтожить шпионку.

«Казачья застава»

Жизнь казака Алексея Бутова никогда не была простой. Во время Первой мировой войны он отправился на фронт, где получил ранение, а также оказался в плену. Он смог сбежать, но вскоре стал участником другого сражения. В жизнь Алексея ворвалась Гражданская война, заставив его выбрать сторону революционеров.

Долгое время мужчину считали погибшим. На родину, где у него остались жена и сын, он смог вернуться только в 1923 году. К этому времени супруга вновь вышла замуж – за друга, которого Алексей попросил позаботиться о своей семье. А сын не узнает его, ведь прошло 8 лет со дня их последней встречи.

«Казачья быль»

Исторический фильм рассказывает историю любви обычного казака и дочери ногайского мурзы. Действие ленты происходит в 1552 году, когда царь Иван Грозный собирается идти на Казань. Правитель не уверен в том, что казаки поддержат его, а не нанесут удар в спину.

Чтобы узнать об их планах, царь отправляет гонца. Но по дороге на Дон тот попадает в плен к ногайцам. Его спасает отряд казаков, в числе которых атаман Данила. У врагов остался драгоценный пояс – знак царского отличия.